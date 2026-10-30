(P) 108 oameni au ocupat un palat, iar recucerirea lui s-a transformat într-un măcel! De la „Odiseea” lui Homer la asediul de la Mecca din 1979: cât costă o luptă pentru putere?

Un palat ocupat de 108 bărbați, un conducător întors după 20 de ani și o confruntare care se încheie cu un măcel. Scena pare desprinsă dintr-un conflict politic modern, dar este unul dintre cele mai violente episoade ale „Odiseei” lui Homer. Aproape 3.000 de ani mai târziu, în 1979, ocuparea Marii Moschei din Mecca avea să declanșeze o criză care a zguduit Arabia Saudită și s-a încheiat printr-o operațiune militară sângeroasă. Ce au în comun cele 2 evenimente, cât ar costa astăzi echipamentul folosit într-o asemenea confruntare și ce se întâmplă atunci când puterea este recâștigată prin violență?

108 pretendenți, un palat ocupat și o luptă pentru putere

După 10 ani petrecuți în războiul troian și alți 10 ani de rătăciri pe mare, regele Itacăi se întoarce acasă și descoperă că autoritatea sa este amenințată. În palatul său s-au instalat 108 pretendenți care încearcă să o convingă pe Penelopa să aleagă un nou soț. Bărbații consumă averea gospodăriei, organizează ospețe și se comportă ca și cum proprietarul nu s-ar mai întoarce niciodată.

Miza depășește însă căsătoria. În lumea descrisă de Homer, gospodăria regală reprezintă un centru al bogăției și al autorității. Cine reușește să se căsătorească cu Penelopa ar putea dobândi o poziție politică importantă, deși succesiunea la conducerea Itacăi nu este prezentată în poem ca un mecanism automat.

Întors sub înfățișarea unui cerșetor, regele își pregătește răzbunarea. Momentul decisiv vine în Cântul XXII, după întrecerea în care reușește să întindă propriul arc și să trimită o săgeată prin 12 capete de secure aliniate.

Apoi își dezvăluie identitatea și începe confruntarea. Împreună cu fiul său, Telemah, și cu 2 slujitori credincioși, Eumeu și Filețiu, îi înfruntă pe pretendenți. Atena îi oferă, la rândul ei, sprijin divin.

Scena este relatată în „Odiseea” lui Homer, primul volum al colecției „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Cititorii pot descoperi în carte cum o poveste despre întoarcerea acasă devine și o meditație asupra puterii, dreptății și răzbunării.

Cât ar costa astăzi armele folosite în asaltul asupra palatului?

Confruntarea descrisă de Homer se desfășoară cu arme specifice lumii antice: arc, săgeți, sulițe, săbii, scuturi și coifuri. Nu avem un inventar complet al echipamentelor fiecărui participant, dar putem construi un scenariu financiar folosind prețuri orientative pentru reproduceri istorice moderne.

Un arc tradițional de calitate poate costa aproximativ 300–700 de euro. Pentru calcul, alegem un model de 500 de euro. Un set de săgeți potrivite pentru tir tradițional poate adăuga 100 de euro, iar o sabie istorică funcțională, destinată colecționarilor sau reconstituirilor, poate costa în jur de 400 de euro.

Pentru cei interesați de detaliile confruntării, „Odiseea” este disponibilă în colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera. Episodul arată cât de mult poate conta controlul asupra armelor într-un conflict pentru putere.

O suliță de reconstituire poate fi evaluată orientativ la 150 de euro, un scut la 250 de euro, iar un coif metalic la 300 de euro. Dacă adăugăm o armură simplificată de 1.000 de euro, obținem un echipament complet estimat la 2.700 de euro pentru un luptător.

Pentru 108 persoane, un asemenea pachet ar costa 291.600 de euro. Dacă includem și echipamentul celor 4 oameni care luptă de partea regelui, totalul pentru 112 participanți ajunge la 302.400 de euro.

Este un exercițiu de comparație, nu valoarea istorică a armelor din „Odiseea”. În poem, nu fiecare pretendent poartă permanent toate aceste piese, iar armele sunt distribuite și folosite diferit pe parcursul confruntării. Calculul arată doar cât ar costa astăzi echiparea ipotetică a 112 persoane pentru o reconstituire istorică.

Mecca, 1979: când ocuparea unui simbol al autorității a declanșat o criză națională

Pe 20 noiembrie 1979, în prima zi a anului 1400 din calendarul islamic, un grup de militanți condus de Juhayman al-Otaybi a ocupat Marea Moschee din Mecca, unul dintre cele mai importante locuri sfinte ale islamului.

Insurgenții contestau legitimitatea monarhiei saudite și susțineau că unul dintre membrii grupului, Mohammed Abdullah al-Qahtani, era Mahdi, figura mesianică așteptată în anumite tradiții islamice.

„Odiseea”, publicată în colecția „Cărți Fundamentale” de la Editura Litera, poate fi cumpărată individual, iar cititorii se pot și abona la colecție. Epopeea oferă un punct de plecare surprinzător pentru înțelegerea unor întrebări politice care au rămas actuale de-a lungul secolelor.

Ocupanții au introdus arme în complex și au preluat controlul asupra unor zone ale acestuia. Autoritățile saudite s-au confruntat cu o situație extrem de dificilă: trebuiau să recucerească un loc sfânt, în care folosirea forței ridica probleme religioase, politice și umanitare.

Asediul a durat aproximativ 2 săptămâni. Forțele saudite au desfășurat o operațiune militară pentru eliminarea rezistenței, iar luptele au provocat numeroase victime. Bilanțurile istorice diferă în privința numărului exact al morților.

Comparația cu „Odiseea” nu înseamnă că pretendenții Penelopei și militanții din Mecca aveau aceleași obiective. Primii urmăreau avantaje matrimoniale, economice și politice într-o lume mitologică. Ceilalți au declanșat o insurecție religioasă și politică împotriva statului saudit.

Asemănarea se află în altă parte: ocuparea unui spațiu cu puternică valoare simbolică și recurgerea la violență pentru restabilirea controlului asupra lui.

De la arcuri și sulițe la arme automate. De ce nu putem pune același preț pe cele 2 confruntări

În palatul din Itaca, confruntarea are loc într-un spațiu închis, cu arme antice și un număr relativ redus de participanți. În Mecca, în 1979, autoritățile s-au confruntat cu insurgenți înarmați într-un complex religios vast, unde operațiunea a presupus mobilizarea unor forțe militare și de securitate.

Diferența de scară este enormă.

Dacă pentru episodul homeric putem imagina un buget de aproximativ 300.000 de euro pentru reproduceri de arme și armuri, costul real al operațiunii din Mecca ar fi inclus mult mai mult decât echipamentele: mobilizarea trupelor, transportul, comunicațiile, asistența medicală, consumabilele, intervenția în clădiri și pagubele materiale.

Nu există însă o bază documentară suficient de clară pentru a atribui întregului asediu din 1979 o sumă exactă în euro actuali. Un asemenea calcul, prezentat drept fapt istoric, ar fi înșelător.

Mai importantă decât comparația financiară este diferența dintre tipurile de autoritate. În „Odiseea”, un conducător își recuperează gospodăria și poziția amenințată. În Arabia Saudită, statul a intervenit împotriva unei insurecții care contesta ordinea politică și religioasă existentă.

În ambele situații, violența a fost decisivă. Dar legitimitatea, proporționalitatea și consecințele ei trebuie judecate separat.

Cine câștigă cu adevărat după un măcel? Lecția politică din finalul „Odiseei”

Povestea nu se încheie odată cu moartea pretendenților. În Cântul XXIV, rudele celor uciși se mobilizează pentru a cere răzbunare. Conflictul amenință să se extindă dincolo de zidurile palatului și să provoace noi vărsări de sânge în Itaca.

Abia intervenția Atenei, care impune încetarea ostilităților, oprește confruntarea.

Este un final cu o semnificație politică puternică. Eliminarea adversarilor nu garantează automat stabilitatea. Dimpotrivă, victoria unei tabere poate produce o nouă generație de oameni hotărâți să răzbune pierderile suferite.

În cazul asediului de la Mecca, autoritățile saudite au recâștigat controlul asupra complexului, dar criza din 1979 a avut consecințe politice și religioase care au depășit cu mult durata operațiunii militare.

La aproape 3 milenii distanță, cele 2 povești ridică aceeași întrebare incomodă: este suficient să recucerești un loc pentru a recâștiga și legitimitatea puterii?

În „Odiseea”, răspunsul vine prin intervenția unei zeițe care pune capăt violenței. În istoria modernă, nu există asemenea soluții miraculoase. Dacă echipamentul pentru o reconstituire a luptei din palatul lui Homer ar costa aproximativ 302.400 de euro, prețul politic al unui conflict pentru putere nu poate fi redus la o factură pentru arme și armuri.