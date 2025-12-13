O țară europeană, unde mulți români își petrec concediile, a fost desemnată „economia anului 2025” în zona euro

Săptămânalul britanic The Economist a analizat performanțele celor mai bogate 36 de țări din lume pentru a desemna „economia anului 2025”. Astfel, un stat european frecvent ales de români pentru vacanțe a ajuns în fruntea economiilor din zona euro.

Clasamentul nu a atras atenția doar prin câștigător, ci și prin tendințele economice pe care le evidențiază la nivel european, notează Playtech.

Portugalia, liderul economic al zonei euro în 2025

Portugalia a ocupat primul loc în clasamentul realizat de The Economist, fiind considerată economia cu cele mai bune rezultate din zona euro în 2025.

Evaluarea a avut la bază mai mulți indicatori economici, printre care inflația, produsul intern brut, evoluția locurilor de muncă și datele de piață, analizate în cazul celor mai bogate 36 de state ale lumii.

Publicația britanică a descris economia Portugaliei ca fiind „dulce ca un pastel de nata”, o comparație simbolică inspirată de celebrul desert portughez pe bază de cremă de vanilie.

FormulareA a subliniat echilibrul și consistența performanțelor economice înregistrate de țara din sud-vestul Europei.

Performanța pieței și reacția investitorilor

Clasamentul a evidențiat și evoluția pozitivă a pieței bursiere portugheze. Conform analizei britanice, investitorii au avut rezultate notabile, piața bursieră crescând cu peste 20% în 2025.

Avansul respectiv a contribuit semnificativ la poziționarea Portugaliei în fruntea ierarhiei, într-un context economic global marcat de incertitudini.

În topul realizat de The Economist, Portugalia este urmată de Irlanda și Israel, iar Spania, țara care câștigase distincția în anul precedent, se află acum pe locul patru, alături de Columbia, în timp ce Republica Cehă și Grecia completează clasamentul imediat următor.

Tendința de creștere din sudul Europei

Rezultatele acestui clasament scot în evidență o accelerare a creșterii economice în sudul Europei, iar articolul subliniază că mai mulți membri ai zonei euro, care au traversat dificultăți majore în anii 2010, revin acum în prim-plan.

„Alți membri ai zonei euro care s-au confruntat cu dificultăți în anii 2010, inclusiv Grecia (câștigătoarea noastră în 2022 și 2023) și Spania, se numără, de asemenea, printre favorite”, se mai arată în analiza The Economist.

În contrast, mai multe țări din Europa Centrală și de Est se regăsesc la coada clasamentului, Slovacia, Finlanda și Estonia fiind menționate printre economiile cu cele mai slabe performanțe în acest top.

Reacția autorităților de la Lisabona

Recunoașterea obținută de Portugalia a fost salutată public de premierul acestei țări, Luís Montenegro, acesta declarând pe rețelele de socializare că rezultatul clasamentului „întărește motivația guvernului de a continua pe calea care ne-a adus aici în ultimele luni”.

Șeful executivului portughez a adăugat că premiul reprezintă „o recunoaștere justă a meritului și muncii asidue a poporului portughez”.

„Prin reforme curajoase și prin creșterea competitivității și productivității țării vom continua să creăm locuri de muncă, să creștem salariile și să consolidăm statul social”, a mai afirmat el.

Guvernul de la Lisabona estimează o creștere economică de 2% în acest an și de 2,3% anul viitor, potrivit previziunilor oficiale. Totuși, în ciuda indicatorilor pozitivi, Portugalia se confruntă cu nemulțumiri interne legate de costurile locuințelor, forța de muncă și ocuparea acesteia.