Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”

Derby-ul de titlu din Grecia, PAOK – AEK, s-a terminat indecis, 0-0. Liderul din Atena a venit la Salonic căutând victoria, pentru a se desprinde în fruntea clasamentului, dar trupa antrenată de Răzvan Lucescu a făcut o partidă mare și menține suspansul în lupta pentru campionat.

Mai mult, în minutul 12, PAOK putea da lovitura, dar Giakoumakis a ratat o lovitură de la 11 metri, scrie PROSPORT.

Răzvan Lucescu: „Greu să gestionezi meciuri mari”

După meci, Răzvan Lucescu a admis că acela a fost momentul psihologic care a decis confruntarea. Dacă Giakoumakis marca din penalty în minutul 12, alta ar fi fost soarta întâlnirii, crede tehnicianul român.

„Trebuie să recunosc cât de greu este să gestionezi meciuri mari. Trecem printr-o situație complicată. Sunt foarte mândru de jucătorii mei, ținând cont de toate acestea. Efortul jucătorilor a fost foarte mare. Am avut, în 2026, 4 derby-uri și două meciuri europene, care au consumat multă energie, crescând șansele de a pierde jucători, așa cum s-a întâmplat. Meite are o problemă pe care o poartă de mult timp, joacă cu injecții, ceva ce vine din cauza suprasolicitării.

Cât despre faptul că sunt mulțumit, cu calm și stăpânire de sine aș spune că puteam câștiga, dar și să pierdem. Lovitura ratată ne-a costat psihologic, AEK a căpătat încredere. Am avut multe discuții, cum că aceste meciuri se decid într-o singură fază și trebuie să fii pregătit pentru asta. Chiar și ratarea lui Kamara, aproape de final, este ceva ce se întâmplă.

Avem un flux bun în jocul nostru, când suntem în formulă completă. Avem 3 jucători de număr 10, pentru că sunt probleme cu extremele. Tyson și Zivkovic sunt incredibili, dar ne modificăm jocul. Când ai jucători absenți, mai ales printre mijlocași ofensiv, crește intensitatea meciului. Chatsidis este tânăr și nu are experiență în astfel de meciuri. Toate acestea strică evoluția jocului, dar nu putem să nu remarcăm efortul enorm al jucătorilor.

AEK are multă calitate și prospețime, cu un meci pe săptămână. Asta le dă forță și le permite să se pregătească corespunzător. Cred că ne-am dat răspuns la multe întrebări, iar aceste lucruri mă fac mândru de jucătorii mei”, a precizat Lucescu jr.

PAOK poate egala liderul AEK

Remiza fără goluri dintre PAOK și liderul AEK păstrează distanța de 3 puncte dintre cele două formații. Gruparea din Atena este pe primul loc, cu 49 de puncte, în timp ce formația românului e pe 3, cu 46. Totuși, PAOK are un meci mai puțin disputat și poate recupera diferența în cazul unei victorii.

Între cele două echipe este Olympiacos, cu 47 de puncte.

După 21 de etape, în Grecia se va da lupta pentru titlu între primele trei clasate.

PAOK Salonic mai este calificată și în finala Cupei, acolo unde o va înfrunta pe OFI Creta. Astfel, Răzvan Lucescu este în luptă pentru event, o performanță uriașă pe care vrea să o atingă la vară, când se termină sezonul.

