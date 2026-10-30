Mircea Fechet, la conferința Gândul Euro Industry: Urmează o iarnă complicată. E important să ne facem temele și să vorbim aceeași limbă la negocierile pentru bugetul UE 2028-2034

Dialogul constant între mediul de afaceri și administrație, inclusiv între instituțiile statului, este esențial pentru ca România să poată face față provocărilor economice și negocierilor pentru viitorul buget european. Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a subliniat, la conferința Gândul Euro Industry Summit, importanța întâlnirilor în care reprezentanții diferitelor instituții și sectoare economice își pot exprima punctele de vedere și pot identifica direcții comune de acțiune.

Din perspectiva experienței sale la conducerea Ministerului Mediului, Mircea Fechet a vorbit despre nevoia de coordonare între instituțiile statului și mediul de afaceri, dar și despre divergențele care pot apărea chiar în interiorul administrației.

România intră într-o perioadă cu provocări importante

Fostul ministru a atras atenția că România intră într-o perioadă cu provocări importante: o iarnă complicată, o industrie care traversează o perioadă dificilă și negocierile pentru următorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene. În acest context, el consideră că dialogul și o poziție coerentă a României în relația cu instituțiile europene sunt esențiale.

„Pe de o parte, este nevoie de un dialog constant între mediul de afaceri și stat, în general, și administrație. Chiar și în interiorul statului, între instituții, există uneori opinii divergente. Dacă discutăm despre energie, probabil că nu se întâmplă în multe țări ca Ministerul Mediului și Ministerul Energiei să funcționeze sub aceeași umbrelă, cu un singur ministru. La fel, în alte țări, Ministerul Agriculturii este reunit cu Ministerul Mediului.

Din acest punct de vedere, faptul că astăzi, în jurul acestei mese rotunde sau dreptunghiulare, am putut să reprezentăm fiecare entitate din care facem sau am făcut parte, să ne exprimăm punctul de vedere și să ne ascultăm reciproc cred că este un lucru extraordinar. Poate că, dacă am avea mai multe astfel de întâlniri, mai consistente, România ar fi astăzi într-o situație mai bună, cu atât mai mult cu cât ne așteaptă provocări foarte mari”, a declarat Mircea Fechet pentru Gândul.

„Urmează o iarnă complicată, pe care va trebui să o traversăm”

România intră într-o etapă decisivă pentru noul cadru financiar multianual al UE. Guvernul trebuie să accelereze implementarea programelor actuale, să închidă PNRR fără pierderi și să pregătească strategia prin care vor fi utilizate fondurile europene în perioada 2028–2034. În acest context, Fechet a făcut un apel la dialog și la o mai bună colaborare între instituțiile statului, dar și la o comunicare constantă cu mediul de afaceri, pentru ca statul român să depășească această „iarnă complicată”.

„Urmează o iarnă complicată, pe care va trebui să o traversăm. Industria nu se află în cea mai bună perioadă, indiferent despre ce ramură discutăm. În plus, ne aflăm în fața unui nou exercițiu financiar și a unor întrebări la care încă nu avem răspunsuri, înaintea tuturor negocierilor pe care trebuie să le purtăm, ca stat membru, cu serviciile Comisiei Europene pentru următorul cadru financiar multianual.

Cred că este important să ne facem temele acasă și să vorbim cu toții aceeași limbă. Închei spunând încă o dată că mă bucur că am putut participa astăzi la această dezbatere și sper să avem cât mai multe astfel de discuții și în viitor”, a afirmat fostul ministru al Mediului.

Gândul Euro Industry Summit a pus în dialog decidenți din administrația publică și mediul privat

Dezbaterea organizată de Gândul a generat un dialog interdisciplinar între reprezentanți de la vârful administrației publice și cei ai mediului de afaceri legat de prioritățile economiei, viitorul finanțărilor europene și investițiile sunt necesare în energie și infrastructură

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a a avut loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și a fost susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar, Tecnic, ALRO.