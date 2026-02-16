Prima pagină » Social » Temperatura corectă de coacere a unui cozonac într-un cuptor electric. Cum poți obține cel mai delicios preparat 

16 feb. 2026, 14:41
Când vorbim despre deserturi tradiționale românești, cozonacul ocupă de cele mai multe ori un loc special. Fie că îl pregătim de sărbători sau într-o zi oarecare, aroma lui de nucă, cacao sau vanilie strânge familia în jurul mesei. 

Pentru a obține un preparat pufos și bine crescut, este important să înțelegem care este temperatura corectă de coacere a unui cozonac într-un cuptor electric, relatează BZI. 

Care este temperatura corectă de coacere a unui cozonac într-un cuptor electric 

Cuptorul electric a devenit tot mai popular, pentru funcțiile variate pe care le oferă, dar și pentru distribuția uniformă a căldurii, însă necesită ajustări diferite față de cuptoarele pe gaz. De asta, este foarte important să știm să adaptăm rețeta clasică la specificul cuptorului electric. 

Temperatura joacă un rol important în procesul de coacere. Dacă este prea mare, cozonacul se va rumeni rapid la exterior, dar va rămâne crud în interior. Dacă este prea mică, aluatul nu va crește, iar textura va fi una ușor umedă. 

De obicei, pentru un cuptor electric preîncălzit, temperatura recomandată pentru un cozonac este de aproximativ 170-180 de grade Celsius, funcția de căldură sus-jos, fără ventilație în primele 15-20 de minute. Preîncălzirea este foarte importantă, deoarece ajută aluatul să primească un șoc termic care stimulează creșterea. Dacă introducem cozonacul într-un cuptor rece, procesul de dospire continuă prea mult și structura aluatului poate avea de suferit.   

Un alt detaliu care joacă un rol important este poziționarea tăvii. De regulă, ea se așază pe nivelul din mijloc al cuptorului pentru a permite o distribuție uniformă a căldurii. După ce cozonacul începe să se rumenească, iar partea superioară capătă o culoare aurie, se poate acoperi lejer cu o folie de aluminiu pentru a preveni arderea crustei.  

