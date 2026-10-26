Povestea din spatele victoriei lui Lula în Brazilia. Avocatul său, care l-a scăpat de pușcărie după condamnarea pentru corupție, a ajuns judecător la Curtea Supremă. El este cel care a prelungit cu două ore turul de scrutin de duminică și ar fi pus umărul la victoria lui Lula

Victoria lui Luiz Inácio Lula da Silva în alegerile prezidențiale din Brazilia este însoțită de o controversă care readuce în prim-plan legăturile dintre președinte și unul dintre judecătorii Curții Supreme. Cristiano Zanin, avocatul care l-a apărat pe Lula în dosarele de corupție și a contribuit la eliberarea sa din închisoare, a fost numit în 2023 la cea mai înaltă instanță a țării chiar de fostul său client. Duminică, 25 octombrie, același Zanin a decis prelungirea cu două ore a votării, în urma unei solicitări a campaniei lui Lula. Decizia a provocat acuzații de favorizare politică și a fost invocată de candidatul învins, Flávio Bolsonaro, pentru a contesta rezultatul alegerilor.

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Lula a obținut al patrulea mandat prezidențial după ce l-a învins pe senatorul Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Potrivit rezultatelor anunțate de Tribunalul Superior Electoral (TSE), Lula a primit 51,79% din voturile valabil exprimate, iar adversarul său 48,21%. Diferența dintre cei doi a fost de peste 4,4 milioane de voturi.

Dar rezultatul a fost umbrit de o decizie judecătorească fără precedent, luată chiar în ultimele minute ale scrutinului.

Avocatul care l-a apărat pe Lula și a contribuit la eliberarea lui din închisoare

Povestea începe cu aproape un deceniu în urmă, când Lula, fost președinte al Braziliei între 2003 și 2010, a devenit unul dintre personajele centrale ale uriașei anchete anticorupție cunoscute sub numele de Lava Jato („Spălătoria auto”).

În 2017, Lula a fost condamnat pentru corupție și spălare de bani într-un dosar privind un apartament de lux despre care procurorii susțineau că reprezenta un beneficiu ilegal primit de la o companie de construcții. Condamnarea a fost confirmată în apel, iar în aprilie 2018 fostul președinte a ajuns în închisoare.

A petrecut 580 de zile în detenție, într-o perioadă în care viitorul său politic părea compromis.

Unul dintre principalii săi apărători era Cristiano Zanin, avocat specializat în litigii complexe, care a contestat legalitatea procedurilor judiciare și imparțialitatea judecătorului Sérgio Moro, cel care pronunțase condamnarea.

În noiembrie 2019, Curtea Supremă a Braziliei a schimbat jurisprudența privind executarea pedepselor înainte de epuizarea tuturor căilor de atac. Avocații lui Lula, printre care și Zanin, au solicitat imediat punerea sa în libertate, iar instanța competentă a admis cererea.

În 2021 a venit și victoria juridică decisivă. Curtea Supremă a anulat condamnările lui Lula, stabilind că instanța care judecase dosarele nu avea competența necesară. Într-o hotărâre separată, judecătorul Sérgio Moro a fost declarat părtinitor într-unul dintre procese.

Anularea condamnărilor nu a echivalat cu o achitare pe fond a tuturor acuzațiilor, dar a avut o consecință politică majoră: Lula și-a recăpătat drepturile electorale și a putut candida din nou.

În 2022, a revenit la putere după victoria împotriva lui Jair Bolsonaro.

Din avocat personal, judecător la Curtea Supremă

La numai câteva luni după revenirea lui Lula la Palatul Planalto, Cristiano Zanin a primit una dintre cele mai importante nominalizări din sistemul judiciar brazilian.

În iunie 2023, președintele și-a desemnat fostul avocat pentru un loc la Curtea Supremă Federală (STF), instanța cu atribuții constituționale esențiale, inclusiv în soluționarea unor litigii cu implicații politice majore.

Nominalizarea a fost aprobată de Senat cu 58 de voturi pentru și 18 împotrivă. La 3 august 2023, Zanin a depus jurământul în prezența lui Lula.

Numirea a ridicat întrebări despre independența justiției și despre relația dintre puterea politică și cea judecătorească.

Criticii au văzut în această alegere un posibil conflict de interese: un politician care fusese condamnat și apoi își recăpătase libertatea și eligibilitatea cu ajutorul unei echipe de avocați îl numea pe unul dintre principalii săi apărători într-o funcție judiciară de maximă autoritate.

Susținătorii numirii au invocat experiența profesională a lui Zanin și faptul că procedura constituțională îi permite președintelui să nominalizeze judecători ai Curții Supreme, sub rezerva aprobării Senatului.

Trei ani mai târziu, relația dintre cei doi a revenit în centrul unei dispute naționale.

Decizia de duminică: două ore în plus pentru votare

Duminică, 25 octombrie 2026, în ziua turului al doilea al alegerilor prezidențiale, campania lui Lula a reclamat probleme în transportul public din mai multe orașe braziliene.

Reprezentanții săi au susținut că reducerea circulației autobuzelor îi împiedica pe numeroși alegători să ajungă la urne. Au cerut intervenția justiției pentru prelungirea votării, argumentând că dreptul de vot trebuie asigurat în condiții egale.

Și campania lui Flávio Bolsonaro a solicitat prelungirea programului în anumite state, invocând dificultăți provocate de ploile puternice.

Cererea formulată de tabăra lui Lula la Curtea Supremă i-a fost repartizată prin tragere la sorți judecătorului Cristiano Zanin.

Cu puțin înainte de închiderea programului electoral, stabilită pentru ora 17:00, Zanin a primit sesizarea. În jurul orei 17:00, judecătorul a dispus prelungirea votării până la ora 19:00, ora Brasília, inițial pentru întregul teritoriu al Braziliei.

Decizia a provocat imediat dificultăți administrative.

În numeroase secții, urnele electronice fuseseră deja închise, iar rezultatele locale începuseră să fie centralizate. Tribunalul Superior Electoral a suspendat temporar centralizarea și publicarea rezultatelor.

Ulterior, Zanin și conducerea TSE au clarificat că prelungirea se aplică numai secțiilor în care votarea nu se încheiase deja. Urnele închise nu urmau să fie redeschise.

Președintele TSE, Kassio Nunes Marques, a recunoscut că hotărârea a creat dificultăți pentru organizarea scrutinului, întrucât fusese comunicată în momentul în care procedurile de închidere începuseră deja.

Flávio Bolsonaro refuză să recunoască înfrângerea

După anunțarea victoriei lui Lula, Flávio Bolsonaro a declarat că nu recunoaște rezultatul și că echipa sa juridică va cere anularea alegerilor.

Principalul său argument a vizat tocmai intervenția judecătorului Cristiano Zanin.

Bolsonaro a acuzat faptul că un fost avocat al adversarului său politic, numit ulterior la Curtea Supremă de același adversar, a modificat în ultimul moment regulile de desfășurare a votării.

Pentru tabăra candidatului învins, decizia ridică probleme privind tratamentul egal al alegătorilor, deoarece unele secții au putut rămâne deschise până la ora 19:00, în timp ce altele își încheiaseră deja activitatea.

Există însă un detaliu important: și campania lui Bolsonaro solicitase extinderea programului de votare în anumite regiuni, chiar dacă nu ceruse aceeași măsură la nivel național.

De asemenea, acuzația că prelungirea a determinat victoria lui Lula nu este susținută de datele disponibile.

Ce arată cifrele despre cele două ore suplimentare

O analiză publicat de presa braziliană pe baza registrelor electronice ale urnelor arată că numărul voturilor înregistrate după ora 17:00 a fost de câteva zeci de mii.

Mai mult, o parte dintre alegătorii care au votat după ora 17:00 ar fi putut fi deja la coadă, situație în care legislația le permitea să voteze și fără prelungirea programului.

Datele nu arată nici către care candidat au mers voturile respective.

Președintele Tribunalului Superior Electoral a susținut că dificultățile create de hotărârea judecătorească nu au compromis rezultatul alegerilor.

Prin urmare, există o controversă legitimă asupra oportunității și modului de aplicare a deciziei.

O poveste care ridică întrebări despre relația dintre politică și justiție

Dincolo de cifrele electorale, cazul Cristiano Zanin readuce în discuție o problemă sensibilă pentru democrația braziliană: relația dintre judecătorii celor mai înalte instanțe și politicienii care i-au numit în funcții.

Cronologia este incontestabilă.

Cristiano Zanin l-a apărat pe Lula după condamnările pentru corupție, a contribuit la demersurile juridice care i-au permis eliberarea și revenirea în viața politică, a fost ulterior numit de acesta judecător la Curtea Supremă și, în ziua scrutinului prezidențial din 2026, a admis solicitarea campaniei fostului său client de prelungire a votării.

Această succesiune de evenimente explică de ce decizia a stârnit suspiciuni și reacții politice puternice.

Victoria lui Lula este confirmată de autoritatea electorală braziliană. Controversa privind fostul său avocat rămâne, în schimb, un test important pentru încrederea publicului în independența justiției și în regulile competiției electorale.