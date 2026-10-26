Senatul a adoptat proiectul care le permite tinerilor sub 35 de ani să cumpere locuințe de până la 140.000 de euro cu un avans de doar 5%

Senatul a adoptat luni o propunere legislativă prin care tinerii de până la 35 de ani ar putea beneficia de un avans minim de 5% pentru achiziția unei locuințe prin programul „Noua Casă”, față de 15% în prezent, pentru finanțări cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro. Proiectul a fost adoptat cu 102 voturi ”pentru” și o abținere.

Senatul a adoptat luni un proiect care le permite tinerilor sub 35 de ani să cumpere locuințe de până la 140.000 de euro cu un avans de doar 5%

Potrivit inițiativei, tinerii care nu au împlinit 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare vor putea achiziționa locuințe cu un avans de minimum 5% din prețul de cumpărare, inclusiv în cazul imobilelor pentru care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 și 140.000 de euro, echivalent în lei.

Propunerea legislativă de completare a OUG nr. 60/2009 privind implementarea programului „Noua Casă” a fost adoptată de Senat în calitate de primă cameră sesizată.

Senatoarea PSD Daniela Mihai a declarat, înaintea votului din plen, că măsura urmărește să faciliteze accesul tinerilor la o locuință proprie, prin reducerea sumei necesare pentru avans.

„Măsura reduce bariera de acces la o locuință proprie pentru segmentul tinerilor, prin diminuarea sumei necesare cu titlu de avans inițial, fără a antrena costuri directe pentru bugetul de stat. Inițiativa sprijină accesul tinerilor la o locuință în condiții echitabile, contribuie la formarea de noi familii și la reducerea presiunii pe piața chiriilor”, a afirmat senatoarea PSD.