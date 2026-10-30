Consilierul prezidențial Marius Lazurca, la CNN, după atacurile din Marea Neagră: „Susţinem o prezenţă militară americană mai puternică în România”

Consilierul prezidenţial Marius Lazurca a spus la Washington, într-un interviu pentru CNN, că România are nevoie de o prezență militară americană mai puternică pe teritoriul său după ce atacurile din Marea Neagră s-au intensificat. Lazurcă a atras atenția că peste 115 drone au încălcat spațiul aerian românesc și peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Întrebat ce i-au spus oficialii americani în condiţile în care se află în Statele Unite pentru a susţine ideea că o prezenţă militară americană solidă serveşte intereselor americane, Lazurca a explicat: ”Este un dialog în desfăşurare. Aş spune că dialogul şi discuţiile au fost calde şi cordiale şi sperăm că rezultatul acestora va fi pozitiv nu doar pentru România, ci şi pentru Statele Unite şi, aş spune, pentru întreaga lume occidentală”.

O altă întrebare la care a trebuit să răspundă Lazurca a fost dacă, în opinia sa, şansele de a obţine din partea Statelor Unite cooperarea dorită în domeniul securităţii ar creşte în condiţiile în care democraţii ar câştiga controlul în Camera Reprezentanţilor şi, eventual, în Senat.

„Nu am niciun motiv să mă plâng de cooperarea în domeniul securităţii pe care o avem în prezent şi suntem încrezători că relaţia noastră cu Statele Unite va funcţiona şi în viitor aşa cum a funcţionat până acum. Aşadar, suntem mulţumiţi de ceea ce am avut până în prezent şi încrezători în ceea ce ne rezervă viitorul”, a replicat el.

Acesta a precizat că se află la Washington pentru a discuta cu interlocutorii americani despre situaţia din regiunea Mării Negre.

„Am văzut ceea ce aţi prezentat cu câteva minute în urmă despre situaţia gravă de la Kiev. Trebuie să vă spun că România se confruntă cu o situaţie similară (n.r. – în ceea ce priveşte intensitatea atacurilor ruseşti) în Marea Neagră. Până în prezent, peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră. Peste 115 drone ne-au încălcat spaţiul aerian. Aşadar, ne confruntăm cu o situaţie de securitate foarte gravă. România devine tot mai puternică pe zi ce trece, este capabilă să doboare unele dintre drone şi să apere frontiera Alianţei Nord-Atlantice, dar, în acelaşi timp, ştim că avem nevoie de ajutorul tuturor aliaţilor noştri şi, în special, de ajutorul Statelor Unite. Din acest motiv, susţinem o prezenţă militară americană mai puternică în România”, a adăugat Lazurca.

Consilierul prezidențial a admis că măsurile de până acum nu s-au dovedit suficient de descurajatoare.

„În acelaşi timp, trebuie să ne amintim că lucrurile sunt în continuă schimbare, că este vorba despre un proces şi că încercăm împreună, ca aliaţi, să ne adaptăm unei situaţii care evoluează permanent. Trebuie să ne adaptăm unor circumstanţe foarte schimbătoare. Din acest punct de vedere, desigur, există loc de îmbunătăţiri, dar ne bucurăm să vedem că aliaţii şi-au exprimat solidaritatea şi că mulţi dintre ei au trimis în România capabilităţi militare noi şi moderne. Suntem capabili să construim o capacitate de descurajare în regiunea Mării Negre prin propriile eforturi, dar şi prin solidaritatea aliaţilor, în special cu ajutorul Statelor Unite”, a mai spus el.

Lazurca: „72% dintre români vor o relație mai puternică cu SUA”

Lazurcă a invocat totodată faptul că 72% dintre români şi-ar dori consolidarea relaţiei cu Statele Unite, procent care este cu mult peste media UE.

„Pur și simplu pentru că românii nu ne vor lăsa să punem sub semnul întrebării relația pe care o avem cu Statele Unite. Un studiu recent, publicat chiar în urmă cu câteva zile de Fundația Bertelsmann, arată că 72% dintre români și-ar dori consolidarea relației cu Statele Unite, un procent cu mult peste media Uniunii Europene. Așadar, România este într-adevăr o excepție de la ceea ce aș putea numi regula generală”, a declarat Marius Lazurca.

Sursa video: Antena 3 CNN