Prima pagină » Actualitate » Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”

Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”

16 feb. 2026, 14:57, Actualitate
Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK - AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”
Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event / Sursa FOTO: Mediafax

Derby-ul de titlu din Grecia, PAOK – AEK, s-a terminat indecis, 0-0. Liderul din Atena a venit la Salonic căutând victoria, pentru a se desprinde în fruntea clasamentului, dar trupa antrenată de Răzvan Lucescu a făcut o partidă mare și menține suspansul în lupta pentru campionat.

Mai mult, în minutul 12, PAOK putea da lovitura, dar Giakoumakis a ratat o lovitură de la 11 metri, scrie PROSPORT.

Răzvan Lucescu: „Greu să gestionezi meciuri mari”

După meci, Răzvan Lucescu a admis că acela a fost momentul psihologic care a decis confruntarea. Dacă Giakoumakis marca din penalty în minutul 12, alta ar fi fost soarta întâlnirii, crede tehnicianul român.

„Trebuie să recunosc cât de greu este să gestionezi meciuri mari. Trecem printr-o situație complicată. Sunt foarte mândru de jucătorii mei, ținând cont de toate acestea. Efortul jucătorilor a fost foarte mare. Am avut, în 2026, 4 derby-uri și două meciuri europene, care au consumat multă energie, crescând șansele de a pierde jucători, așa cum s-a întâmplat. Meite are o problemă pe care o poartă de mult timp, joacă cu injecții, ceva ce vine din cauza suprasolicitării.

Cât despre faptul că sunt mulțumit, cu calm și stăpânire de sine aș spune că puteam câștiga, dar și să pierdem. Lovitura ratată ne-a costat psihologic, AEK a căpătat încredere. Am avut multe discuții, cum că aceste meciuri se decid într-o singură fază și trebuie să fii pregătit pentru asta. Chiar și ratarea lui Kamara, aproape de final, este ceva ce se întâmplă.

Avem un flux bun în jocul nostru, când suntem în formulă completă. Avem 3 jucători de număr 10, pentru că sunt probleme cu extremele. Tyson și Zivkovic sunt incredibili, dar ne modificăm jocul. Când ai jucători absenți, mai ales printre mijlocași ofensiv, crește intensitatea meciului. Chatsidis este tânăr și nu are experiență în astfel de meciuri. Toate acestea strică evoluția jocului, dar nu putem să nu remarcăm efortul enorm al jucătorilor.

AEK are multă calitate și prospețime, cu un meci pe săptămână. Asta le dă forță și le permite să se pregătească corespunzător. Cred că ne-am dat răspuns la multe întrebări, iar aceste lucruri mă fac mândru de jucătorii mei”, a precizat Lucescu jr.

PAOK poate egala liderul AEK

Remiza fără goluri dintre PAOK și liderul AEK păstrează distanța de 3 puncte dintre cele două formații. Gruparea din Atena este pe primul loc, cu 49 de puncte, în timp ce formația românului e pe 3, cu 46. Totuși, PAOK are un meci mai puțin disputat și poate recupera diferența în cazul unei victorii.

Între cele două echipe este Olympiacos, cu 47 de puncte.

După 21 de etape, în Grecia se va da lupta pentru titlu între primele trei clasate.

PAOK Salonic mai este calificată și în finala Cupei, acolo unde o va înfrunta pe OFI Creta. Astfel, Răzvan Lucescu este în luptă pentru event, o performanță uriașă pe care vrea să o atingă la vară, când se termină sezonul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Stoichiță anunță care e SITUAȚIA acum a lui Mircea Lucescu, după problemele de sănătate ale selecționerului

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Scandal pe PNRR. Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru lansează acuzații reciproce: „Banii, unde sunt banii?”
15:41
Scandal pe PNRR. Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru lansează acuzații reciproce: „Banii, unde sunt banii?”
INEDIT Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale. Vor și fi locuri VIP și SUPER VIP
15:38
Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale. Vor și fi locuri VIP și SUPER VIP
ULTIMA ORĂ Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc”
15:11
Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc”
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 863. Condițiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran
14:16
Război în Orientul Mijlociu, ziua 863. Condițiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran
ULTIMA ORĂ PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
13:50
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
VIDEO Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
13:43
Dezvăluiri la „Martorii” despre temutul criminal Eugen Galeș: „Se îmbrăca cu 3-4 rânduri de haine. Așa fac deținuții când se gândesc să evadeze”
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Apariția incendiară a Andreei Bănică în costum de baie la 47 de ani a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
De ce balenele sudice fac pui tot mai rar?
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
16:41
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția a stabilit și revizuirea taxelor și impozitelor. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
EXCLUSIV Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
16:34
Ion Cristoiu comentează participarea lui Nicusor Dan la Consiliul lui Trump: „Merge la nivel de ultimatum”
FLASH NEWS „SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
16:22
„SUA și Ungaria intră într-o epocă de aur”. Orban și Rubio au semnat un acord de cooperare în domeniul nuclear. Ce detalii au oferit cei doi lideri
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
16:07
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan e un blestem pentru România la ora actuală / Se teme să ia o decizie / Funcția îl depășește”
MESAJ Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”
16:07
Volodimir Zelenski critică Europa că nu impune sancțiuni suficiente Rusiei. „Rușii vă critică, dar trăiesc pe picior mare în Occident”
FLASH NEWS Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump
16:01
Comisarul Dubravka Šuica va reprezenta Uniunea Europeană la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe