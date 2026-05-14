Summitul SUA-China la Beijing: Trump: „Xi, ești un mare lider. E o onoare să fiu alături de tine". Liderul chinez: „Lumea e la răscruce de drumuri"
Ultima actualizare: acum 21 de minute

Mihai Tănase
Donald Trump și Xi Jinping - Foto: Profimedia images
07:10

Trump va vizita în curând Templul Cerului

Construit în secolul al XV-lea, Templul Cerului era un loc în care împărații din dinastiile Ming și Qing se închinau Cerului și se rugau pentru recolte bogate. Situl a fost înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1998.

Situat la sud de Orașul Interzis din Beijing, designul sitului reflectă credința chineză străveche conform căreia cerul este rotund, iar pământul este pătrat. Una dintre clădirile principale este Sala Rugăciunilor pentru Recolte Bune, o clădire iconică, acoperită cu țigle albastre, cunoscută pentru designul său circular și acoperișul cu trei streșini.

Conform site-ului UNESCO, acesta nu este doar cel mai complet complex imperial de clădiri de sacrificiu din China, ci și cel mai mare complex de clădiri din lume destinat oferirii de sacrificii cerului.

07:03

UPDATE: Trump afirmă că doar cei mai importanți lideri de afaceri americani fac parte din delegația SUA

Trump afirmă că Casa Albă i-a invitat pe cei „30 de lideri de afaceri de top” din lume în această călătorie și că fiecare dintre ei a acceptat invitația.

„Nu am vrut pe cei de pe locul al doilea sau al treilea din companie. Am vrut doar pe cei de top, iar ei sunt aici astăzi pentru a vă prezenta omagiile lor și pentru a-și arăta respectul față de China”, i-a spus Trump lui Xi în timpul părții publice a întâlnirii lor. Ei așteaptă cu nerăbdare să facă comerț și afaceri, iar din partea noastră va fi o relație total reciprocă”, a spus Trump.

06:52

UPDATE: Avertismentul lui Xi Jinping: "Lumea a ajuns la o nouă răscruce de drumuri"

În discursul său, Xi Jinping a adoptat un ton conciliant și a avertizat asupra instabilității globale, susținând că lumea traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii.

„În prezent, o transformare fără precedent în ultimul secol se accelerează la nivel global, iar situația internațională este fluidă și turbulentă. Lumea a ajuns la o nouă răscruce de drumuri”, a avertizat liderul de la Beijing.

06:44

UPDATE: Xi Jinping, către Trump: „Ar trebui să fim parteneri, nu rivali”

Președintele chinez a insistat asupra ideii că relația dintre Beijing și Washington trebuie construită pe cooperare și interese comune.

„Am crezut întotdeauna că cele două țări ale noastre au mai multe interese comune decât diferențe. Succesul uneia este o oportunitate pentru cealaltă, iar o relație bilaterală stabilă este benefică pentru lume. Putem oare, în interesul bunăstării celor două popoare ale noastre și al viitorului umanității, să construim împreună un viitor mai luminos pentru relațiile noastre bilaterale?

„Atât China, cât și Statele Unite au de câștigat din cooperare și de pierdut din confruntare. Ar trebui să fim parteneri, nu rivali”, a adăugat Xi

06:36

UPDATE: Trump, impresionat de primirea fastuoasă la Beijing

Președintele american a vorbit și despre momentul artistic pregătit pentru primirea sa la Beijing.

„Am fost deosebit de impresionat de acei copii. Erau fericiți, erau frumoși. Acei copii erau minunați și reprezintă atât de multe lucruri”, a adăugat liderul american.

06:23

UPDATE: Donald Trump l-a elogiat pe Xi Jinping în fața delegațiilor oficiale

„Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră. Este o onoare să fiu prietenul dumneavoastră, iar relația dintre China și SUA va fi mai bună ca niciodată. Sunteți un mare lider. Spun tuturor că sunteți un mare lider. Uneori, oamenilor nu le place să audă asta, dar o spun oricum, pentru că este adevărat. Eu spun doar adevărul”, a afirmat Donald Trump.

Președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au transmis mesaje de apropiere la summitul de la Beijing, într-un context global tensionat. Comerțul, Taiwanul și relațiile dintre marile puteri domină agenda întâlnirii cu impact major asupra economiei mondiale.

Președintele chinez Xi Jinping l-a primit joi, la Beijing, pe președintele Donald Trump, într-o vizită marcată de ceremonii grandioase și declarații cu puternică încărcătură diplomatică. Întâlnirea dintre cei doi lideri vine într-un moment sensibil pentru echilibrul global, pe fondul tensiunilor comerciale, al conflictelor geopolitice și al disputelor privind Taiwanul, scrie Ap News.com.

Donald Trump și Xi Jinping - Foto: Profimedia images

Donald Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping la Beijing în fața Marii Săli a Poporului, unde au luat parte la o ceremonie grandioasă de bun-venit.

Convoiul lui Trump a ajuns la Sala Mare la ora 10:01, ora locală. Trump a coborât la ora 10:03, îmbrăcat într-un costum și cu o cravată roșie. Liderii s-au strâns mâna și au mers împreună pe un covor roșu.

Xi, însoțit de Trump, a dat apoi mâna cu delegația americană din primul rând.

Trump și Xi s-au îndreptat spre podiumul ridicat, decorat în roșu și auriu, în timp ce fanfara militară chineză cânta imnul național al Statelor Unite.

Cei doi șefi de stat au încercat să transmită un mesaj de stabilitate și cooperare, într-un moment în care relația dintre cele mai mari economii ale lumii rămâne esențială pentru securitatea și economia internațională.

