Autostrada A0 Nord, inaugurare ratată. Un fost oficial din Ministerul Transporturilor anunţase că deschiderea va avea loc azi, dar a fost amânată spre finalul anului

Circulația pe Autostrada A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și Cernica, nu a fost deschisă luni, deși inaugurarea fusese anunțată pentru ziua în curs. Potrivit Consiliului Județean Ilfov, deschiderea a fost amânată spre finalul anului.

Horațiu Cosma, fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, anunțase că traficul pe ambele sectoare ale A0 Nord va fi deschis din 26 octombrie, inclusiv spre Autostrada A2. Pe de altă parte, CNAIR susține că lucrările nu sunt încă finalizate.

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„Se va deschide circulaţia pe A 0 – pe tronsoanele Afumaţi – Pantelimon şi Pantelimon – Cernica (A2) până la finalul anului. Asta înseamnă aproape 13 km de autostradă, care să fluidizeze traficul în regiunea Ilfov – Bucureşti”, a comunicat, luni, Consiliul Judeţean Ilfov.

Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, spune că A0 va reduce timpul petrecut în trafic pentru zeci de mii de familii. Autostrada va conecta localitățile din estul județului cu A2, A1, A3 și DN1.

Inaugurarea tronsonului a fost amânată spre finalul acestui an

Pe 20 octombrie 2026, Horațiu Cosma anunța deschiderea, pe 26 octombrie, a încă 13 kilometri din Autostrada A0 Nord. Tronsonul urma să cuprindă loturile Afumați-Pantelimon și Pantelimon-Cernica, până la conexiunea cu Autostrada A2. Însă, inaugurarea a fost ratată, aceasta fiind amânată spre finalul acestui an. După amânarea inaugurării, Horațiu Cosma a acuzat CNAIR și pe Sorin Grindeanu că au întârziat deschiderea din motive politice. Reprezentanții CNAIR spun că mai sunt lucrări de făcut, fără să precizeze un termen.

Deschiderea loturilor Afumați-Pantelimon și Pantelimon-Cernica va permite circulația pe aproximativ 13 kilometri din A0 Nord.

„Mizerabili până la capăt… Astăzi trebuia să circulăm pe A0 Nord, între Afumați și Cernica. Planul era făcut, lucrările erau pe ultimii câțiva metri, iar deschiderea circulației era pregătită. Dar Grindeanu și Pistol au spus ”NU”. Au decis să mai tragă de timp câteva zile. Au decis că orgoliile lor politice sunt mai importante decât timpul pierdut în trafic, decât nervii și decât siguranța zecilor de mii de oameni care așteaptă să poată circula pe o autostradă modernă în jurul Bucureștiului. Constructorii mai aveau câteva sute de metri de parapete de instalat pe corpul autostrăzii. Muncă de 2-3 zile. Pistol, la ordinul lui Grindeanu, le-a ordonat să o lase mai moale. De ce? Pentru că pot. Pentru că, în mintea lor, plăcerea bolnavă de a spune unui adversar politic ”nu ai avut dreptate” e mult mai importantă decât binele public pentru români. Aceiași români care le plătesc jet-urile private spre locații exotice. Nu e prima dată când asistăm la asemenea mizerii. Am mai văzut filmul acesta, tot cu PSD în rolul principal, pe vremea când Grindeanu era premierul ”OUG 13”. Autostrada Sebeș – Turda a fost finalizată și ținută închisă cu lunile. Atunci, celebra explicație era că „aluneci ca în baie”. Lotul 3 al Autostrăzii Lugoj – Deva a fost reziliat la 99%, pe motiv că lucrarea ar fi fost un dezastru. Se circulă pe acolo de 7 ani fără probleme. Cu PSD la guvernare, vedem același dispreț față de binele cetățenilor. Nici nu mai încearcă să îl mascheze. Aceeași aroganță. Aceeași mentalitate de stăpâni pe moșie, pentru care infrastructura României este o jucărie politică. Românii sunt tratați ca niște prizonieri ai capriciilor partidului-stat, umiliți și ignorați fără milă. Dar va veni și vremea răspunderii. Pentru fiecare sfidare, pentru fiecare decizie absurdă și pentru fiecare dată când interesul public a fost sacrificat pe altarul orgoliilor politice. Până atunci, să nu uităm cine și cum conduce România”, a scris Horațiu Cosma pe Facebook.

Sursă foto: Facebook – Horațiu Cosma