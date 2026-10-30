Prima pagină » Actualitate » Consilierul prezidențial Marius Lazurca, la CNN, după atacurile din Marea Neagră: „Susţinem o prezenţă militară americană mai puternică în România”

Consilierul prezidențial Marius Lazurca, la CNN, după atacurile din Marea Neagră: „Susţinem o prezenţă militară americană mai puternică în România”

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Consilierul prezidenţial Marius Lazurca a spus la Washington, într-un interviu pentru CNN, că România are nevoie de o prezență militară americană mai puternică pe teritoriul său după ce atacurile din Marea Neagră s-au intensificat. Lazurcă a atras atenția că peste 115 drone au încălcat spațiul aerian românesc și peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră.

Vezi galeria foto
4 poze

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

Întrebat ce i-au spus oficialii americani în condiţile în care se află în Statele Unite pentru a susţine ideea că o prezenţă militară americană solidă serveşte intereselor americane, Lazurca a explicat: ”Este un dialog în desfăşurare. Aş spune că dialogul şi discuţiile au fost calde şi cordiale şi sperăm că rezultatul acestora va fi pozitiv nu doar pentru România, ci şi pentru Statele Unite şi, aş spune, pentru întreaga lume occidentală”.

O altă întrebare la care a trebuit să răspundă Lazurca a fost dacă, în opinia sa, şansele de a obţine din partea Statelor Unite cooperarea dorită în domeniul securităţii ar creşte în condiţiile în care democraţii ar câştiga controlul în Camera Reprezentanţilor şi, eventual, în Senat.

„Nu am niciun motiv să mă plâng de cooperarea în domeniul securităţii pe care o avem în prezent şi suntem încrezători că relaţia noastră cu Statele Unite va funcţiona şi în viitor aşa cum a funcţionat până acum. Aşadar, suntem mulţumiţi de ceea ce am avut până în prezent şi încrezători în ceea ce ne rezervă viitorul”, a replicat el.

Consilierul prezidential pentru securitate nationala, Marius Lazurca, participa la o conferinta de presa organizata cu ocazia celebrarii a 22 de ani de la aderarea Romaniei la NATO, de catre Organizatia Patronala a Industriei de Aparare, in Bucuresti, luni, 6 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Acesta a precizat că se află la Washington pentru a discuta cu interlocutorii americani despre situaţia din regiunea Mării Negre.

„Am văzut ceea ce aţi prezentat cu câteva minute în urmă despre situaţia gravă de la Kiev. Trebuie să vă spun că România se confruntă cu o situaţie similară (n.r. – în ceea ce priveşte intensitatea atacurilor ruseşti) în Marea Neagră. Până în prezent, peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră. Peste 115 drone ne-au încălcat spaţiul aerian. Aşadar, ne confruntăm cu o situaţie de securitate foarte gravă. România devine tot mai puternică pe zi ce trece, este capabilă să doboare unele dintre drone şi să apere frontiera Alianţei Nord-Atlantice, dar, în acelaşi timp, ştim că avem nevoie de ajutorul tuturor aliaţilor noştri şi, în special, de ajutorul Statelor Unite. Din acest motiv, susţinem o prezenţă militară americană mai puternică în România”, a adăugat Lazurca.

Consilierul prezidențial a admis că măsurile de până acum nu s-au dovedit suficient de descurajatoare.

„În acelaşi timp, trebuie să ne amintim că lucrurile sunt în continuă schimbare, că este vorba despre un proces şi că încercăm împreună, ca aliaţi, să ne adaptăm unei situaţii care evoluează permanent. Trebuie să ne adaptăm unor circumstanţe foarte schimbătoare. Din acest punct de vedere, desigur, există loc de îmbunătăţiri, dar ne bucurăm să vedem că aliaţii şi-au exprimat solidaritatea şi că mulţi dintre ei au trimis în România capabilităţi militare noi şi moderne. Suntem capabili să construim o capacitate de descurajare în regiunea Mării Negre prin propriile eforturi, dar şi prin solidaritatea aliaţilor, în special cu ajutorul Statelor Unite”, a mai spus el.

Lazurca: „72% dintre români vor o relație mai puternică cu SUA”

Lazurcă a invocat totodată faptul că 72% dintre români şi-ar dori consolidarea relaţiei cu Statele Unite, procent care este cu mult peste media UE.

„Pur și simplu pentru că românii nu ne vor lăsa să punem sub semnul întrebării relația pe care o avem cu Statele Unite. Un studiu recent, publicat chiar în urmă cu câteva zile de Fundația Bertelsmann, arată că 72% dintre români și-ar dori consolidarea relației cu Statele Unite, un procent cu mult peste media Uniunii Europene. Așadar, România este într-adevăr o excepție de la ceea ce aș putea numi regula generală”, a declarat Marius Lazurca.

Sursa video: Antena 3 CNN

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a adus un omagiu victimelor din clubul Colectiv, după 11 ani de la tragedia care a zguduit România
14:41
Nicușor Dan a adus un omagiu victimelor din clubul Colectiv, după 11 ani de la tragedia care a zguduit România
FLASH NEWS Premierul Luca Niculescu vrea un nou centru pentru mari arși, la 11 ani de la Colectiv. Apel către ministrul Sănătății
14:15
Premierul Luca Niculescu vrea un nou centru pentru mari arși, la 11 ani de la Colectiv. Apel către ministrul Sănătății
FLASH NEWS Daniel Zamfir a găsit în minister mulţi „oameni cu renume din USR”, beneficiari de indemnizaţii uriaşe în mai multe consilii de administraţie
14:08
Daniel Zamfir a găsit în minister mulţi „oameni cu renume din USR”, beneficiari de indemnizaţii uriaşe în mai multe consilii de administraţie
ECONOMIE Guvernul discută prelungirea măsurilor de protecție pe piața carburanților. Reducerea accizei la motorină ar putea continua până în ianuarie 2027
13:46
Guvernul discută prelungirea măsurilor de protecție pe piața carburanților. Reducerea accizei la motorină ar putea continua până în ianuarie 2027
FLASH NEWS Ministrul Daniel Zamfir îi deschide uşa jurnalistului britanic Charley Ottley şi oricui promovează România
13:44
Ministrul Daniel Zamfir îi deschide uşa jurnalistului britanic Charley Ottley şi oricui promovează România
REACȚIE Salvaţi Copiii salută decizia CNA privind „Insula Iubirii”: Peste 100.000 de copii au urmărit reality show-ul/Ce vedem sunt reprezentări degradante ale femeilor
13:32
Salvaţi Copiii salută decizia CNA privind „Insula Iubirii”: Peste 100.000 de copii au urmărit reality show-ul/Ce vedem sunt reprezentări degradante ale femeilor
Mediafax
Colectiv, la 11 ani de la tragedie: „Aveți grijă de voi, nici anul acesta nu avem spitale”
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
Val de scuze din Bulgaria după declarațiile controversate ale lui Radev la adresa României: „Ne pare rău, frații noștri români”
Mediafax
Escrocii care fac bani din alba-neagra, de neclintit din centrul Romei. „Dacă plecăm noi, vin alții mai răi”
Click
„Am nevoie de ajutor”. Mesajul alarmant al tatălui lui Lamine Yamal care a pus pe jar fanii Barcelonei
Digi24
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
Cancan.ro
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Ce se întâmplă doctore
Trei zodii care pot avea parte de surprize mari în dragoste de Halloween
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A vrut să se angajeze la Bugatti și a plecat cu un Chiron de 3 milioane de euro. În urmărirea lui a pornit șeful, cu un Porsche
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Înregistrările cântecelor păsărilor ar putea ajuta la salvarea speciilor în pericol
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
ULTIMA ORĂ Binance, reacție pentru Gândul după cel mai mare jaf crypto din istorie. Compania dă peste 6,3 miliarde de dolari ca să acopere pierderile
14:55
Binance, reacție pentru Gândul după cel mai mare jaf crypto din istorie. Compania dă peste 6,3 miliarde de dolari ca să acopere pierderile
DECLARAȚII EXCLUSIVE „Lucrăm la deblocarea procedurilor pentru proiectele de infrastructură majoră”: Laurențiu Păștinaru, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Mediu, a explicat la Gândul Euro Industry ce se întâmplă cu autostrada Sibiu–Pitești
14:39
„Lucrăm la deblocarea procedurilor pentru proiectele de infrastructură majoră”: Laurențiu Păștinaru, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Mediu, a explicat la Gândul Euro Industry ce se întâmplă cu autostrada Sibiu–Pitești
FLASH NEWS Sute de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați protestează, după ce compania a anunțat că majoritatea muncitorilor intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
14:36
Sute de angajați ai combinatului siderurgic Liberty Galați protestează, după ce compania a anunțat că majoritatea muncitorilor intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
COMUNICAT Comunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii
14:29
Comunicat | Allianz-Țiriac și Patria Bank își consolidează parteneriatul prin includerea asigurării de locuință My Home în oferta destinată clienților băncii
HALLOWEEN Donald Trump și Melania au împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Ce costume l-au impresionat cel mai tare pe președintele american
14:11
Donald Trump și Melania au împărțit dulciuri copiilor de Halloween. Ce costume l-au impresionat cel mai tare pe președintele american
EVENIMENT Ce miză are România în negocierile de la Bruxelles pentru agricultură. Constantin Bîrcă, APIA, la conferința Gândul Euro Industry: „Ar fi un lucru bun ca lucrurile să rămână așa cum sunt”
13:49
Ce miză are România în negocierile de la Bruxelles pentru agricultură. Constantin Bîrcă, APIA, la conferința Gândul Euro Industry: „Ar fi un lucru bun ca lucrurile să rămână așa cum sunt”

Cele mai noi

Trimite acest link pe