14 Mai, calendarul zilei: Cate Blanchett împlinește 57 de ani, Sofia Coppola 55. Primul zbor al unui român în spațiul cosmic

Elena Stănică-Ezeanu
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 14 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Cate Blanchett este o actriță australiană de teatru și film, născută pe 14 mai 1969, în Melbourne. Şi-a început cariera artistică pe scena teatrului înainte de a se afirma în film. Consacrarea internațională a venit odată cu rolul reginei Elisabeta I din Elizabeth, interpretare pentru care a primit aprecieri critice și prima sa nominalizare la Premiile Oscar. Ulterior, a devenit cunoscută publicului larg și pentru rolul lui Galadriel din trilogia The Lord of the Rings. De-a lungul carierei, Blanchett a demonstrat o mare diversitate artistică, jucând în filme dramatice, istorice și de autor. A câștigat Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea lui Katharine Hepburn în The Aviator şi Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal pentru apariţia din Blue Jasmine. Este activă și în proiecte umanitare, fiind implicată în inițiative legate de mediu și refugiați. Cate Blanchett este recunoscută pentru eleganța, profunzimea și rafinamentul interpretărilor sale, fiind considerată una dintre cele mai influente actrițe ale generației sale.

Sofia Coppola este o regizoare, scenaristă, producătoare și actriță americană, născută pe 14 mai 1971, în New York City. Este fiica celebrului regizor Francis Ford Coppola și a crescut într-un mediu profund legat de industria cinematografică. Și-a început cariera ca actriță, dar a devenit rapid cunoscută pentru activitatea sa regizorală. Debutul său ca regizoare a venit cu filmul The Virgin Suicides, apreciat pentru stilul vizual distinct și sensibilitatea narativă. Succesul internațional a fost consolidat odată cu Lost in Translation, film pentru care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original. Pelicula este considerată una dintre cele mai importante creații ale cinematografiei independente americane. De-a lungul carierei, Sofia Coppola a continuat să realizeze filme cu un stil minimalist, elegant și centrat pe personaje feminine complexe, precum Marie Antoinette și The Beguiled. Este recunoscută pentru estetica sa vizuală unică și pentru modul subtil în care explorează teme precum singurătatea, identitatea și fragilitatea emoțională. Sofia Coppola este considerată una dintre cele mai influente regizoare contemporane.

Pe 14 mai 1981 a avut loc un moment istoric pentru România: primul zbor al unui român în spațiul cosmic. Cosmonautul Dumitru Prunariu a participat la misiunea sovietică Soiuz-40, alături de comandantul Leonid Popov. Misiunea a fost parte a programului internațional Intercosmos, prin care țările aliate Uniunii Sovietice își trimiteau reprezentanți în spațiu. Prunariu a devenit astfel primul și, până în prezent, singurul român care a ajuns în cosmos. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute, timp în care echipajul a efectuat experimente științifice și observații asupra Pământului. Capsula Soiuz-40 a fost conectată la stația spațială Saliut 6, unde cosmonauții au desfășurat o parte importantă a misiunii. Acest eveniment a rămas un reper major în istoria aeronauticii românești și un simbol al participării României la explorarea spațiului cosmic.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1812: Costache Negri 🇷🇴✒️ scriitor, om politic și patriot
🎂1937: Vic Flick 🇬🇧🎸 chitarist britanic celebru pentru riff-ul de chitară al temei sonore a seriei de filme James Bond
🎂1944: George Lucas 🇺🇸🎥 Star Wars, Indiana Jones
🎂1948: Florea Dumitrache 🇷🇴⚽️ poreclit „Mopsul”, a fost un jucător remarcat prin driblingurile sale de excepție, dar și prin eficacitatea și spectaculozitatea loviturilor de cap
🎂1952: David Byrne 🇬🇧🇺🇸🎤 (Talking Heads)
🎂1966: Fab Morvan 🇫🇷🎤 Milli Vanilli
🎂1969: Cate Blanchett 🇺🇸🎬 8 nominalizări și 2 Oscaruri primite
🎂1970: Tibor Selymes 🇷🇴⚽️
🎂1971: Sofia Coppola 🇺🇸🎥
🎂1983: Anahi 🇲🇽🎤 actriță și solistă mexicană (RBD)

Decese 🕯

🕯️1610: Henric al IV-lea al Franței 🇫🇷♛ întemeietorul dinastiei de Burbon
🕯️1957: Camil Petrescu 🇷🇴✒️ Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930), Patul lui Procust (1933)
🕯️1987: Rita Hayworth 🇺🇸🎬 a devenit faimoasă în anii ’40, fiind considerată sex simbolul acelei ere. A murit de Alzheimer, la 68 de ani
🕯️1998: Frank Sinatra 🇺🇸🎤🎬 1 Oscar
🕯️2015: B.B. King 🇺🇸🎤 Odată cu dobândirea celebrității, a primit pseudonimul Beale Street Blues Boy, care a fost scurtat la Blues Boy King, iar în cele din urmă a devenit B.B. King

Evenimente📋

📋🇵🇾 Ziua naţională a Republicii Paraguay; aniversarea proclamării independenţei din 1811
📋🕯️🇷🇴 Ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste

Calendar 🗒️

🗒️1796: Doctorul englez Edward Jenner a administrat primul vaccin contra variolei
🗒️1804: Thomas Jefferson comandă o expediție la scurt timp după achiziționarea Louisianei în 1803; prima traversare a continentului nord-american spre Pacific
🗒️1900: Jocurile Olimpice de vară de la Paris. Pentru prima oară au participat și femei
🗒️1939: Fetița peruană Lina Medina, în vârstă de cinci ani, devine cea mai tânără mamă din lume
🗒️1948: Evreii din Palestina și-au declarat independența formând statul Israel
🗒️1948: S-a înființat FC Dinamo București
🗒️1955: A fost semnat „Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală” („Tratatul de la Varșovia”) între Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, România, Ungaria și URSS
🗒️1968: Vizita oficială în România a președintelui Republicii Franceze, generalul Charles de Gaulle
🗒️1981: Primul zbor al unui român în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, cu nava Soiuz-40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute
🗒️1994: A fost inaugurat Hotelul Sofitel din complexul World Trade Center, București
🗒️1998: Este inaugurat primul hotel de cinci *stele din România, Athénée Palace Hilton, București, construit în 1914 și extins în 1936 și 1965

