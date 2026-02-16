Prima pagină » Sport » Cine este antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dacă starea de sănătate a lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți

Cine este antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dacă starea de sănătate a lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți

16 feb. 2026, 14:39, Sport
Cine este antrenorul favorit să îl înlocuiască pe Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dacă starea de sănătate a lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți
Foto: Social-media.

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu l-ar putea împiedica pe antrenor să stea pe banca tehnică a echipei naționale la meciul de baraj cu Turcia. Potrivit ProSport, Mihai Stoichiță ar avea cele mai mari șanse să preia banca tehnică, în cazul în care situația lui ”Il Luce” nu se va îmbunătăți.

Potrivit sursei citate, după problemele de sănătate cu care s-a confruntat în urmă cu două săptămâni, antrenorul a decis să meargă la un control mai anănunțit în străinătate. Deși s-a vehiculat că Gică Hagi ar putea fi înlocuitorul lui Lucescu, se pare că ”Regele” nu ar fi de acord ca acest lucru să se întâmple înaintea barajului cu Turcia.

Mihai Stoichiță ar putea fi înlocuitorul lui Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia

Totuși, Burleanu se gândește deja la o variantă de rezervă, astfel că ar intenționa să apeleze la directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, care ar urma să fie ajutat de Jerry Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader. Stoichiță nu s-ar afla la prima sa experiență ca selecționer. Acesta a mai stat în carieră pe băncile naționalelor Panama, Armenia și Kuweit. Cariera de antrenor principal a încheiat-o în 2015, iar din ianuarie 2017 lucrează la FRF.

Federația Română de Fotbal nu ar apela în premieră la Mihai Stoichiță pentru postul de selecționer interimar. În 2020, când Adrian Mutu a avut Covid, la meciul U 21 România-Malta, actualul director FRF i-a ținut locul pe bancă fostului mare decar al naționalei României. Președintele FRF a anunțat public că până pe 20 februarie se va lămuri situația lui Mircea Lucescu, FRF dorind să meargă la baraj „pe mâna” titratului antrenor, dacă sănătatea îi va permite.

AUTORUL RECOMANDĂ

Mircea Lucescu, în stare gravă! Medicii de la Spitalul Universitar au refuzat transferul în străinătate

Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital, prin intermediul FRF: ”Este un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”

Recomandarea video

Citește și

SPORT Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”
14:57
Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”
FLASH NEWS Performanță pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea probei
14:51
Performanță pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă. Echipajul de bob masculin 2 persoane, pe locul 5 la jumătatea probei
SPORT Ce spune președintele lui Dinamo despre ARBITRAJ, după apariția cazului Radu Petrescu
14:25
Ce spune președintele lui Dinamo despre ARBITRAJ, după apariția cazului Radu Petrescu
SPORT Valeriu Iftime, mesaj către Kyros Vassaras: „Să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și central”
14:21
Valeriu Iftime, mesaj către Kyros Vassaras: „Să publice discuțiile dintre cei din camera VAR și central”
SPORT Azi se stabilește finala Cupei României la baschet masculin! Cine transmite la TV meciurile
14:09
Azi se stabilește finala Cupei României la baschet masculin! Cine transmite la TV meciurile
SPORT EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul va debuta în Serie A
12:40
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Eșec cu Craiova și play-off-ul rămâne departe. Un fotbalist vrea să plece, iar altul va debuta în Serie A
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Ce se întâmplă doctore
Apariția incendiară a Andreei Bănică în costum de baie la 47 de ani a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
De ce balenele sudice fac pui tot mai rar?
CONTROVERSĂ Fost procuror DNA cere arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu: „Să efectueze ancheta penală”
16:43
Fost procuror DNA cere arestarea premierului Bolojan și a ministrului Alexandru Nazare pentru abuz în serviciu: „Să efectueze ancheta penală”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
16:41
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
EXCLUSIV Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
16:34
Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
FLASH NEWS „SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
16:22
„SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
16:07
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
MESAJ Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”
16:07
Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”

Cele mai noi

Trimite acest link pe