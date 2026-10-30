Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că rectificarea bugetară adoptată astăzi de Guvernul Niculescu menține ratingul de țară în afara „junk” și deschide calea spre o posibilă ieșire din zona negativă

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, 30 octombrie, la finalul ședinței de Guvern în care a fost adoptată prima rectificare bugetară pe anul 2026, că această măsură va garanta menținerea ratingului de țară al României în afara categoriei nerecomandate investitorilor, supranumită „junk”. De asemenea, Nazare a explicat că o a doua rectificare bugetară realizată până la finalul lunii noiembrie și o execuție bugetară „serioasă” în 2027 va deschide calea spre o posibilă promovare a perspectivei României din zona negativă la cea stabilă.

Precizările ministrului vin în contextul în care, la începutul lunii octombrie, reprezentanții agenției de rating Standard & Poor’s (S&P) au menținut România la un singur pas de categoria pe care piețele o numesc, fără menajamente, „junk”. Perspectiva a rămas negativă.

Statul român a trecut și „examenul” S&P, după ce, la finalul lunii iulie, a reușit să-și păstreze calificativul „BBB-” de la agenția de rating Fitch, iar, o săptămână mai târziu, a primit și confirmarea de la Moody’s.

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„Mulțumesc românilor și companiilor care, prin taxele plătite, au susținut stabilitatea financiară a țării”

„Din punctul nostru de vedere, prima rectificare bugetară este vitală pentru accesul României pe piețele internaționale. Aș vrea să reiterez mulțumiri tuturor românilor și companiilor românești care au susținut, în acest an și anul trecut, prin taxele plătite, prin eforturile pe care le-au făcut, stabilitatea financiară a României care este la un moment de răscruce.

Suntem într-un echilibru foarte fragil, pe care încercăm să îl menținem. Situația nu este una simplă și avem foarte multe provocări înaintea noastră. Proiectăm o a doua rectificare în termenul legal, până la 30 noiembrie și ne propunem să pornim discuțiile și lucrările tehnice asupra bugetului pe anul 2027 în cel mai scurt timp posibil”, a precizat Alexandru Nazare.

„Urmează examene extrem de dificile – Fitch în ianuarie, Moody’s în februarie și S&P în martie”

„Sunt mize foarte importante pentru finalul acestui an. În primul rând, vorbim de menținerea credibilității, consecvenței, seriozității pe care am arătat-o și, în același timp, de protejarea ratingului de țară al României.

Vorbim de protecția românilor de o situație care ar putea să conducă la o deteriorare și la o pierdere a calificativului de investiții. Toate aceste lucruri au în vedere examenele extrem de dificile pe care România le are de parcurs în primele luni ale anului 2027, respectiv evaluarea Fitch în ianuarie, Moody’s în februarie și S&P în martie.

Un buget cu o rectificare credibilă și serioasă, cum este aceasta pe care am făcut-o astăzi, o a doua rectificare până la finalul lunii noiembrie și un buget credibil asigură România că, în anul 2027, își menține calificativul de investiții și deschide calea, printr-o execuție serioasă a bugetului anului 2027, pentru o potențială creștere a perspectivei de rating pe care o avem astăzi, de la negativ la stabil”, a mai explicat ministrul Finanțelor.