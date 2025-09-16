Orașul din România care va interzice COROANELE de flori în cimitire. Amenzi usturătoare pentru cei care nu țin cont de noua regulă

Primăria Arad a elaborat un proiect prin care va interzice coroanele de flori, atât cele naturale, cât și cele din plastic, în cimitire.

Scopul este reducerea impactului acestor deșeuri asupra mediului. În comuna Ghioroc, cei mai mulți localnici au renunțat la ele în urmă cu 5 ani, în urma unei propuneri a administrației locale, astfel că sunt ridicate cu 75% mai puține gunoaie din cimitire, scrie antena3.ro.

Reprezentanții Primăriei Arad au declarat, marți, că demersurile pentru interzicerea coroanelor de flori au fost începute în primăvară, iar în luna iulie s-a desfășurat o dezbatere publică pe marginea acestui subiect. Recent, a fost finalizat proiectul care va fi supus votului consilierilor locali.

„A fost elaborat un proiect de hotărâre care prevede interdicţia de introducere în interiorul cimitirelor publice a florilor şi/sau coroanelor funerare confecţionate din plastic sau metale greu degradabile, dăunătoare mediului, precum şi a celor naturale, cu excepţia jerbelor naturale de dimensiuni mici care să nu aibă în componenţă materiale din plastic sau metale greu degradabile. Cei care nu vor respecta aceste reglementări riscă amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei. Proiectul a fost supus procedurii de transparenţă decizională şi urmează să fie introdus pe ordinea de zi a uneia dintre şedinţele Consiliului Local Municipal de luna aceasta”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău.

Interdicția se va aplica doar în cimitirele aflate în administrarea Gospodăririi Comunale Arad: Cimitirul „Eternitatea”, Cimitirul „Pomenirea”, Cimitirul din cartierul Gai şi Cimitirul din cartierul Mureşel.

Autorul recomandă: