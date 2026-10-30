Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026. Ministrul Finanțelor: „Mai avem 70 de miliarde de lei de finanțat”

Guvernul a aprobat vineri prima rectificare bugetară din acest an, care prevede fonduri suplimentare pentru sănătate, pensii, drepturile copiilor și ale persoanelor cu dizabilități, administrațiile locale și proiectele PNRR. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus, după ședință, că ținta de deficit rămâne la 6,2% din PIB și că România mai are de finanțat 70 de miliarde de lei în următoarele opt săptămâni, iar la începutul anului 2027 sunt programate trei evaluări ale agențiilor de rating.

Alexandru Nazare a prezentat rectificarea bugetară drept una dintre măsurile necesare pentru evitarea unei deteriorări a percepției investitorilor asupra economiei românești.

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„E un pas absolut vital pentru parcursul României în acest an, în speță aprobarea rectificării, primei rectificări bugetare, care, din punctul nostru de vedere, este vitală pentru accesul României pe piețele internaționale. În același timp aș vrea să reiterez mulțumirea tuturor românilor și companiilor românești care au susținut în acest an și anul trecut prin taxele plătite, prin eforturi de pe care le-au făcut, stabilitatea financiară a României, care este la un moment de răscruce. Suntem într-un echilibru foarte fragil pe care încercăm să-l menținem”, a declarat ministrul.

Nazare a anunțat că Executivul pregătește o a doua rectificare bugetară, până la 30 noiembrie, și intenționează să înceapă cât mai curând lucrările tehnice pentru elaborarea bugetului pe 2027.

Nazare: „Sănătatea este principala prioritate”

Ministrul a declarat că rectificarea aprobată vineri a fost fundamentată pe un produs intern brut estimat la 2.086 de miliarde de lei.

El a susținut că Executivul a redus cheltuielile totale, a realizat redistribuiri între ordonatorii de credite și a direcționat resurse suplimentare către investiții și sănătate.

„Am luat în calcul un PIB de 2086 de miliarde, nu am crescut cheltuielile, ci le-am scăzut, am adăugat la investiții, am făcut relocări și prioritizări printr-o fundamentare și o analiză foarte clară a execuției fiecărui ordonator în parte”, a explicat acesta.

Oficialul a precizat că au fost utilizate aproximativ patru miliarde de lei dintr-un total de cinci miliarde de lei reprezentând fonduri blocate, pentru a crea spațiu bugetar destinat cheltuielilor prioritare.

„Prioritatea a fost sănătatea, sănătatea este principalul domeniu care primește funduri în această rectificare, rezolvăm probleme foarte importante, dar este foarte important că am reușit, fără să creștem ținta de deficit, să alocăm aceste surse și pentru Casa de Sănătate, și pentru Ministerul Sănătății, de asemenea Ministrul de Interne a primit sume pentru cheltuieli de funcționare”, a afirmat Nazare.

Potrivit ministrului, rectificarea acoperă și alte cheltuieli esențiale de funcționare ale instituțiilor publice.

România mai are de finanțat 70 de miliarde de lei în opt săptămâni

Un alt obiectiv al rectificării îl reprezintă facilitarea accesului statului la finanțare pe piețele internaționale.

Minsitrl a susținut că adoptarea măsurilor bugetare ar putea permite Ministerului Finanțelor să valorifice o perioadă favorabilă pentru noi împrumuturi.

„Cred că prin această rectificare, prin anunțul acestei rectificări, ne putem deschide în mod credibil calea pentru a utiliza fereastra de oportunitate pentru o ieșire pe piețe în perioada următoare. Preamintesc faptul că mai avem 70 de miliarde de finanțat în aceste 8 săptămâni care urmează și fiecare pas este extrem de important pentru asigurarea acestor sume”, a declarat ministrul.

El a mai spus că, de la învestirea actualului Guvern, costurile de finanțare ale României au scăzut cu 40 – 60 de puncte de bază pe piața internă și cu 20 – 30 de puncte de bază în cazul euroobligațiunilor.

Măsuri pentru servicii sociale și proiectele spitalicești

Pe lângă rectificarea bugetară, Guvernul a adoptat vineri și o ordonanță care cuprinde măsuri pentru evitarea unor blocaje financiare spre sfârșitul anului.

Actul normativ permite, potrivit ministrului, utilizarea excedentelor bugetelor locale pentru finanțarea serviciilor de protecție a copilului, a centrelor pentru adulți cu dizabilități și a căminelor pentru persoane vârstnice, în condițiile prevăzute de ordonanță.

De asemenea, Executivul a creat cadrul pentru transferarea unor proiecte spitalicești eliminate din PNRR către Programul Sănătate 2021 – 2027, dacă acestea îndeplinesc condițiile de eligibilitate și se încadrează în fondurile disponibile.

„Continuăm investițiile în sănătate pentru că am creat cadrul pentru preluarea în programul de sănătate 2021-2027 a proiectelor spitalicești eliminate din PNR dacă sunt eligibile și dacă se încadrează în alocarea programului”, a declarat ministrul.

Noi reguli pentru PNRR și deblocarea investițiilor locale

Ordonanța adoptată de Guvern introduce și modificări privind închiderea proiectelor finanțate prin PNRR.

Ministrul a anunțat prelungirea până la 30 noiembrie a termenelor pentru verificarea, autorizarea și plata cererilor de transfer, precum și stabilirea unor poziții bugetare distincte pentru proiectele aflate în finalizare și pentru angajamentele deja asumate, dar neachitate.

În același timp, creditele de angajament eliberate prin reorganizare nu vor putea fi utilizate pentru inițierea unor cheltuieli noi.

Pentru investițiile locale finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, Ministerul Dezvoltării va putea redistribui, începând din noiembrie, sume rezervate beneficiarilor.

Printre celelalte măsuri prezentate de Nazare se numără deblocarea plăților pentru prima de carieră didactică în cazul beneficiarilor rămași neplătiți, extinderea posibilității operatorilor regionali de a executa în regie proprie lucrări de apă și mediu, într-un plafon de 120 de milioane de lei, și modernizarea procedurilor prin care ANAF valorifică bunurile intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv prin licitații online.

Nazare a anunțat și prelungirea până la 31 octombrie 2027 a suspendării sancțiunilor pentru lipsa anumitor elemente de identificare și a datelor în format QR de pe bonurile fiscale.

Ministrul a subliniat că aceste măsuri urmăresc atât continuarea investițiilor, cât și evitarea acumulării unor noi blocaje financiare la finalul anului, într-o perioadă pe care a descris-o drept decisivă pentru stabilitatea bugetară și credibilitatea internațională a României.