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Șeful Cancelariei lui Bolojan, reacție după ce ministrul Apărării a trimis Corpul de Control să verifice achizițiile SAFE

Șeful Cancelariei lui Bolojan, reacție după ce ministrul Apărării a trimis Corpul de Control să verifice achizițiile SAFE
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Mihai Jurca, șeful Cancelariei lui Ilie Bolojan, a reacționat după ce ministrul Apărării, Radu Oprea, a trimis Corpul de Control să verifice achizițiile SAFE.

Mihai Jurca susține că programul SAFE este transparent și a fost gestionat de mai multe instituții ale statului, nu de o singură persoană. Acesta afirmă că cerințele au venit de la beneficiari, iar contractele au fost semnate de instituțiile responsabile. Șeful Cancelariei lui Bolojan spune că negocierile cu producătorii au urmărit creșterea producției, crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologie în România.

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Mesajul lui Mihai Jurca. Sursă foto: Facebook.

„Indiferent cât de mult încearcă PSD să manipuleze acest subiect, programul SAFE nu are nimic de ascuns. Ministrul PSD al Apărării a decis să trimită Corpul de Control să verifice contractele SAFE.

Îi reamintesc adevărul faptic:

SAFE nu a fost proiectul unui om, ci un program al statului român. Cadrul a fost stabilit în CSAT, aprobat de Parlament, iar deciziile s-au luat în comitetul interministerial, unde Ministerul Economiei, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne și celelalte instituții implicate au fost la masă. Acest lucru a fost confirmat de însuși ministrul Oprea. Mai mult, Domnul Butunoi de la PSD a fost la discuții și a semnat acordurile de cooperare industrială.

Necesarul și cerințele tehnice au venit de la beneficiari. Proiectele au primit aviz favorabil în comisiile reunite de apărare ale Parlamentului, iar contractele au fost semnate de instituțiile beneficiare.

Cadrul legal al programului a fost validat de Curtea Constituțională.

Alături de Ministerul Economiei, Ministerul Apărării și toate celelalte instituții implicate, m-am întâlnit cu marii producători. Ce am negociat cu ei? Cât mai multă producție, cât mai multe locuri de muncă și cât mai mult transfer de tehnologie pentru România”, scrie Mihai Jurca pe Facebook.

Jurca: „Într-o perioadă în care dronele ne încalcă aproape zilnic spațiul aerian, Armata are nevoie de echipamente”

Mihai Jurca afirmă că fiecare contract SAFE include acorduri de cooperare industrială, termene și penalități. România ar fi obținut 16,7 miliarde de euro, cu dobândă de maximum 3% și 10 ani de grație, pentru înzestrarea structurilor de securitate și dezvoltarea autostrăzilor A7 și A8. Jurca susține că programul a fost coordonat în interesul securității naționale.

„Producția în România nu a fost o promisiune pe hârtie. Fiecare contract are un acord de cooperare industrială, cu termene și penalități. Echipamentele nu pot fi recepționate fără certificarea procentului realizat în țară, iar platforma dezvoltată cu STS și ANAF verifică dacă partenerii sunt firme reale.

România a obținut aproximativ 16,7 miliarde de euro, cu o dobândă de cel mult 3% și 10 ani de grație. Banii merg la înzestrarea Armatei și a structurilor de securitate și la autostrăzile A7 și A8, vitale pentru mobilitatea militară pe flancul estic.

Indiferent de fabulațiile PSD din aceste zile, am coordonat acest program bazându-mă pe un singur criteriu: securitatea României.

Într-o perioadă în care dronele ne încalcă aproape zilnic spațiul aerian, Armata are nevoie de echipamente, nu de dispute politice.

Sunt mândru de efortul pe care l-am depus în acest program, alături de colegii din Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Pentru mine, siguranța românilor nu este negociabilă”, mai scrie șeful Cancelariei lui Bolojan.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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