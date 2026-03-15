Într-o cafenea, Netanyahu dezminte informațiile false că ar fi mort. Conspiraționiștii au acuzat că ultimul discurs al premierului era generat cu AI

15 mart. 2026, 17:57, Știri externe

Pe 13 martie 2026, premierul israelian Benjamin Netanyahu a ținut o conferință de presă în care a vorbit despre atacarea regimului terorist din Iran, continuarea luptei împotriva afiliaților regimului islamic și asigurarea securității și viitorului Israelului.

„Nu așteptăm. Luăm inițiativa, atacăm și o facem cu forță.”, a spus premierul Israelului.

Mai mulți internauți de pe platforma de socializare X (condusă de miliardarul american Elon Musk) au speculat în secțiunea de comentarii că filmarea cu premierul israelian ar fi fost generată cu inteligența artificială. Aceștia au analizat amănunțit fiecare secvență și au presupus în baza unor iluzii optice de la rezoluția scăzută a clipului video că premierul avea 6 degete la ambele mâini, erori specifice clipurilor generate cu AI.

Alți internauți adepți ai teoriilor conspirației au postat pe internet că premierul israelian ar fi rănit, în comă sau mort în urma unui bombardament balistic iranian după ce i-au sesizat presupusa „absență îndelungată” din spațiul media. Însă, premierul israelian a fost foarte activ pe platforma de socializare X, postând comentarii pe 8, 10 și 12 martie.

Premierul israelian a dezmințit că ar fi mort sau rănit într-o apariție surpriză la o cafenea, unde a glumit pe seama zvonurilor. Printre cei care s-au întrebat dacă premierul israelian este mort s-au aflat filosoful rus Alexander Dugin,  realizatorul american Alex Jones, cunoscut ca un adept al teoriilor conspiraționiste, precum și politicianul britanic George Galloway.

Site-uri din presa turcă s-au grăbit să-i anunțe moartea pe X: „premierul Israelului Benjamin Netanyahu ar fi fost ucis în urma unui bombardament cu o rachetă hipersonică care i-a vizat sediul.

Și pe platforma Polymarket a fost inițiat un pariu pe seama premierului, cu întrebarea „Va mai posta Netanyahu pe X până sâmbătă?”. Șansele erau de 4%.

Netanyahu dezminte că este mort

„Sunt mort… după cafea. Știi ce? „Mor” după oamenii mei. Felul în care se comportă este fantastic. Vrei să-mi numeri degetele? Le poți vedea aici… și aici. Vezi? Foarte frumos.”, a spus premierul în timp ce-și comandase o cafea.

„Ieșiți afară și luați puțin aer curat, dar stați lângă un adăpost. Rezistența voastră este uimitoare; îmi dă putere mie, guvernului, IDF-ului și Mossad-ului. Facem lucruri pe care nu le credeam că le pot face… în acest moment, dar lovim Iranul foarte tare, chiar și astăzi. Îmi spuneți să continui? Vă spun tuturor: continuați și voi. Continuați să ascultați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern în orice moment – ascultați Comandamentul Frontului Intern și, de asemenea, primarii orașelor – să fiți întotdeauna lângă un spațiu protejat. Vom relaxa restricțiile cât mai mult posibil. Și vă mulțumesc pentru cafea, este excelentă. Nu știu câte calorii are…”, a îndemnat premierul israelian.

Sursa Foto/Video: X

