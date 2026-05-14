Construit în secolul al XV-lea, Templul Cerului era un loc în care împărații din dinastiile Ming și Qing se închinau Cerului și se rugau pentru recolte bogate. Situl a fost înscris pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în 1998.

Situat la sud de Orașul Interzis din Beijing, designul sitului reflectă credința chineză străveche conform căreia cerul este rotund, iar pământul este pătrat. Una dintre clădirile principale este Sala Rugăciunilor pentru Recolte Bune, o clădire iconică, acoperită cu țigle albastre, cunoscută pentru designul său circular și acoperișul cu trei streșini.

Conform site-ului UNESCO, acesta nu este doar cel mai complet complex imperial de clădiri de sacrificiu din China, ci și cel mai mare complex de clădiri din lume destinat oferirii de sacrificii cerului.