Motivul pentru care autoritățile INTERZIC coroanele de plastic la înmormântări. Se întâmplă în cimitirele din tot mai multe orașe

Tot mai multe orașe din România interzic coroanele din plastic la înmormântări. De exemplu, în Timișoara, autoritățile locale au creat un regulament prin care vor să permită accesul doar cu flori naturale în cimitirele din oraș.

Măsura urmărește să micșoreze cantitatea mare de deșeuri din plastic lăsate pe morminte.

În cimitirele din Timișoara, de exemplu , pe multe dintre morminte se poate observa cel puțin o coroană de plastic. După un timp, devin deșeuri, spun autoritățile locale. Lunar, cei care se ocupă de curățenie strâng peste 30 de metri cubi de astfel de obiecte.

În acest context, primăria a creat un regulament prin care vrea să permită accesul în cimitire doar cu flori naturale.

„Încercăm să reducem odată costurile și a doua oară impactul pe care aceste deșeuri îl au asupra mediului. Este decizia noastră de a reglementa, mai ales în ceea ce privește cimitirele pe care le avem în administrare”, a precizat pentru Știrile Pro TV Paula Romocean – viceprimarul Timișoarei.

Pentru fiecare cimitir, municipalitatea plătește în momentul de față 22.000 de lei pe lună pentru eliminarea deșeurilor din plastic. Demersul este susținut și de Mitropolia Banatului.

„Firmele care salubrizează cimitirele bisericești și cimitirele civile consideră coroanele de plastic fiind deșeuri periculoase și ca atare sfatul. Este ca cei care participă la înmormântări, în semn de respect să vină cu o floare sau cu o coroană din flori naturale, care sunt perisabile”, precizează Ion Popescu – vicar eparhial Mitropolia Banatului.

Regulamentul urmează să fie votat în Consiliul Local la sfârșitul acestei luni.

De altfel, mai multe orașe au luat măsuri similare. La Oradea, demersurile pentru interzicerea coroanelor de plastic au început încă de acum 4 ani.

„În urma mai multor discuții cu reprezentanții producătorilor de coroane din Ardeal, s-a ajuns la înțelegerea ca una dintre firme să ridice, periodic, coroanele din plastic și să se ocupe de reciclarea lor. Campania a avut rezultatul dorit, având în vedere că, în prezent, doar 10% din coroanele aduse la înmormântări sunt din plastic” – Loredana Buz, consilier Relații Publice ADP Oradea (Administrația Domeniului Public).

„Cele naturale se duc pentru înmormântări pentru cei care au murit acum, cele din plastic se duc deja pentru morții de mai mult timp” – Ildico Varga, proprietara unei tarabe cu coroane.

Iar în Cavnic, județul Maramureș, o astfel de măsură este în vigoare de la 1 septembrie. Asta în timp ce în Târgu Mureș, parohiile au hotărât ca la înmormântări să fie aduse cel mult opt coroane la mormânt.

