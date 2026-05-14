Victor Ponta: „Nu se rezolvă criza politică, dar criza economică se poate rezolva. Nu este nevoie să fie Bolojan sau USR la guvernare"

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a vorbit despre cum criza politică nu se rezolvă, dar se poate rezolva criza economică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Avem o problemă ca criza de la echipa de fotbal a României. Nu se termină criza de la echipa de fotbal, că n-ai jucători. Nu ai nici Hagi, nici Popescu, nici Chivu, nici cine vrei tu. Nu poți cu aceeași echipă cu care nu te califici niciodată”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum criza politică nu se rezolvă, dar se poate rezolva criza economică. Acesta spune că nu este nevoie ca Bolojan sau USR să fie la guvernare. Fostul premier compară situația politică din România cu cea a echipei naționale de fotbal și subliniază că nu te poți califica folosind aceeași echipă care pierde constant.

„Eu vreau să pun altceva. Am venit la tine cu agenda mea. Domnule, nu se rezolvă nicio criză politică, nu se rezolvă. În schimb, ceea ce poți să rezolvi și o să vedem după ce se numește guvernul… Poți să rezolvi criza economică și socială, să iei niște măsuri. De-aia zic, mă, dacă s-a mai putut. Am mai fost în criză când am văzut în 98 sau 99. Domnule, a venit Isărescu, după aia Năstase, s-au potolit lucrurile. Am mai fost în 2010-2011, am venit eu, după aia am mai venit unii după mine… S-a rezolvat. Nu e că nu se poate rezolva, sau că sigur se rezolvă numai cu Bolojan și cu USR. Se poate rezolva și cu Bolojan și cu PSD sau cu… Criza politică n-o să se termine pentru că, așa cum ai spus și tu. Avem o problemă ca criza de la echipa de fotbal a României. Nu se termină criza de la echipa de fotbal, că n-ai jucători. Nu ai nici Hagi, nici Popescu, nici Chivu, nici cine vrei tu. Nu poți cu aceeași echipă cu care nu te califici niciodată.”, a declarat politicianul.

