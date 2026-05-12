Prima pagină » Diverse » Gheorghiu intervine în scandalul lui Bolojan cu Olguța Vasilescu și acuză jocuri politice care au dus la dezastrul de la Craiova

Bianca Dogaru
Oana Gheorghiu intervine în scandalul dintre Lia Olguța Vasilescu și Ilie Bolojan . Vicepremierul interimar  a prezentat „situația critică” de la Electrocentrale Craiova, unde acuză că România a pierdut definitiv o finanțare europeană de 162 de milioane de euro. Suma a fost disponibilă prin PNRR pentru construcția unei centrale pe gaz, însă proiectul a eșuat pentru că licitațiile au fost anulate.

Oana Gheorghiu. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„În 2023, România avea șansa să primească GRATIS, prin PNRR, 162 de milioane de euro pentru o centrală nouă, modernă, pe gaz la Craiova. Bani europeni, nerambursabili. Trebuiau organizate licitațiile, trebuia începută construcția și trebuiau respectate termenele. Licitațiile au fost anulate și niciun constructor nu a vrut să își asume proiectul în condițiile create. România a pierdut finanțarea de 162 milioane Euro,” a transmis aceasta pe Facebook

Managementul politic a dus compania în insolvență

Gheorghiu acuză că Electrocentrale Craiova a ajuns într-un blocaj financiar sub conducerea unei directoare numite politic în anul 2024.

„Conducerea companiei a fost preluată în 2024 de o directoare numită politic, fără experiență tehnică directă în energie. Sub managementul politic, compania s-a prăbușit financiar, a pierdut finanțarea europeană, a acumulat datorii uriașe și a ajuns în insolvență (decembrie 2025).”

Oameni rămași fără căldură din cauza datoriilor

Mai mult, Oana Gheorghiu subliniază că statul român a primit o penalizare suplimentară de 596 de milioane de lei pentru că unitatea nu a cumpărat la timp certificatele de emisii de gaze cu efect de seră.

„În plus, deoarece compania nu a cumpărat la timp certificatele obligatorii de emisii de gaze cu efect de seră, statul român a primit o penalizare de 596 milioane Lei (aproape 120 milioane Euro) care va trebui plătită, în final, tot de noi. Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite.”

