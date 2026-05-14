România a arătat bine în poză, iar capitalul de imagine al găzduirii la București a summitului B8 din 13 mai este unul considerabil, a declarat analistul de politică externă Ștefan Popescu la emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Cunoscutul politolog a desprins principalele concluzii ale evenimentului care a pus Bucureștiul pe harta marilor evenimente geopolitice mondiale, adăugând câteva nuanțe mai puțin vizibile pentru neinițiați.

În primul rând, a observat Ștefan Popescu, dincolo de tonul festivist cu care este prezentat summitul B9 în România, o privire lucidă de ansamblu arată o evidentă distanțarea a SUA față de flancul Estic, și implicit NATO.

SUA se detașează tot mai mult de NATO

Evenimentul arată frumos și nici nu mă așteptam să nu arate frumos. Înțeleg și un anumit festivism, pentru că la cum arată politica noastră externă, foarte puține evenimente oferă vizibilitate Bucureștiului. În acelașoi timp, sunt două aspecte care cred că trebuie să ne rețină atenția. În primul rând, nivelul de reprezentare al Statelor Unite, trimit un profil mai degrabă tehnic, nu unul decident. Asta transmite deja un semnal pentru Flancul Estic, a declarat analistul în studioul Gândul.

România pierde teren în fața Poloniei

În al doilea rând, este de semnalat participarea țărilor nordice, care mută centrul de greutate al acestui format către Baltica. Dar și, important pentru noi, distanțarea Poloniei ca lider regional, spre deosebire de România, co-inițiatoare a acestui summit alături de țara reprezentată la București de Karol Nawrocki.

De altfel, am văzut și referințe laArcticaîn declarația comună. Cu alte cuvinte, importanța Mării Negre se relativizează pentru că există deja un dezechilibru între cele două state inițiatoare, România și Polonia. Polonia, PIB, complex militaro-industrial, deja considerată mare putere regională. România este într-o erodare, dacă vreți. Dacă adaugi Finlanda, o țară cu o armată excelentă, cu o economie modernă, cu o capacitate diplomatică, Danemarca, deci lucrurile se nuanțează, a completat Popescu.

De amintit că formatul B9 a fost lansat în 2015, la inițiativa României și Poloniei, după anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă, fiind conceput ca un scut al statelor din estul Europei și al NATO.

Vizionați emisiunea integral:

AUTORUL RECOMANDĂ

Ștefan Popescu dezvăluie mizele din culisele B9: Americanii nu mai au pe lista de priorități Ucraina și Marea Neagră

În timp ce România virează miliardele împrumutate prin SAFE direct în conturile Germaniei și Franței, Polonia își dezvoltă industria de apărare cu banii din program. Motivul uluitor pentru care autoritățile române nu fac la fel