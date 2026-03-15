Ce trebuie să știe românii care au muncit în Germania despre pensiile datorate de statul federal. Cum își pot calcula drepturile

Sute de mii de români care muncesc în Germania, cotizează lunar la fondul de pensii și pleacă mai departe sau se întorc acasă fără să știe exact ce li se cuvine. Răspunsul oficial sună liniștitor: dacă ai plătit cinci ani la asigurările sociale germane, ai dreptul la pensie legală. Dar dreptul și suma sunt două lucruri complet diferite, iar distanța dintre ele poate fi șocantă pentru cine nu a înțeles cum funcționează sistemul german.

Germania nu garantează o pensie minimă legală. În Germania nu există o pensie minimă clasică, garantată automat pentru toți pensionarii Nu există un prag fix sub care statul să intervină și să completeze diferența. Totul se calculează după un mecanism strict, bazat pe puncte de pensie acumulate de-a lungul anilor de muncă, iar numărul acestor puncte depinde direct de cât ai câștigat față de media națională, comprimă Ziarul românesc.de

Punctele de pensie în funcție de contribuție

Astfel, un angajat care a câștigat exact salariul mediu german timp de un an primește un punct de pensie. În 2024, salariul mediu de referință era de 45.358 de euro brut anual în landurile vestice și 44.732 de euro în cele estice. Cine a câștigat mai puțin acumulează mai puțin de un punct pe an. Cine a câștigat mai mult, peste un punct.

După cinci ani de muncă la salariu mediu, rezultatul matematic este simplu: cinci puncte de pensie. Iar valoarea unui punct, stabilită de la iulie 2024, este de 39,32 euro lunar. Aplicând formula oficială — puncte de câștig înmulțite cu factorul de acces, cu valoarea curentă a pensiei și cu factorul de tip — un muncitor cu cinci ani de contribuții la salariu mediu obține o pensie lunară brută de aproximativ 196,60 euro. Nu pe an. Pe lună. Înainte de impozite și contribuții la sănătate.

Cum se calculează, concret, pensia după perioada minimă

Formula de calcul a pensiei germane nu este complicată în sine, dar are mai multe variabile pe care sistemul le ajustează automat în funcție de circumstanțe. Factorul de acces are valoarea 1 dacă nu te pensionezi anticipat — dacă alegi să ieși la pensie mai devreme, acest factor scade și pensia se reduce permanent, nu temporar.

Factorul de tip rămâne tot 1 pentru pensia standard pentru limită de vârstă, dar se modifică în cazul pensiilor de invaliditate sau al pensiilor de urmaș. Cei care nu au câștigat constant la nivelul salariului mediu — și aceasta este situația majorității românilor care au lucrat în Germania în construcții, îngrijire, curățenie sau agricultură, sectoare cu salarii sub medie — vor acumula mai puțin de un punct pe an și vor primi o pensie proporțional mai mică.

Un muncitor care a câștigat, de exemplu, 70% din salariul mediu timp de cinci ani va strânge doar 3,5 puncte de pensie și va primi în jur de 137 de euro lunar brut.

Există un instrument oficial pus la dispoziție de Deutsche Rentenversicherung — asigurările de pensii germane — care permite oricui să calculeze exact câte puncte a acumulat și ce sumă va primi, pe baza istoricului de contribuții. Accesarea acestui calculator și verificarea periodică a contului de pensie sunt pași pe care specialiștii în dreptul muncii îi recomandă oricărui angajat din Germania, indiferent de naționalitate.

Mulți dintre cei care au lucrat câțiva ani în Germania și s-au întors în România sau au plecat în altă țară nu știu că dreptul la pensie germană nu se pierde odată cu plecarea — dar valoarea lui rămâne înghețată la ce s-a acumulat, fără nicio indexare suplimentară până la momentul pensionării.

Important: În 2025–2026, 1 punct de pensie valorează aproximativ 37–38 de euro pe lună.

Asta înseamnă aproximativ:

5 ani cu salariu mediu → aproximativ 5 puncte de pensie

→ aproximativ pensia ar fi în jur de 180–190 euro pe lună brut

Dacă salariul a fost mai mic decât media, pensia va fi mai mică. Dacă a fost mai mare, suma crește.

Recomandarea autorului: Decizie oficială. Cresc pensiile de la 1 iulie 2026 pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează