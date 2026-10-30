Razie de la Protecția Consumatorului. Inspectorii au aplicat amenzi în valoare de peste 5 milioane de lei. Ce nereguli au descoperit

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi în valoare de peste 5,1 milioane de lei, în urma controalelor desfășurate la nivel național în perioada 26-30 octombrie 2026. În total, inspectorii au verificat peste 1.600 de operatori economici, care comercializează produse alimentare și nealimentare sau prestează servicii.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat 1.083 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 5,1 milioane de lei, și au emis 712 avertismente. Valoarea produselor verificate a depășit 4,7 milioane de lei.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Totodată, inspectorii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 260.000 de lei, precum și oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 490.000 de lei. De asemenea, a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici.

Ce nereguli au descoperit inspectorii ANPC

Printre principalele nereguli descoperite de inspectorii ANPC s-au numărat produse alimentare cu data-limită de consum depășită, dar și probleme privind igiena și depozitarea alimentelor. În unele unități au fost constatate reziduuri de pene și puf pe suprafața carcaselor de pasăre, precum și zone anatomice ale carcaselor de porc cu hemoragii și acumulări de sânge.

Inspectorii au mai identificat nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare pentru carne, preparate culinare și sosuri, cârlige metalice pentru susținerea carcaselor cu depuneri importante de rugină și produse alimentare fără elementele necesare de identificare și caracterizare, care să permită asigurarea trasabilității.

Alte deficiențe au vizat utilizarea uleiului alimentar cu un grad avansat de degradare termică, echipamente frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate, componente lipsă și depuneri de impurități, precum și acumulări importante de gheață în ambalajele produselor congelate. Au fost semnalate și probleme de igienă în blocurile alimentare, unde inspectorii au găsit acumulări de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare.

Pe lângă neregulile din domeniul alimentar, comisarii ANPC au identificat butelii cu un grad avansat de coroziune și spații de agrement întreținute necorespunzător, cu părți componente lipsă și fără toate elementele de siguranță necesare.