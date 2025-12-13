Prima pagină » Actualitate » Cum arată noua Dacia, care va fi lansată în 2026. Au apărut imagini-spion cu mașina care ar putea concura cu Octavia sau Passat

13 dec. 2025
Dacia C-Neo a fost surprinsă din nou în teste, de această dată pe șoselele alpine. Locul ales pentru teste nu este întâmplător. Este un indiciu clar că noul model se află în fază avansată de fabricare.

Imaginile au fost publicate pe Reddit și arată mașină, acoperită cu folie de camuflat, testată undeva în Alpi.

Lansarea este așteptată în 2026, iar modelul va concura direct cu Skoda Octavia Combi.

„Mulți comentatori care au văzut postarea în online consideră că noul model va fi mai mare și mai bine poziționat decât Jogger, fiind văzut ca un posibil rival direct pentru Skoda Octavia sau chiar Volkswagen Passat. În acest context, C-Neo este perceput drept un pas înainte pentru Dacia, mai ales pentru clienții care caută un break de segment C, dar la un preț mai accesibil”, scriu jurnaliștii de la ProMotor.

Dacia urmează să lanseze două modele noi

Dacia se pregătește de următoarea etapă și are în plan să lanseze două modele noi, și anume nou model electric de segment A și un model compact de clasă C. Schimbări importante sunt anunțate și pentru modelul Logan, care, în anul 2026, va cunoaște inovații pe grupul motopropulsor.

Frank Marotte, vicepreședintele Dacia, a oferit mai multe detalii referitoare la proiectele auto care se află în derulare, la momentul actual. În 2026, va fi lansat un nou model Dacia electric, iar vehiculul poartă numele de cod „C-Neo”. Face parte din segmentul A. Totodată, va fi lansat și un alt model compact de clasă C, iar acesta va fi anunțat la mijlocul anului 2026.

