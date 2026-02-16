Cine este antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dacă starea de sănătate a lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu l-ar putea împiedica pe antrenor să stea pe banca tehnică a echipei naționale la meciul de baraj cu Turcia. Potrivit ProSport, Mihai Stoichiță ar avea cele mai mari șanse să preia banca tehnică, în cazul în care situația lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți.

Potrivit sursei citate, după problemele de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu două săptămâni, antrenorul a decis să meargă la un control mai anănunțit în străinătate. Deși s-a vehiculat că Gică Hagi ar putea fi înlocuitorul lui Lucescu, se pare că ”Regele” nu ar fi de acord ca acest lucru să se întâmple înaintea barajului cu Turcia.

Mihai Stoichiță ar putea fi înlocuitorul lui Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia

Totuși, Burleanu se gândește deja la o variantă de rezervă, astfel că ar intenționa să apeleze la directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, care ar urma să fie ajutat de Jerry Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader. Stoichiță nu s-ar afla la prima sa experiență ca selecționer. Acesta a mai stat în carieră pe băncile naționalelor Panama, Armenia și Kuweit. Cariera de antrenor principal a încheiat-o în 2015, iar din ianuarie 2017 lucrează la FRF.

Federația Română de Fotbal nu ar apela în premieră la Mihai Stoichiță pentru postul de selecționer interimar. În 2020, când Adrian Mutu a avut Covid, la meciul U 21 România-Malta, actualul director FRF i-a ținut locul pe bancă fostului mare decar al naționalei României. Președintele FRF a anunțat public că până pe 20 februarie se va lămuri situația lui Mircea Lucescu, FRF dorind să meargă la baraj „pe mâna” titratului antrenor, dacă sănătatea îi va permite.

