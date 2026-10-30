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Apa din Curtea de Argeș și comunele din jur, din nou potabilă după aproape un an de interdicții. Prețul, scăzut din cauza calității, revine la normal

Apa din Curtea de Argeș și comunele din jur, din nou potabilă după aproape un an de interdicții. Prețul, scăzut din cauza calității, revine la normal
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Apa furnizată la robinete în municipiul Curtea de Argeș și în comunele din jur a fost declarată din nou potabilă,la aproape un an de când analizele au indicat că nu mai este sigură pentru consumul uman. Direcția de Sănătate Publică a emis o nouă autorizație sanitară, iar furnizorul local anunță revenirea la tarifele întregi începând cu 1 noiembrie.

Autorizație sanitară emisă după o lună de monitorizare continuă

Furnizorul serviciilor de apă-canal, societatea Aquaterm, a anunțat vineri că Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a monitorizat săptămânal calitatea apei din rețea. După ce specialiștii au constatat că apa s-a menținut în parametrii de potabilitate timp de o lună, a fost emisă autorizația de funcționare.

„După expirarea perioadei de monitorizare efectuată săptămânal până la data de 31.08.2026 de către DSP, în baza evaluării obiectivului și a documentației depuse de către SC AQUATERM AG 98 SA pentru autorizare la data de 07.09.2026, Direcția de Sănătate Publică Argeș a emis Autorizația sanitară de funcționare nr.417/22.10.2026 pentru sistemul public de aprovizionare cu apă potabilă în municipiul Curtea de Argeș”, a transmis compania de utilități.

Tarifele la apă revin la valorile inițiale de la 1 noiembrie

Odată cu reluarea furnizării de apă potabilă, Aquaterm anunță că prețul facturat consumatorilor, care fusese redus cu 47 de bani pe metru cub în luna ianuarie pentru a compensa calitatea slabă, va reveni la nivelul anterior.

Astfel, tariful pentru apa potabilă va fi de 6,03 lei/mc cu TVA inclus în municipiul Curtea de Argeș, de la 1 noiembrie. Pentru locuitorii din Valea Iașului, Valea Danului, Băiculești și Albeștii de Argeș, tariful va fi de 2,49 lei/mc cu TVA inclus.

Un an de criză sanitară și stare de alertă

Problemele majore din rețeaua de distribuție, care deservește aproximativ 40.000 de locuitori din Curtea de Argeș și din comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești, au început în luna noiembrie 2025. La acel moment, din cauza unor lucrări programate la amenajarea hidroenergetică Vidraru, apa a înregistrat o creștere masivă a turbidității, devenind nepotabilă.

Pe 10 noiembrie 2025, Aquaterm informa că turbiditatea apei brute din canalul de la Oești, unde se află prizele de captare, depășise cu mult capacitatea de filtrare a Stației de tratare de la Cerbureni. Situația s-a agravat ulterior, când analizele au depistat în rețea bacteria Clostridium perfringens, urmată de confirmarea prezenței enterococilor intestinali.

În luna februarie a acestui an, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Argeș a instituit starea de alertă în Curtea de Argeș. Pentru a asigura necesarul populației, administrația locală, în colaborare cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, a amplasat în oraș 20 de bazine cu apă potabilă, alimentate permanent de cisternele pompierilor.

Modernizarea stației de tratare cu sprijin guvernamental

Pentru a rezolva criza de sănătate publică, Guvernul a aprobat pe 24 februarie o serie de măsuri urgente.Executivul a permis autorităților locale să finanțeze rapid lucrări de reabilitare a filtrelor de nisip și a instalației hidraulice de la Stația de tratare Cerbureni, chiar înainte de aprobarea bugetului local.

Lucrările de modernizare demarate de Aquaterm în luna martie au dat primele rezultate în iunie, când calitatea apei a început să se îmbunătățească vizibil, permițând acum, la final de toamnă, reluarea consumului casnic în condiții de siguranță.

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