Prima pagină » Diverse » O țară europeană, unde mulți români își petrec concediile, a fost desemnată „economia anului 2025” în zona euro

O țară europeană, unde mulți români își petrec concediile, a fost desemnată „economia anului 2025” în zona euro

13 dec. 2025, 17:13, Diverse
O țară europeană, unde mulți români își petrec concediile, a fost desemnată „economia anului 2025” în zona euro
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock

Săptămânalul britanic The Economist a analizat performanțele celor mai bogate 36 de țări din lume pentru a desemna „economia anului 2025”. Astfel, un stat european frecvent ales de români pentru vacanțe a ajuns în fruntea economiilor din zona euro.

Clasamentul nu a atras atenția doar prin câștigător, ci și prin tendințele economice pe care le evidențiază la nivel european, notează Playtech.

Portugalia, liderul economic al zonei euro în 2025

Portugalia a ocupat primul loc în clasamentul realizat de The Economist, fiind considerată economia cu cele mai bune rezultate din zona euro în 2025.

Evaluarea a avut la bază mai mulți indicatori economici, printre care inflația, produsul intern brut, evoluția locurilor de muncă și datele de piață, analizate în cazul celor mai bogate 36 de state ale lumii.

Sursa foto – Caracter ilustrativ: Profimedia

Publicația britanică a descris economia Portugaliei ca fiind „dulce ca un pastel de nata”, o comparație simbolică inspirată de celebrul desert portughez pe bază de cremă de vanilie.

FormulareA a subliniat echilibrul și consistența performanțelor economice înregistrate de țara din sud-vestul Europei.

Performanța pieței și reacția investitorilor

Clasamentul a evidențiat și evoluția pozitivă a pieței bursiere portugheze. Conform analizei britanice, investitorii au avut rezultate notabile, piața bursieră crescând cu peste 20% în 2025.

Avansul respectiv a contribuit semnificativ la poziționarea Portugaliei în fruntea ierarhiei, într-un context economic global marcat de incertitudini.

În topul realizat de The Economist, Portugalia este urmată de Irlanda și Israel, iar Spania, țara care câștigase distincția în anul precedent, se află acum pe locul patru, alături de Columbia, în timp ce Republica Cehă și Grecia completează clasamentul imediat următor.

Tendința de creștere din sudul Europei

Rezultatele acestui clasament scot în evidență o accelerare a creșterii economice în sudul Europei, iar articolul subliniază că mai mulți membri ai zonei euro, care au traversat dificultăți majore în anii 2010, revin acum în prim-plan.

„Alți membri ai zonei euro care s-au confruntat cu dificultăți în anii 2010, inclusiv Grecia (câștigătoarea noastră în 2022 și 2023) și Spania, se numără, de asemenea, printre favorite”, se mai arată în analiza The Economist.

În contrast, mai multe țări din Europa Centrală și de Est se regăsesc la coada clasamentului, Slovacia, Finlanda și Estonia fiind menționate printre economiile cu cele mai slabe performanțe în acest top.

Reacția autorităților de la Lisabona

Recunoașterea obținută de Portugalia a fost salutată public de premierul acestei țări, Luís Montenegro, acesta declarând pe rețelele de socializare că rezultatul clasamentului „întărește motivația guvernului de a continua pe calea care ne-a adus aici în ultimele luni”.

Șeful executivului portughez a adăugat că premiul reprezintă „o recunoaștere justă a meritului și muncii asidue a poporului portughez”.

„Prin reforme curajoase și prin creșterea competitivității și productivității țării vom continua să creăm locuri de muncă, să creștem salariile și să consolidăm statul social”, a mai afirmat el.

Guvernul de la Lisabona estimează o creștere economică de 2% în acest an și de 2,3% anul viitor, potrivit previziunilor oficiale. Totuși, în ciuda indicatorilor pozitivi, Portugalia se confruntă cu nemulțumiri interne legate de costurile locuințelor, forța de muncă și ocuparea acesteia.

Recomandarea video

Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Femeia care a dispărut acum 17 ani din Neamț a fost găsită, înainte de Crăciun. Unde s-a aflat în tot acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ar putea fi „Steaua din Betleem” o planetă? Un vizitator strălucitor ne oferă un indiciu
MILITAR Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA
18:24
Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA
EXCLUSIV După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
18:15
După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
ULTIMA ORĂ În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA
18:14
În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA
DEZVĂLUIRI Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri
18:06
Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri
SPORT Zeljko Kopic a anunțat TRANSFERURI la Dinamo și a dat detalii despre Boateng
17:59
Zeljko Kopic a anunțat TRANSFERURI la Dinamo și a dat detalii despre Boateng

Cele mai noi