Oana Gheorghiu continuă războiul cu Petrișor Peiu: De ce nu îi lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?

Oana Gheorghiu continuă „războiul” cu Petrișor Peiu, după ce vicepremierul interimar a arătat că liderul senatorilor AUR este investitor în companii de stat licitate la bursă. El susținuse că a fost „incriminat” că deține „acțiuni, în valoare de peste 1 milion de euro, la câteva companii listate la bursă”. Acum, Oana Gheorghiu a reiterat, într-un interviu, ideea că Petrișor Peiu este un investitor individual la Bursa de Valori din București și a lansat mai multe întrebări.

Oana Gheorghiu a adus în discuție și un narativ folosit de unii dintre politicieni, susținând că aceștia încearcă „să spele mințile oamenilor” cu scopul de a „câștiga niște voturi”.

„De ce nu-i lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă?”

Oana Gheorghiu a susținut că ar fi la mijloc „foarte multă impostură și interes propriu”.

„Politicienii, după cum ai văzut, folosesc narativul «nu ne vindem țara» încă în anul 2026. Adică se întorc în trecut. Încearcă în continuare să spele mințile oamenilor doar ca să câștige niște voturi. Ceea ce este foarte trist. Sunt foarte mulți în zona asta politică dispuși să-i mintă pe oameni doar ca să le fie lor bine, să-și apere interesele lor.

Avem politicieni care sunt imaturi politic și care preferă să-i țină pe oameni în beznă. Am avut un exemplu clar acum, când am vorbit despre listările la bursă, a ieșit să facă moțiune de cenzură domnul Peiu. Domnul Peiu care este unul dintre cei mai importanți investitori individuali la Bursa de Valori din București. De ce nu-i lăsăm pe români să cumpere acțiuni la bursă? De ce nu le explicăm ce importantă e listarea? De ce preferăm ca ei să stea în beznă și să fie neinformați și le spunem altceva că listarea e vânzarea țării?

De ce facem asta? Adică, să-mi fie iertat, dar aici e foarte multă impostură și interes propriu, să-mi fie numai mie bine, nu și românilor. Mai ales că au folosit pentru această moțiune de cenzură o minciună. Deci, cap coadă”, a spus Oana Gheorghiu în podcastul lui George Buhnici.

Sursă video: Facebook Oana Gheorghiu

Sursă foto: Mediafax Foto