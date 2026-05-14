Incendiu puternic la un depozit din Chiajna. Pompierii au intervenit cu 15 autospeciale

Un incendiu puternic a izbucnit joi dimineață la un depozit situat pe strada Comerțului din Chiajna, județul Ilfov. Flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri cu o suprafață de aproximativ 4.000 mp, potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov. 

La sosirea primelor echipaje de intervenție, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la nivelul acoperișului. Astfel, la fața locului au fost trimise 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de transport roboți, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Pompierii au reușit ulterior să pătrundă în interiorul depozitului, unde incendiul se manifesta atât la interior, cât și la nivelul acoperișului. Dispozitivul de intervenție a fost organizat pe toate cele patru laturi ale clădirii, în paralel cu refularea apei de la înălțime prin intermediul autoscărilor.

Incendiul a fost lichidat la interior. Nu sunt victime

Conform ultimelor informații transmise de autorități, incendiul din interior a fost lichidat, iar flăcările au mai rămas active doar la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 450 mp. ISU a precizat că nu există pericol de propagare către depozitele din vecinătate. Ulterior, pompierii au anunțat că incendiul a fost localizat și că nu au fost identificate victime. Echipajele de intervenție continuă operațiunile de decopertare a elementelor de acoperiș și de lichidare completă a incendiului.

