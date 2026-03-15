15 mart. 2026, 06:00, Actualitate
Lupte în Orient, ziua 16. Israelul se confruntă cu o lipsă mare de interceptoare de rachete balistice. Noul lider al Iranului, ucis în bombardamente?
06:25

„Umbrela de securitate a SUA s-a dovedit a fi plină de găuri”

După apelurile repetate lansate, sâmbătă, de Donald Trump, ca mai multe state mari să i se alăture în războiul împotriva Iranului, pentru a ajuta la deblocarea Strâmtorii Ormuz, ministrul de Externe de la Teheran, Abbas Araqchi, îl ia public peste picior pe Donald Trump.

„Umbrela de securitate pe care SUA a promovat-o ani de zile s-a dovedit, acum, a fi plină de găuri. O umbrelă care nu doar că nu a fost un factor de descurajare, ci a devenit practic un teren propice pentru tensiuni și crize. Statele Unite sunt acum nevoite să se milogescă, chiar și în fața Chinei, pentru a menține Strâmtoarea Ormuz în siguranță.

Iranul cere fraților săi vecini să alunge forțele străine agresive de pe teritoriile lor, în special pentru că singura preocupare și prioritate a acestor forțe este apărarea Israelului”, a scris Araqchi pe rețele de socializare.

Donald Trump a scris, sâmbătă, două mesaje pe tema eliberării Strâmtorii Ormuz.

În primul mesaj, liderul american a spus că trimite nave de război ale SUA ca să mențină strâmtoarea deschisă și în siguranță, dar a făcut apel către China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alte state să se alăture armatei americane.

În al doilea mesaj, postat după câteva ore, Trump a revenit cu apelul către alte state și a susținut că eliberarea Strâmtorii Ormuz trebuie să fie un efort de echipă – „Statele lumii care primesc petrol prin Strâmtoare trebuie să se ocupe de această trecere. SUA se vor coordona cu aceste țări, astfel încât totul să meargă rapid, fără probleme și bine”.

06:10

Israelul duce lipsă de interceptoare de rachete balistice

În plin război cu Iranul și Libanul, Israelul are o lipsă foarte mare de interceptoare de rachete balistice, anunță oficialii americani, care au declarat pentru publicația Semafor: „Ne așteptam și anticipam”.

Israelul a informat SUA săptămâna aceasta că are un deficit critic de interceptoare de rachete balistice, pe măsură ce conflictul cu Iranul continuă. Jurnaliștii de la Semafor scriu că Israelul a intrat în război cu un număr redus de interceptoare, multe fiind folosite în timpul conflictului de vara trecută.

Sistemul de apărare cu rază lungă de acțiune al Israelului a fost suprasolicitat de atacurile Iranului, remarcă și CNN.

Nu este clar dacă SUA ar putea încerca să vândă sau să partajeze propriile interceptoare cu Israelul, caz în care s-ar pune o presiune asupra aprovizionărilor interne.

„Avem tot ce ne trebuie pentru a ne proteja bazele și personalul din regiune, precum și interesele noastre. Israelul vine cu soluții pentru a aborda” deficitul lor”, a declarat un oficial american, sub protecția anonimatului.

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a 16-a zi, iar  luptele americano-israeliene împotriva Iranului sunt departe de a se încheia. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții de peste zi în războiul din Orientul Mijlociu.

Trump respinge propunerile pentru discuțiile de pace și vrea continuarea războiului cu Iranul. Macron încearcă să medieze pacea Israel-Liban

Războiul cu Iranul intră în „faza decisivă” după atacul SUA asupra insulei Kharg

ACTUALITATE Bogdan Ivan, predicție în scenariul cel mai negru. Cât poate rezista România din propriile rezerve de petrol
22:44
Bogdan Ivan, predicție în scenariul cel mai negru. Cât poate rezista România din propriile rezerve de petrol
UTILE Metoda recomandată de experți pentru a conserva făina. Care sunt semnele care indică că produsul nu mai este bun de consum
21:54
Metoda recomandată de experți pentru a conserva făina. Care sunt semnele care indică că produsul nu mai este bun de consum
APĂRARE Radu Miruță spune că avioanele ridicate vineri după detectarea unor drone au avut aprobare să tragă: ”«Au ciupit» puțin spațiul aerian al României”
21:21
Radu Miruță spune că avioanele ridicate vineri după detectarea unor drone au avut aprobare să tragă: ”«Au ciupit» puțin spațiul aerian al României”
UTILE Aceasta este cea mai frecventă greșeală făcută la sensuri giratorii, potrivit experților. A conduce pe stânga nu este calea corectă
21:07
Aceasta este cea mai frecventă greșeală făcută la sensuri giratorii, potrivit experților. A conduce pe stânga nu este calea corectă
ACTUALITATE O greșeală de manual de clasa a patra. Unul dintre asasinii care trebuia să elimine dușmanii lui Putin ar fi căzut pe ascultarea Google
20:49
O greșeală de manual de clasa a patra. Unul dintre asasinii care trebuia să elimine dușmanii lui Putin ar fi căzut pe ascultarea Google
Mediafax
Donald Trump anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams s-a dezbrăcat în costum de baie şi a avut un mesaj pentru hateri
Adevarul
Avertismentul fondatorului forțelor de elită din România: Nu rachetele iraniene sunt marea problemă, altul este pericolul
Mediafax
Ministrul israelian al Apărării: Războiul intră în faza sa decisivă
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată începând cu 2026. Astrologii anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi, până la sfârșitul deceniului
Ce se întâmplă doctore
„Cea mai frumoasă fată din lume”, cerută în căsătorie. Cum arată și cât valorează inelul de logodnă primit de Thylane Blondeau
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș uman ar fi fost descoperit în Bulgaria
EXCLUSIV Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer bancar”. Un bucureștean, vânzător pe OLX, a căzut în capcana întinsă: „I-am dictat IBAN-ul contului bancar, mi-a trimis pe WhatsApp o dovadă a tranzacției efectuate”
05:00
Ultima invenție a escrocilor. Cum poți fi păcălit chiar în fața ușii prin metoda „transfer bancar”. Un bucureștean, vânzător pe OLX, a căzut în capcana întinsă: „I-am dictat IBAN-ul contului bancar, mi-a trimis pe WhatsApp o dovadă a tranzacției efectuate”
RĂZBOI Rusia a bombardat mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv regiunea Kievului: 6 morți și 15 răniți
23:08
Rusia a bombardat mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv regiunea Kievului: 6 morți și 15 răniți
RĂZBOI Trump respinge propunerile pentru discuțiile de pace și vrea continuarea războiului cu Iranul. Macron încearcă să medieze pacea Israel-Liban
22:27
Trump respinge propunerile pentru discuțiile de pace și vrea continuarea războiului cu Iranul. Macron încearcă să medieze pacea Israel-Liban
CONTROVERSĂ Iușcenko, către Orban: Ucraina sângerează astăzi pentru valorile dezbătute la masa negocierilor în 1999. Unde a dispărut acel Viktor?
21:30
Iușcenko, către Orban: Ucraina sângerează astăzi pentru valorile dezbătute la masa negocierilor în 1999. Unde a dispărut acel Viktor?
SCANDAL Ultrașii lui Dinamo au făcut prăpăd la metrou în drum spre Giulești. Suporterii ”câinilor” au aprins torțe și au scandat lozinci rasiste
20:44
Ultrașii lui Dinamo au făcut prăpăd la metrou în drum spre Giulești. Suporterii ”câinilor” au aprins torțe și au scandat lozinci rasiste
OPINIE Andrei Caramitru, predicții despre dispariția statului social și reconfigurarea lumii: „Nu vom mai prinde o perioadă de calm cum a fost 1990-2008”
20:27
Andrei Caramitru, predicții despre dispariția statului social și reconfigurarea lumii: „Nu vom mai prinde o perioadă de calm cum a fost 1990-2008”

