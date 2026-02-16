Prima pagină » Sport » Performanță pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea probei

Performanță pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea probei

16 feb. 2026, 14:51, Sport

România luptă pentru medalie! Dintr-o țară care nu are nicio pistă de sanie, echipajul nostru, format din Mihai Cristian Tentea (pilot) și George Iordache, a reușit să obțină locul 5 după primele două manșe în proba de bob 2 persoane, disputate luni, la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, relatează Mediafax. 

Românii au obținut un timp total de 1:51.38 minute. Cei doi au încheiat la +1.48 secunde față de liderii competiției: Johannes Lochner / Georg Fleischhauer, din Germania.

Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea concursului la Jocurile Olimpice 2026

După ce a încheiat pe locul 10 prima manșă, echipajul românesc a stabilit al treilea timp al manșei secunde (55.65 sec.). Tentea și Iordache au fost la doar 43 de sutimi de secundă de cel mai bun timp, stabilit tot de Lochner și Fleischhauer, ca în prima manșă.

Echipajul Johannes Lochner / Georg Fleischhauer se află în fruntea clasamentului, la jumătatea concursului, cu timpul total de 1:49.90 minute.

Podiumul provizoriu este completat de alte două echipaje germane: Francesco Friedrich / Alexander Schüller (1:50.70) și Adam Ammour / Alexander Schaller (1:51.14).

Pe locul 4 se află echipajul din SUA, Frankie Del Duca / Joshua Williamson (1:51.24).

Echipajul românesc se află la doar 24 de sutimi de secundă de a treia poziție. Manșele finale ale probei sunt programate marți seară, de la ora 20:00, respectiv 22:05.

Mediafax
