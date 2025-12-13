Prima pagină » Justiție » “Protestele spontane” organizate de #rezist continuă și azi

Olga Borșcevschi
13 dec. 2025, 20:10, Justiție
A patra zi de proteste #rezist aduce din nou românii în stradă, sâmbătă seară, în Piața Victoriei din București și în alte orașe mari din țară, în urma scandalului din sistemul de justiție.

UPDATE 20:46: Protestatarii scandează: „Bolojane, du gunoiu’/ Dă-l afară pe Predoiu.”

UPDATE 20:34: Oamenii prezenți la protest îi cer demisia lui Predoiu.

UPDATE 20:27: Se scandează împotriva Liei Savinea și a lui Cătălin Predoiu.

UPDATE 20:22: Aproximativ 1000 de persoane protestează în fata Guvernului, ghidate de Angi Serban si Marian Ceaușescu.

Sute de protestatari sunt la ora transmiterii știrii în Piața Victoriei.

Proteste similare sunt organizate la Craiova, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu.

Manifestanții au scandat încă de vineri seara „Mâine, la 7”, pentru a atrage atenția asupra întâlnirii de sâmbătă, de la ora 19, pentru a protesta.

Protestul „reziștilor” împotriva justiției din România continuă în Bucuresti și în alte câteva orașe din țară

Corupția Ucide, principalul organizator al “protestelor spontane”, pregătește și alte mișcări. Face recrutări pe Facebook pentru o “echipă operativă solidă”

Cele mai noi