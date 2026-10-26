Tranzacția anului în televiziune. Grupul care deține Prima TV cumpără Kanal D

O nouă tranzacție pe piața media. Clever Media, proprietarul Prima TV, Prima News și Prima Sport, a semnat acordul pentru preluarea integrală a Doğan Media International, care operează Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls. Tranzacția, estimată la aproximativ 100 de milioane de euro, fusese anunțată în premieră de Mediafax în iunie 2026.

Orlando Nicoară, reprezentant Clever Media, a anunțat că achiziția vizează toate acțiunile Doğan Media International. Tranzacția este realizată prin Romanian Content Project S.R.L., iar acordul a fost semnat cu Doğan Media Invest BV și DHI Investment. Valoarea nu a fost dezvăluită oficial, anunță Mediafax.

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Grupul care deține Prima TV cumpără Kanal D

Mediafax anunțase în iunie că grupul Clever Media, controlat de Adrian Tomșa, ajunsese la un acord pentru cumpărarea Kanal D România. Tranzacția era estimată atunci la circa 100 de milioane de euro, cu plata în mai multe tranșe. Anunțul oficial confirmă achiziția, însă valoarea nu a fost comunicată.

Clever Media deține 18 posturi TV. Printre acestea se află Prima TV, Prima News, cele cinci posturi Prima Sport, Prima 4K, Cinemaraton, Agro TV, Medika TV, Prima History, Prima Comedy, Prima World & Travel și Nostalgia TV. Grupul are și platforme online precum Profit.ro, Cotidianul.ro, Life.ro și PrimaPlay.ro.

Prin această achiziție, Clever Media adaugă în portofoliu Kanal D, Kanal D2, Radio Impuls și divizia digitală Doğan Media International. Potrivit datelor prezentate de grup, Kanal D ocupă primul loc la nivel național în intervalul Daytime și poziția a doua în Prime Time.

Finalizarea tranzacției depinde de obținerea aprobărilor autorităților competente și de îndeplinirea condițiilor contractuale. Până atunci, Doğan Media International își va continua activitatea în structura actuală, fără întreruperi.

Prin această achiziție, Clever Media își consolidează prezența pe piața media din România. Până acum, Kanal D s-a numărat printre principalele televiziuni comerciale din țară. Vezi AICI datele din iunie 2026.