Prima pagină » Social » Cum va arăta Bucureștiul de sărbători. Primăria montează deja țurțuri, globuri gigant și 6 milioane de beculețe. Când vor fi aprinse

Cum va arăta Bucureștiul de sărbători. Primăria montează deja țurțuri, globuri gigant și 6 milioane de beculețe. Când vor fi aprinse

Ruxandra Radulescu
Cum va arăta Bucureștiul de sărbători. Primăria montează deja țurțuri, globuri gigant și 6 milioane de beculețe. Când vor fi aprinse
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șase milioane de luminițe vor împodobi principalele bulevarde ale Capitalei în această iarnă. Compania municipală Iluminat Public București a început montarea instalațiilor luminoase pe care le deține deja în depozite, lucrările fiind demarate luni seara, potrivit unui anunț al Primăriei Municipiului București (PMB).

Primăria Capitalei a transmis într-o postare pe Facebook că decorurile pregătite pentru acest sezon vor include plase luminoase, șiruri de lumini, țurțuri strălucitori și globuri gigantice cu diametrul de 80 de centimetri.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

„6 milioane de luminițe vor împodobi, în această #iarnă, principalele bulevarde ale Capitalei!
Compania Municipala Iluminat Public Bucuresti a început, de luni seara, să monteze instalațiile pe care le deține deja în depozite. Vom avea plase, șiruri de lumini, țurțuri strălucitori și globuri gigant, de 80 cm diametru”, se arată în postarea Primăriei.

Echipele de muncitori lucrează pe timpul nopții pentru instalarea decorațiunilor, astfel încât intervențiile să nu încurce traficul rutier. În primele două nopți, lucrările s-au desfășurat pe bulevardul Lascăr Catargiu și pe șoseaua Kiseleff. Intervențiile continuă în noaptea de miercuri spre joi pe șoseaua Kiseleff.

„În primele două nopți au amplasat pe Bd. Lascăr Catargiu și Șos. Kiseleff. Continuă, în noaptea aceasta, pe Șos Kiseleff”, mai precizează Primăria.

Montarea instalațiilor va continua etapizat și pe alte bulevarde și în mai multe piețe importante din București. Printre zonele vizate se numără șoseaua Aviatorilor, Calea Victoriei, bulevardul Regina Elisabeta, bulevardul Magheru, bulevardul I.C. Brătianu, Piața Romană și Piața Constituției.

„Urmează, etapizat, următoarele bulevarde și piețe: Șos. Aviatorilor, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Magheru, Bd. I.C. Brătianu, Piața Romană și Piața Constituției”, se mai arată în postare.

În total, șase milioane de luminițe vor contribui la decorarea orașului în perioada sărbătorilor de iarnă. Instalațiile utilizate sunt deja deținute de compania municipală Iluminat Public București și se află în depozitele acesteia.

Când se aprind luminițele pentru sărbătorile de iarnă în București

Atmosfera de sărbătoare va începe în seara zilei de 27 noiembrie, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Constituției. Evenimentul marchează începutul perioadei festive în Capitală, în contextul pregătirilor pentru iluminatul de sărbători.

Potrivit anunțului Primăriei Municipiului București, iluminatul festiv va rămâne în funcțiune până în luna ianuarie, după Sfântul Ion. Astfel, instalațiile luminoase vor împodobi principalele bulevarde și piețe ale Capitalei pe parcursul sărbătorilor de iarnă.

„Feeria va începe în seara de 27 noiembrie, când deschidem Târgul de #Crăciun din Piața Constituției. Și va dura până în ianuarie, după Sf. Ion”, a conchis PMB.

FOTO: Facebook @Primăria Capitalei

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Apa din Curtea de Argeș și comunele din jur, din nou potabilă după aproape un an de interdicții. Prețul, scăzut din cauza calității, revine la normal
15:14
Apa din Curtea de Argeș și comunele din jur, din nou potabilă după aproape un an de interdicții. Prețul, scăzut din cauza calității, revine la normal
FLASH NEWS Sute de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați protestează, după ce compania a anunțat că majoritatea muncitorilor intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
14:36
Sute de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați protestează, după ce compania a anunțat că majoritatea muncitorilor intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
FLASH NEWS Premierul Luca Niculescu vrea un nou centru pentru mari arși, la 11 ani de la Colectiv. Apel către ministrul Sănătății
14:15
Premierul Luca Niculescu vrea un nou centru pentru mari arși, la 11 ani de la Colectiv. Apel către ministrul Sănătății
REPORTAJ Slujbe, flori și lumânări pentru victimele de la Colectiv. Au trecut 11 ani de la tragedia care a îngenuncheat România
11:52
Slujbe, flori și lumânări pentru victimele de la Colectiv. Au trecut 11 ani de la tragedia care a îngenuncheat România
VIDEO Luptătorul Tolea Ciumac cere judecătorilor să fie lăsat să participe la o gală de arte marțiale mixte. El se află în arest la domiciliu după o încăierare în Centrul Vechi
11:03
Luptătorul Tolea Ciumac cere judecătorilor să fie lăsat să participe la o gală de arte marțiale mixte. El se află în arest la domiciliu după o încăierare în Centrul Vechi
JUSTIȚIE Cetățean rus care voia să devină român cu acte în regulă peste noapte, dat pe mâna judecătorilor de parchetul instanței supreme. A recunoscut că a folosit acte false la autorități
10:47
Cetățean rus care voia să devină român cu acte în regulă peste noapte, dat pe mâna judecătorilor de parchetul instanței supreme. A recunoscut că a folosit acte false la autorități
Mediafax
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
Val de scuze din Bulgaria după declarațiile controversate ale lui Radev la adresa României: „Ne pare rău, frații noștri români”
Mediafax
„Ai voie să crezi” în magia Crăciunului! Târgul din Sibiu revine cu povești, lumini spectaculoase și surprize pentru vizitatori
Click
Fiica lui Bruce Willis, videoclip tulburător care a stârnit controverse: „Păstrați aceste amintiri private”
Digi24
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
Cancan.ro
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Ce se întâmplă doctore
Când vor primi pensionarii banii în noiembrie 2026? Pensia va veni cu o mică întârziere
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
România dezvoltă un sistem de navigație pentru drone care poate funcționa și atunci când semnalul GPS este bruiat
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cât de adânc dorm păianjenii?
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
FLASH NEWS Nazare anunță a doua rectificare bugetară până la finalul lui noiembrie, Grindeanu insistă pe prezentarea transparentă a „moștenirii” lăsate de Bolojan: „Facturile neplătite nu înseamnă economii”
16:42
Nazare anunță a doua rectificare bugetară până la finalul lui noiembrie, Grindeanu insistă pe prezentarea transparentă a „moștenirii” lăsate de Bolojan: „Facturile neplătite nu înseamnă economii”
ADMINISTRAȚIE Ministrul Dezvoltării: 429 de localități ar putea fi comasate până în 2028. Ce beneficii li se promit comunelor care acceptă comasarea voluntară
16:39
Ministrul Dezvoltării: 429 de localități ar putea fi comasate până în 2028. Ce beneficii li se promit comunelor care acceptă comasarea voluntară
FLASH NEWS Schimbări la nivel administrativ. Guvernul a decis eliberarea din funcție a 32 de prefecți și 20 de subprefecți
16:39
Schimbări la nivel administrativ. Guvernul a decis eliberarea din funcție a 32 de prefecți și 20 de subprefecți
TRAGEDIE Bilanțul înfiorător al accidentului feroviar din Spania. Autoritățile au anunțat 69 de decese și încă atâtea persoane dispărute. Pedro Sanchez spune că printre victime s-ar putea număra persoane de 27 de naționalități
16:36
Bilanțul înfiorător al accidentului feroviar din Spania. Autoritățile au anunțat 69 de decese și încă atâtea persoane dispărute. Pedro Sanchez spune că printre victime s-ar putea număra persoane de 27 de naționalități
REACȚIE Alexandru Nazare spune că raportul privind situația bugetară a României se află în lucru, la Ministerul Finanțelor, iar solicitarea PSD este legitimă
16:32
Alexandru Nazare spune că raportul privind situația bugetară a României se află în lucru, la Ministerul Finanțelor, iar solicitarea PSD este legitimă
EVENIMENT Securitatea cibernetică devine o componentă cheie a proiectelor cu finanțare europeană. Stelian Cristea, DNSC, la Gândul Euro Industry: „Nu mai este o opțiune și nici un slogan”
16:30
Securitatea cibernetică devine o componentă cheie a proiectelor cu finanțare europeană. Stelian Cristea, DNSC, la Gândul Euro Industry: „Nu mai este o opțiune și nici un slogan”

Cele mai noi

Trimite acest link pe