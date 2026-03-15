Bătaie cu roboți la Sala Polivalentă în București, după model american. Peste 2.000 de elevi s-au întrecut la Campionatul Național de Robotică. „E loc pentru toată lumea. Facem asta de 10 ani”

Asociația „Nație prin Educație” a organizat, în perioada 13- 15 martie 2026, la Sala Polivalentă din București, Campionatul Național de Robotică FIRST Tech Challenge România. Acest eveniment a adunat peste 2.000 de elevi de liceu din toată țara. Competiția marchează cea de-a zecea ediție a programului în România și este considerată una dintre cele mai importante inițiative educaționale din domeniul STEM dedicate tinerilor.

La ediția din acest an au participat 236 de echipe de liceeni, care s-au calificat în urma unor turnee regionale, la care au fost înscrise peste 170 de licee. În urma competiției, opt echipe vor reprezenta România la Campionatul Mondial de la Houston, iar alte 12 echipe vor participa la competiții internaționale din Statele Unite, Mexic, Canada și Olanda.

Programul FIRST Tech Challenge este una dintre cele mai mari competiții de robotică din lume dedicate elevilor și pune accent pe dezvoltarea competențelor tehnice, dar și pe abilități precum lucrul în echipă, antreprenoriatul și comunicarea. Elevii implicați în acest proiect își organizează propriile echipe, își dezvoltă departamente de marketing și fundraising și își gestionează proiectele după modele inspirate din start-up-urile tehnologice.

„De zece ani, facem în România educație, la cel mai înalt nivel. Și nu este doar despre Robotică, lumea crede ca facem doar roboți și atât. Nu, facem mult mai mult decât asta. Îi învățăm pe copii să își facă echipe, care, de fapt, sunt niște mici start-up uri. Produsul lor este, într-adevăr, un robot, pe care îl promovează. Trebuie să adune fonduri, este despre comunitate, ne ajutăm între noi”, a declarat Dana Războiu.

Asociația „Nație prin Educație” este fondată de Dana Războiu. Ea promovează educația STEM în rândul liceenilor și coordonează în România programul FIRST Tech Challenge încă din 2016.

În cei zece ani de activitate, organizația a construit una dintre cele mai mari comunități de robotică educațională din România, implicând peste 10.800 de elevi, 550 de profesori mentori și aproximativ 236 de echipe de robotică din peste 60 de orașe.