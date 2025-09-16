Prima pagină » Diverse » Orașul din România care va interzice COROANELE de flori în cimitire. Amenzi usturătoare pentru cei care nu țin cont de noua regulă

Orașul din România care va interzice COROANELE de flori în cimitire. Amenzi usturătoare pentru cei care nu țin cont de noua regulă

16 sept. 2025, 12:57, Diverse
Orașul din România care va interzice COROANELE de flori în cimitire. Amenzi usturătoare pentru cei care nu țin cont de noua regulă

Primăria Arad a elaborat un proiect prin care va interzice coroanele de flori, atât cele naturale, cât și cele din plastic, în cimitire.

Scopul este reducerea impactului acestor deșeuri asupra mediului. În comuna Ghioroc, cei mai mulți localnici au renunțat la ele în urmă cu 5 ani, în urma unei propuneri a administrației locale, astfel că sunt ridicate cu 75% mai puține gunoaie din cimitire, scrie antena3.ro.

Reprezentanții Primăriei Arad au declarat, marți, că demersurile pentru interzicerea coroanelor de flori au fost începute în primăvară, iar în luna iulie s-a desfășurat o dezbatere publică pe marginea acestui subiect. Recent, a fost finalizat proiectul care va fi supus votului consilierilor locali.

„A fost elaborat un proiect de hotărâre care prevede interdicţia de introducere în interiorul cimitirelor publice a florilor şi/sau coroanelor funerare confecţionate din plastic sau metale greu degradabile, dăunătoare mediului, precum şi a celor naturale, cu excepţia jerbelor naturale de dimensiuni mici care să nu aibă în componenţă materiale din plastic sau metale greu degradabile. Cei care nu vor respecta aceste reglementări riscă amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei. Proiectul a fost supus procedurii de transparenţă decizională şi urmează să fie introdus pe ordinea de zi a uneia dintre şedinţele Consiliului Local Municipal de luna aceasta”, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Arad, Ralu Cotrău.

Interdicția se va aplica doar în cimitirele aflate în administrarea Gospodăririi Comunale Arad: Cimitirul „Eternitatea”, Cimitirul „Pomenirea”, Cimitirul din cartierul Gai şi Cimitirul din cartierul Mureşel.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Caracter ilustrativ

Mediafax
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Click
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat care a vrut să se sinucidă s-a aruncat de la etaj și a căzut peste o femeie pe care a ucis-o. El este în spital
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ursoaica care a atacat un bărbat din Mureș, împușcată după 33 de ore de căutări. Care este starea de sănătate a victimei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu era sigur din 2019 că va fi președintele României. Pe cine ar fi pus ministru de Justiție
Evz.ro
A murit Robert Redford. Marele actor avea 89 de ani
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
„Nu e treaba mea, dar așteptam demult să luați o asemenea decizie”. Ce a apărut pe contul de socializare al Doinei Teodoru după mesajul cu subînțeles postat de actriță în urmă cu mai multe zile în legătură cu despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cum a căzut Hitler în capcana enormității spațiului rusesc