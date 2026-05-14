Valentin Stan: Nu poate exista coexistență pașnică între Iran și Israel, atât timp cât Iranul nu recunoaște Israelul ca stat

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a analizat pozițiile diplomatice ale Chinei și Rusiei în conflictul dintre Iran și Israel, dar și semnificația declarațiilor făcute de liderii internaționali despre „coexistență pașnică” în Orientul Mijlociu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan a explicat că mesajele diplomatice transmise de Beijing și Moscova trebuie citite atent. Ele încearcă să păstreze un echilibru între Iran și restul regiunii.

China vorbește despre Orientul Mijlociu pentru că include și Israelul

Profesorul a spus că ideea de „coexistență pașnică” este greu de aplicat atât timp cât Iranul nu recunoaște existența statului Israel.

Principiul, ce? Coexistenței pașnice? Care coexistență pașnică? Pentru că Iranul nu recunoaște Israelul.

Stan consideră că formulările folosite de China sunt atent construite.

Dacă zicea regiunea Golfului, acolo unde se duce războiul acum…. Xi bagă Orientul Mijlociu. De ce? Că e și Israel. E și Israelul. Israelul e central în viziunea chineză.

Valentin Stan: Xi nu l-a primit ca Putin

Discuția a continuat după ce Marius Tucă a citit informații despre posibila extindere a operațiunii americane „Project Freedom” în Strâmtoarea Ormuz și despre presiunile exercitate asupra Iranului. În acest context, Valentin Stan a spus că Beijingul încearcă să rămână prudent și să evite o implicare directă.

Cum erau alea patru, cu existența pașnică și cu Israel, că e Orientul Mijlociu. Ce zice aici? Întâlnirea cu ministrul de Externe? Criza politică nu poate fi așa rezolvată.

Profesorul a subliniat și diferența dintre reacția Rusiei și cea a Chinei față de delegația iraniană.