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(P) Antropologia cadourilor de Crăciun: de ce dăruim şi cum să redăm sensul pierdut al sărbătorilor

(P) Antropologia cadourilor de Crăciun: de ce dăruim şi cum să redăm sensul pierdut al sărbătorilor
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Ai luat deja cadourile de Crăciun sau eşti genul care lasă totul pe ultima sută de metri? Indiferent care îţi este stilul de organizare, să oferi cadouri sub bradul de Crăciun este un obicei universal, prezent în fiecare cultură de pe Glob, una din cele mai fascinante trăsături ale naturii umane.

Privit din exterior, prin prismă strict economică sau evolutivă, gestul de a renunţa de bunăvoie la un lucru valoros sau la bani pentru a oferi ceva cuiva pare lipsit de logică. De ce am face-o când am putea folosi acele resurse pentru propriul nostru confort?

Răspunsul îşi are rădăcina în zorii umanităţii. În timp ce psihologii vorbesc despre bucuria interioară care apare după ce oferim un cadou, iar teologii şi filozofii văd în cadou suprema demonstraţie de generozitate şi iubire, antropologia ne oferă o perspectivă mai amplă.

Antropologii ne amintesc că prin cadouri pentru Crăciun continuăm un obicei străvechi care ne menţine conectaţi unii cu ceilalţi.

Teoria lui Marcel Mauss despre cadouri şi generozitate

Cea mai convingătoare explicaţie antropologică a motivului pentru care oferim cadouri a fost formulată în 1925 de savantul Marcel Mauss.

Mauss a studiat societăţi în care cadourile erau oferite la scară largă cum ar fi ceremoniile potlatch din America de Nord unde liderii comunităţilor dăruiau multe lucruri (pături, unelte, bărci, alimente) membrilor tribului. Ce a observat Mauss a fost că aceste schimburi erau piloni fundamentali ai coeziunii sociale.

Potrivit lui Mauss, orice act de dăruire implică trei paşi legaţi între ei:

  • să oferi. E primul pas care demonstrează generozitatea, onoarea şi bunătatea celui care oferă.
  • să primeşti. Acceptarea cadoului este la fel un gest de generozitate. Practic eşti dispus să fii onorat şi să recunoşti deschiderea celuilalt.
  • să creezi o conexiune. Cadourile creează relaţii, iar asta e diferit de atunci când cumperi ceva dintr-un magazin şi se întâmplă o simplă tranzacţie. Cel care a primit cadoul este implicat automat într-o obligaţie morală de a întoarce gestul.

Aşa se naşte o buclă infinită de dăruire şi generozitate. Gestul de a face cadouri de Crăciun nu încheie o relaţie, ci o creează şi o întreţine. Dăruirea e ca o plasă de siguranţă socială bazată pe respect, echitate şi reciprocitate.

Problema actuală cu consumerismul excesiv

În zilele noastre se întâmplă ceva interesant. Mulţi dintre noi nu mai suferă din cauza lipsei de cadouri, ci din cauza surplusului şi a risipei. Din păcate, la nivel mondial, miliarde de dolari şi euro se duc pe cadouri nedorite care ajung la gunoi. În ultimii ani, Crăciunul s-a transformat mai mult dintr-o sărbătoare a sufletului într-o frenezie a consumului de masă.

Cum să dăruieşti mai bine de Crăciun, din perspectivă antropologică?

Dacă ne uităm iar la esenţa descoperită de Marcel Mauss, realizăm că un cadou nu are nevoie de o valoare materială foarte mare pentru a-şi îndeplini rolul antropologic şi emoţional.

Din contră. Cu cât un cadou este mai personal, mai plin de însemnătate şi mai atent ales, cu atât respectul şi onoarea pe care le arătăm cuiva sunt mai mari.

Câteva sfaturi:

  • Alege cadouri cu poveste sau artizanale, cum ar fi produse cu încărcătură emoţională legate de o pasiune sau o caracteristică a persoanei respective.
  • Oferă experienţe împreună. Poate fi o excursie pe munte, un tur gastronomic, bilete la un concert sau la un atelier practic, un aparat de masaj pentru sesiuni de masaj în confortul propriei case, zi de zi.
  • Pune accent pe valoarea simbolică, nu pe etichetă. Reţine că oamenii nu evaluează un cadou după preţul lui, ci după intenţia şi gândul din spatele lui. Un cadou simplu, dar perfect adaptat la pasiunile sau nevoile celui drag, va depăşi întotdeauna ca impact emoţional un cadou scump, dar impersonal.

De Crăciun, alege cadouri semnificative, de calitate, gândite cu atenţie, ca parte firească dintr-un ritual autentic de dragoste şi apropiere.

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