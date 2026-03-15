După ce Gabriel Liiceanu susținea public clonarea lui Bolojan – câte un Bolojan pentru fiecare județ – acum filosoful revine cu noi laude: „Ce face omul ăsta…”

Scriitorul și filosoful Gabriel Liiceanu a vorbit din nou elogios despre premierul Ilie Bolojan, într-o intervenție la Digi24, unde a avertizat asupra riscurilor pe care le-ar avea pentru România o eventuală scădere a ratingului de țară. Liiceanu a subliniat dificultatea situației economice și a apreciat curajul premierului de a prelua conducerea guvernului într-un moment complicat.

Liiceanu: „Deci, omul ăsta… nu știu cum a avut curajul să dorească să ajungă prim-ministru”

Gabriel Liiceanu a explicat că o scădere a ratingului de țară ar avea consecințe grave pentru economia României, în special în ceea ce privește capacitatea statului de a se împrumuta.

„Ce ați face dumneavoastră în clipa în care agențiile de rating îți evaluează țara – în clipa în care prim-ministru a devenit Bolojan – să zicem la nota 4? Agențiile de rating, cele care sunt complet detașate de obiective, care stabilesc în ce măsură un investitor străin merită să pună de o afacere în țara cutare sau cutare. Nota noastră este 4. Dacă ea cade la 3, noi nu mai putem împrumuta nimic niciodată. În clipa aia se moare de foame.

Deci, omul ăsta, care a acceptat să fie prim-ministru – nu știu cum a avut curajul și nu știu cum cineva ar mai putea să aibă curajul ca azi, în România, să dorească să ajungă prim-ministru – a trebuit să opereze pe un teren care era accidentat total în acest fel. De unde vin banii unei țări? Din taxe.

Apropo de ce a moștenit, a moștenit o țară în care DNA-ul nu mai funcționa, o țară în care Fiscul nu-și mai făcea treaba și în care sursele de venit erau totuși taxele de la firmele private, plus împrumuturile. Iar acești bani împrumutați au alimentat, ce vă spuneam înainte”, a declarat Gabriel Liiceanu la Digi24.

Contractul din Oradea care explică laudele pentru Bolojan

Însă, după cum Gândul a dezvăluit în trecut, entuziasmul lui Gabriel Liiceanu este întreținut de contractul extrem de avantajos obținut în Oradea, pe termen lung, pentru o librărie Humanitas. Potrivit unui răspuns al instituției pentru Gândul, chiria este de 805 euro pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 5 euro pe metru pătrat.

Pentru comparație, în cazul mai multor spații comerciale analizate de Gândul, prețul pe metru pătrat pornește de la cel puțin 10 euro. Contractul de închiriere a fost semnat pentru o perioadă de cinci ani.

