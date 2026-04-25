Prima pagină » Diverse » Optoelectronica testează cu succes sistemul anti-dronă Sky Dome la exercițiul NATO de la Capu Midia

Optoelectronica testează cu succes sistemul anti-dronă Sky Dome la exercițiul NATO de la Capu Midia

Optoelectronica testează cu succes sistemul anti-dronă Sky Dome la exercițiul NATO de la Capu Midia

Compania Optoelectronica a participat, în perioada 14–24 aprilie, la exercițiul „LCI-X Crucible Eastern Phoenix 2026”, organizat de Ministerul Apărării Naționale și Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO în Poligonul Capu Midia, unde a prezentat capabilități de combatere a amenințărilor generate de sistemele aeriene fără pilot.

Potrivit unui comunicat de presă, în cadrul exercițiului a fost prezentat sistemul Sky Dome, parte a portofoliului companiei, dedicat combaterii amenințărilor cu drone. Acesta este dezvoltat în baza unui acord de cooperare industrială între Optoelectronica și SkyLock Systems, care vizează producerea echipamentelor în România, în conformitate cu cerințele programului SAFE al Uniunii Europene.

Sistemul Sky Dome include componente de detecție – LRF Detector, senzor EO/IR, radar și senzor acustic – precum și mijloace de neutralizare, între care bruiatoare portabile și omnidirecționale, GPS/GNSS spoofer, laser anti-dronă, soluții de preluare cibernetică și vectori cinetici.

Reprezentanții companiei au arătat că, pe durata exercițiului, Optoelectronica a prezentat „singura soluție integrată care include și componente de laser anti-drone”.

În cadrul Zilei Distinșilor Vizitatori, standul companiei a fost vizitat de ministrul apărării naționale, Radu Miruță, precum și de echipa de comandă a Statului Major al Apărării, condusă de generalul-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării.

În discuțiile purtate, ministrul apărării „a manifestat interes față de capacitatea sistemului laser de a neutraliza drone, în special în ceea ce privește utilizarea sa împotriva amenințărilor cu care se confruntă România în zona de frontieră cu Ucraina”.

Totodată, oficialului i-au fost prezentate „capabilitățile și modalitățile de utilizare pentru a face față amenințărilor provocate de sisteme aeriene fără pilot, inclusiv inclusiv cele militare clasa a II-a de tip Shahed”.

Conform comunicatului, sistemul Sky Dome furnizat de Optoelectronica „a reușit neutralizarea cu succes a tuturor sistemelor aeriene fără pilot care au fost utilizate de către organizatori pe parcursul întregului exercițiu”.

Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Digi24
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”
Cancan.ro
Se schimbă examenul auto în România după 30 de ani. Proba care ar putea deveni obligatorie pentru viitorii șoferi
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
Ion Gheorghe Maurer, Mihai Roller și Matei Socor ar putea fi excluși din Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh, deschide dosarul membrilor care au slujit comunismul
Mediafax
Povestea neștiută a „rutei 66” la 100 de ani de când există faimoasa șosea
Click
Prima femeie condamnată la închisoare pe viață în Elveția era româncă. A vrut să-și ucidă socrul, fost ministru al Justiției
Digi24
Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au angajații și elevii. Weekend prelungit la început de vară
Cancan.ro
Lună mai cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor ANM
Ce se întâmplă doctore
Dieta Irinei Fodor. Felul de mâncare pe care prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite îl consumă în fiecare zi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Obiceiul banal care îți poate strica mașina. Mulți îl fac atunci când stau la semafor
Descopera.ro
Cum îți poți da seama atunci când câinele tău suferă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Creierul astronauților păstrează amintirea gravitației chiar și după luni în spațiu
MUZICĂ Celebra platformă Spotify împlinește 20 ani. Care sunt cei mai ascultați artiști
20:22
Celebra platformă Spotify împlinește 20 ani. Care sunt cei mai ascultați artiști
EDUCAȚIE Elevi calificați la o competiție internațională de robotică din SUA, respinși la înscrierea la Bac. Explicația incredibilă a Ministerului Educației
20:13
Elevi calificați la o competiție internațională de robotică din SUA, respinși la înscrierea la Bac. Explicația incredibilă a Ministerului Educației
DESTINAȚII Faimoasa insulă grecească care deține 3 dintre cele mai bune plaje din lume, în 2026. Are o temperatură de 24 grade C în mai
20:00
Faimoasa insulă grecească care deține 3 dintre cele mai bune plaje din lume, în 2026. Are o temperatură de 24 grade C în mai
EXTERNE Dezvăluirea lui Trump despre OZN-uri face un pas înainte și întreaga lume așteaptă cu sufletul la gură să afle despre celebrele UAP-uri
19:51
Dezvăluirea lui Trump despre OZN-uri face un pas înainte și întreaga lume așteaptă cu sufletul la gură să afle despre celebrele UAP-uri
INEDIT Un român angajat de numai 8 zile la un depozit din Germania a furat produse Apple de 160.000 euro. Modul său de operare i-a uimit pe polițiști
19:32
Un român angajat de numai 8 zile la un depozit din Germania a furat produse Apple de 160.000 euro. Modul său de operare i-a uimit pe polițiști
Nebunia prețurilor a început, pe măsura ce se apropie 1 mai. Doua nopți de cazare, pentru un cuplu, se aproprie și de 6.000 de euro la malul mării
19:28
Nebunia prețurilor a început, pe măsura ce se apropie 1 mai. Doua nopți de cazare, pentru un cuplu, se aproprie și de 6.000 de euro la malul mării

