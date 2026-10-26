One United Properties a depășit 1 milion de metri pătrați livrați în segmentele rezidențial și de birouri, după un trimestru trei în care a finalizat 2.238 de locuințe și clădirea de birouri One Technology District

Cele trei dezvoltări finalizate în trimestrul trei al anului 2026, One High District, One Lake Club și One Lake District faza 1, transformă malurile lacurilor Tei și Plumbuita, unde se aflau cândva foste platforme industriale și terenuri nevalorificate.

În același trimestru, compania a livrat One Technology District, hub-ul de birouri de ultimă generație dezvoltat la cheie pentru Infineon Technologies.

One United Properties (BVB: ONE ), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a depășit 1 milion de metri pătrați finalizați și livrați la nivelul întregului portofoliu rezidențial și de birouri. Această performanță vine după cel mai important trimestru de livrări din istoria companiei, T3 2026, când ONE a finalizat trei dezvoltări rezidențiale în nordul Bucureștiului, One High District, One Lake Club și One Lake District faza 1, cu un total de 2.238 de locuințe. Volumul reprezintă aproximativ 86% din cele 2.610 unități livrate de companie în cei cinci ani anteriori și este de peste șapte ori mai mare decât media anuală a livrărilor din ultimii zece ani. De asemenea, volumul de livrări realizat în T3 2026 a fost unul dintre cele mai mari înregistrate într-un singur trimestru de un dezvoltator pe piața imobiliară din România.

Tot anul acesta, compania a livrat și dezvoltarea One Floreasca Towers, astfel că portofoliul rezidențial finalizat în primele nouă luni din 2026 însumează 2.453 de locuințe, cu o valoare brută de dezvoltare cumulată de aproximativ 714 milioane de euro. Pe segmentul de birouri, One United Properties a finalizat în T3 One Technology District, dezvoltat pentru Infineon Technologies, cu un contract de închiriere pe 15 ani.

„Performanța livrărilor din cel de-al treilea trimestru al acestui an și pragul de un milion de metri pătrați finalizați și livrați la nivelul întregului nostru portofoliu arată capacitatea de execuție și excelența operațională pe care le-am construit în aproape două decenii. Ele sunt rezultatul unei discipline constante în planificare, în execuție, în felul în care ne finanțăm proiectele. Pentru noi, este o bornă importantă. Acolo unde, în urmă cu câțiva ani, existau doar terenuri neutilizate în jurul unui pol de birouri, se conturează astăzi o parte nouă a orașului, în care oamenii pot locui aproape de birou, de servicii și de lacuri”, spune Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO al One United Properties.

Cu câțiva ani în urmă, malurile lacurilor din nordul Bucureștiului erau în mare parte foste platforme industriale sau terenuri virane. Astăzi, perimetrul din jurul salbei de lacuri Tei, Plumbuita, Colentina și al șoselei Fabrica de Glucoză este unul dintre cele mai dinamice puncte de dezvoltare urbană din Capitală, susținut de dezvoltarea axei de birouri și comerciale Pipera – Barbu Văcărescu, precum și de accesul rapid către A3. Fiecare dintre cele trei dezvoltări livrate de One United Properties în T3 are o identitate proprie. One High District, cu ieșire directă către A3, are peste 800 de locuințe și un club modern WorldClass de peste 2.000 mp, cu piscină semiolimpică, unic pe piața bucureșteană. Pe malul Lacului Tei, One Lake Club reunește peste 600 locuințe, cu grădini și terase generoase. Unul dintre turnurile complexului poartă semnătura prestigioasă Armani / Casa, într-un parteneriat pentru crearea unui concept unic de design interior. Faza 1 a One Lake District, cu 786 de locuințe, a fost construită pe locul unei foste fabrici de cărămidă de pe malul Lacului Plumbuita. Dezvoltarea va include numeroase facilități comerciale, o unitate educațională, precum și o promenadă amenajată de-a lungul lacului și deschisă publicului larg. Toate cele trei ansambluri beneficiază de sisteme geo-exchange, care folosesc energia termică stocată în sol pentru a asigura încălzirea și răcirea clădirilor, o soluție ecologică ce scade semnificativ emisiile de dioxid de carbon.

Aceste dezvoltări au atras și investiții în infrastructura rutieră și educațională, ca parte din modul în care compania privește dezvoltarea urbană. Alături de alți dezvoltatori din zona Fabrica de Glucoză, One United Properties a contribuit la cei 3,5 kilometri de drumuri noi, care leagă ansamblurile de serviciile din jur și de arterele principale, cu o investiție cumulată de 6 milioane de euro. De asemenea, compania construiește două școli, cu o capacitate totală de peste 1.000 de elevi: una dintre ele va fi amplasată în viitoarea dezvoltare One Academy Club, situată între Fabrica de Glucoză și Lacul Tei, iar cea de-a doua este inclusă în ansamblul One Lake District, pe malul Lacului Plumbuita. Investiția în cele două școli din sectorul 2 se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro.

În aceeași zonă, compania a finalizat One Technology District, hub-ul de birouri de ultimă generație construit la cheie pentru Infineon Technologies. One Technology District are 21.514 mp GLA, inclusiv spații de laboratoare și a fost dezvoltat pentru a găzdui unul dintre cele mai mari centre de cercetare și dezvoltare pentru semiconductori din Europa de Sud-Est. Clădirea folosește un sistem geo-exchange pentru încălzire și răcire, completat de panouri fotovoltaice pe acoperiș și sisteme de recuperare a căldurii.

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ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE ) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație listat la Bursa de Valori București, România. Compania dezvoltă și administrează un portofoliu de proprietăți emblematice, cu accent pe regenerare urbană și investiții imobiliare. One United Properties integrează o platformă de dezvoltare și administrare imobiliară, care acoperă întregul ciclu operațional, de la identificarea și achiziția terenurilor, la design, construcție și management. Modelul de business combină dezvoltarea imobiliară cu active generatoare de venituri recurente, cu accent strategic pe transformarea zonelor urbane subutilizate în comunități moderne bine integrate, care generează valoare pe termen lung. One United Properties este o companie inovatoare, premiată și recunoscută pentru sustenabilitate, eficiență energetică, design și wellness. În 2025, Financial Times a recunoscut One United Properties ca fiind a noua companie cu cea mai rapidă creștere din Europa în ultimul deceniu, în clasamentul său Top 300 al „Campionilor creșterii pe termen lung din Europa”.

Articol susținut de One United Properties