75 ONG-uri vor ca UE să respingă noua lege anti-imigrație. Planul de aplicare al legii este similar cu cel al ICE din SUA

16 feb. 2026, 14:47, Știri externe
Peste 70 de organizații pentru drepturile omului au cerut Uniunii Europene să respingă propunerea legislativă care vizează creșterea deportării persoanelor fără acte din Europa și avertizează că practicile pentru aplicarea acestor legi ar putea fi similare cu cele folosite de ICE în Statele Unite, scrie The Guardian.

ONG-urile cer Bruxelles-ului să respingă propunerea de Regulament privind Returnarea, care face parte din noul Pact privind Migrația și Azilul, programat să intre în vigoare pe deplin în iunie 2026. Organizațiile avertizează că această propunere, în special articolul 6, ar putea obliga angajații din sectorul public, inclusiv medici, profesori sau asistenți sociali, să raporteze persoanele fără acte. Acest lucru ar crea „capcane de imigrație” în școli și spitale, descurajând migranții să caute îngrijire medicală sau educație de teama deportării.

UE vrea să crească numărul deportărilor

Planurile „ar consolida un sistem punitiv, alimentat de o retorică de extremă dreaptă și bazat pe suspiciuni rasiale, denunțare, detenție și deportare”, se arată în declarație. „Europa știe din propria istorie unde pot duce sistemele de supraveghere, de identificare a țapilor ispășitori și de control”, s arată în declarație comună, publicată de ONG-uri pe 16 februarie.

În luna martie anul trecut, Comisia Europeană a prezentat propunerea de a crește numărul deportărilor persoanelor fără drept legal de ședere în UE, inclusiv trimiterea loc către centre offshore din țări din afara Uniunii. Acest proiect, mare mai trebuie aprobat de deputații europeni, vine după ce extrema dreaptă a obținut câștiguri în alegerile pentru Parlamentul European din 2024.

Noile măsuri UE vor semăna cu cele ale ICE din SUA

Criticii compară noile măsuri cu tacticile agenției americane ICE (Immigration and Customs Enforcement), și menționează că regulamentul ar permite autorităților să efectueze percheziții în locuințe private sau alte spații fără mandate judiciare stricte.

Mai mult, se propune și creșterea duratei maxime de detenție pentru migranți de la 18 la 24 de luni, inclusiv pentru copii și familii, eliminând totodată unele garanții procedurale împotriva deportărilor nesigure. Planul prevede crearea unor centre de detenție în afara teritoriului UE, pe modelul acordului dintre Italia și Albania, unde persoanele pot fi trimise chiar dacă nu au nicio legătură cu acele țări, doar pentru cp sunt considerate „țări terțe sigure”.

