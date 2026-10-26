Prima pagină » Diverse » One United Properties a depășit 1 milion de metri pătrați livrați în segmentele rezidențial și de birouri, după un trimestru trei în care a finalizat 2.238 de locuințe și clădirea de birouri One Technology District

One United Properties a depășit 1 milion de metri pătrați livrați în segmentele rezidențial și de birouri, după un trimestru trei în care a finalizat 2.238 de locuințe și clădirea de birouri One Technology District

One United Properties a depășit 1 milion de metri pătrați livrați în segmentele rezidențial și de birouri, după un trimestru trei în care a finalizat 2.238 de locuințe și clădirea de birouri One Technology District
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

  • Cele trei dezvoltări finalizate în trimestrul trei al anului 2026, One High District, One Lake Club și One Lake District faza 1, transformă malurile lacurilor Tei și Plumbuita, unde se aflau cândva foste platforme industriale și terenuri nevalorificate.

  • În același trimestru, compania a livrat One Technology District, hub-ul de birouri de ultimă generație dezvoltat la cheie pentru Infineon Technologies.

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a depășit 1 milion de metri pătrați finalizați și livrați la nivelul întregului portofoliu rezidențial și de birouri. Această performanță vine după cel mai important trimestru de livrări din istoria companiei, T3 2026, când ONE a finalizat trei dezvoltări rezidențiale în nordul Bucureștiului, One High District, One Lake Club și One Lake District faza 1, cu un total de 2.238 de locuințe. Volumul reprezintă aproximativ 86% din cele 2.610 unități livrate de companie în cei cinci ani anteriori și este de peste șapte ori mai mare decât media anuală a livrărilor din ultimii zece ani. De asemenea, volumul de livrări realizat în T3 2026 a fost unul dintre cele mai mari înregistrate într-un singur trimestru de un dezvoltator pe piața imobiliară din România.

Tot anul acesta, compania a livrat și dezvoltarea One Floreasca Towers, astfel că portofoliul rezidențial finalizat în primele nouă luni din 2026 însumează 2.453 de locuințe, cu o valoare brută de dezvoltare cumulată de aproximativ 714 milioane de euro. Pe segmentul de birouri, One United Properties a finalizat în T3 One Technology District, dezvoltat pentru Infineon Technologies, cu un contract de închiriere pe 15 ani.

Performanța livrărilor din cel de-al treilea trimestru al acestui an și pragul de un milion de metri pătrați finalizați și livrați la nivelul întregului nostru portofoliu arată capacitatea de execuție și excelența operațională pe care le-am construit în aproape două decenii. Ele sunt rezultatul unei discipline constante în planificare, în execuție, în felul în care ne finanțăm proiectele. Pentru noi, este o bornă importantă. Acolo unde, în urmă cu câțiva ani, existau doar terenuri neutilizate în jurul unui pol de birouri, se conturează astăzi o parte nouă a orașului, în care oamenii pot locui aproape de birou, de servicii și de lacuri”, spune Victor Căpitanu, cofondator și co-CEO al One United Properties.

Cu câțiva ani în urmă, malurile lacurilor din nordul Bucureștiului erau în mare parte foste platforme industriale sau terenuri virane. Astăzi, perimetrul din jurul salbei de lacuri Tei, Plumbuita, Colentina și al șoselei Fabrica de Glucoză este unul dintre cele mai dinamice puncte de dezvoltare urbană din Capitală, susținut de dezvoltarea axei de birouri și comerciale Pipera – Barbu Văcărescu, precum și de accesul rapid către A3. Fiecare dintre cele trei dezvoltări livrate de One United Properties în T3 are o identitate proprie. One High District, cu ieșire directă către A3, are peste 800 de locuințe și un club modern WorldClass de peste 2.000 mp, cu piscină semiolimpică, unic pe piața bucureșteană. Pe malul Lacului Tei, One Lake Club reunește peste 600 locuințe, cu grădini și terase generoase. Unul dintre turnurile complexului poartă semnătura prestigioasă Armani / Casa, într-un parteneriat pentru crearea unui concept unic de design interior. Faza 1 a One Lake District, cu 786 de locuințe, a fost construită pe locul unei foste fabrici de cărămidă de pe malul Lacului Plumbuita. Dezvoltarea va include numeroase facilități comerciale, o unitate educațională, precum și o promenadă amenajată de-a lungul lacului și deschisă publicului larg. Toate cele trei ansambluri beneficiază de sisteme geo-exchange, care folosesc energia termică stocată în sol pentru a asigura încălzirea și răcirea clădirilor, o soluție ecologică ce scade semnificativ emisiile de dioxid de carbon.

Aceste dezvoltări au atras și investiții în infrastructura rutieră și educațională, ca parte din modul în care compania privește dezvoltarea urbană. Alături de alți dezvoltatori din zona Fabrica de Glucoză, One United Properties a contribuit la cei 3,5 kilometri de drumuri noi, care leagă ansamblurile de serviciile din jur și de arterele principale, cu o investiție cumulată de 6 milioane de euro. De asemenea, compania construiește două școli, cu o capacitate totală de peste 1.000 de elevi: una dintre ele va fi amplasată în viitoarea dezvoltare One Academy Club, situată între Fabrica de Glucoză și Lacul Tei, iar cea de-a doua este inclusă în ansamblul One Lake District, pe malul Lacului Plumbuita. Investiția în cele două școli din sectorul 2 se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro.

În aceeași zonă, compania a finalizat One Technology District, hub-ul de birouri de ultimă generație construit la cheie pentru Infineon Technologies. One Technology District are 21.514 mp GLA, inclusiv spații de laboratoare și a fost dezvoltat pentru a găzdui unul dintre cele mai mari centre de cercetare și dezvoltare pentru semiconductori din Europa de Sud-Est. Clădirea folosește un sistem geo-exchange pentru încălzire și răcire, completat de panouri fotovoltaice pe acoperiș și sisteme de recuperare a căldurii.

_____________________________

ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație listat la Bursa de Valori București, România. Compania dezvoltă și administrează un portofoliu de proprietăți emblematice, cu accent pe regenerare urbană și investiții imobiliare. One United Properties integrează o platformă de dezvoltare și administrare imobiliară, care acoperă întregul ciclu operațional, de la identificarea și achiziția terenurilor, la design, construcție și management. Modelul de business combină dezvoltarea imobiliară cu active generatoare de venituri recurente, cu accent strategic pe transformarea zonelor urbane subutilizate în comunități moderne bine integrate, care generează valoare pe termen lung. One United Properties este o companie inovatoare, premiată și recunoscută pentru sustenabilitate, eficiență energetică, design și wellness. În 2025, Financial Times a recunoscut One United Properties ca fiind a noua companie cu cea mai rapidă creștere din Europa în ultimul deceniu, în clasamentul său Top 300 al „Campionilor creșterii pe termen lung din Europa”.

Articol susținut de One United Properties

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Guvernul Niculescu, în pericol să piardă sprijinul coaliției. PSD și PNL pregătesc evaluări decisive
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Ce sporuri se calculează la pensie. Lista completă a veniturilor care pot fi valorificate
Mediafax
Un nou derapaj al lui Donald Trump. A jignit Norvegia după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
Click
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
Digi24
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Ce se întâmplă doctore
Cine va moșteni averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Ce spune fostul ei partener despre bunurile dispărute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
De ce a clasat Cuza cazul asasinării lui Barbu Catargiu? Controversele unei anchete
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
VIDEO Ninge pe Transalpina și Transfăgărășan. Utilajele intervin ca în plină iarnă
18:57
Ninge pe Transalpina și Transfăgărășan. Utilajele intervin ca în plină iarnă
LEGE Senatul a adoptat prelungirea interdicției de a cumpăra antivirusuri și echipamente informatice din Rusia până în 2035
18:45
Senatul a adoptat prelungirea interdicției de a cumpăra antivirusuri și echipamente informatice din Rusia până în 2035
NEWS ALERT SRI, DIICOT și Poliția Română acuză Rusia de sabotaj după incendiul de lângă o filială a uzinei de armanent Romarm din Brașov. Doi bieloruși și un ucrainean, suspectați că au pus focul. Doi au fost prinși în Germania
18:44
SRI, DIICOT și Poliția Română acuză Rusia de sabotaj după incendiul de lângă o filială a uzinei de armanent Romarm din Brașov. Doi bieloruși și un ucrainean, suspectați că au pus focul. Doi au fost prinși în Germania
EXCLUSIV Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
18:43
Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
FLASH NEWS Capitalul românesc, pariul patronatelor pentru relansarea economiei. Concordia, la întâlnirea cu premierul Luca Niculescu: „Afacerile locale au forța și ambiția să concureze cu cele mai bune din Europa”
18:31
Capitalul românesc, pariul patronatelor pentru relansarea economiei. Concordia, la întâlnirea cu premierul Luca Niculescu: „Afacerile locale au forța și ambiția să concureze cu cele mai bune din Europa”
FLASH NEWS Cum este privit rezultatul alegerilor din Serbia la Kiev și Moscova. Zelenski spune că sârbii au deschis „un nou capitol în istoria țării”. Mesajul transmis de Kremlin
18:30
Cum este privit rezultatul alegerilor din Serbia la Kiev și Moscova. Zelenski spune că sârbii au deschis „un nou capitol în istoria țării”. Mesajul transmis de Kremlin

Cele mai noi

Trimite acest link pe