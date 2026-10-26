Detalii din culisele alegerilor parlamentare din Serbia. Cum a reacționat Aleksandar Vučić când a realizat că a pierdut

Președintele interimar al Serbiei, Ana Brnabić, a dezvăluit presei cum a reacționat Aleksandar Vučić când și-a dat seama că partidul său, SNS, pierde alegerile.

Ana Brnabić a precizat luni, în urma afișării rezultatelor parțiale la alegerile parlamentare de duminică, că susținătorii „Listei Studenților” au ales să reacționeze prin insulte, în timp ce Aleksandar Vučić a dat dovadă de seriozitate și responsabilitate. Acesta și-a recunoscut înfrângerea și i-a felicitat pe câștigători.

„Nu vom fugi și nu ne este frică”, a spus Vučić. După ce a văzut rezultatele exit-poll-urilor, fiind un politician atât de experimentat, a spus la ora 21:10: „Ana, ieși afară, informează publicul că voi vorbi exact la ora 21:30. Îmi este complet clar că pierdem puterea, nu este nevoie să așteptăm, îi vom felicita pe câștigători”, a relatat Brnabić despre declarațiile făcute de Aleksandar Vučić când a aflat că a pierdut alegerile.

Ana Brnabić, care este și vicepreședinta Consiliului Partidului Progresist Sârb, a precizat că partidul nu se va retrage și a subliniat că îl va susține în continuare pe Vučić deoarece este mândră de tot ceea ce a realizat.