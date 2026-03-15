Ministerul de Externe din Israel: Nu există planuri pentru discuții de pace cu guvernul Libanului

Israelul nu are planuri de discuții pentru încetarea focului. Gideon Saar, ministrul israelian de Externe, a declarat că guvernul condus de premierul Benjamin Netanyahu nu intenționează să poarte discuții directe cu conducerea Libanului în zilele următoare.

Ministrul a dezmințit că Israelul ar fi rămas fără interceptori de rachete iraniene.

Potrivit ziarului israelian Haaretz, Israelul şi Libanul ar fi urmat să poarte discuţii directe în zilele următoare.P

„Răspunsul la ambele întrebări este nu”, a afirmat ministrul israelian de Externe.

El a mai afirmat că Israelul este „pe aceeaşi lungime de undă” cu SUA în războiul cu Iranul.

„Vrem să eliminăm pe termen lung ameninţările existenţiale din partea Iranului. Nu vrem să intrăm în fiecare an într-un alt război”, a declarat Saar către reporteri.

Războiul a ajuns la cea de-a 16-a zi și în prezent este răspândit în 12 țări. În Liban, noua intervenție israeliană s-a soldat cu 773 de libanezi uciși și 1.933 de libanezi răniți.

De la reînceperea războiului cu Iranul, Israelul a raportat oficial doi soldați uciși, 17 civili uciși, 2.975 de civili răniți și 14 militari răniți.