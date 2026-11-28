Ce arată buletinul de analiză a apei, ce tip de filtru se potrivește pentru gust, calcar sau nitrați și ce presupun întreținerea și înlocuirea cartușului.

În București, Apa Nova prelevează probe din 55 de puncte fixe și face anual peste 6.000 de analize de laborator. Rezultatele apar în buletinele de analiză, unde sunt comparate cu valorile prevăzute de Ordonanța nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman. Apa de la robinet este, așadar, controlată. Un filtru de bucătărie are alt rol. În funcție de cartuș, poate reduce gustul și mirosul de clor sau depunerile de calcar.

Dacă vă gândiți la un filtru, este bine să citiți mai întâi buletinul de analiză pentru zona în care locuiți.

Ce scrie în buletinul de analiză

Clorul rezidual liber este cantitatea de clor care rămâne în apă după dezinfecție. Rolul lui este protecția sanitară a apei. Tot el poate contribui la gustul și mirosul pe care unii le simt în apa de la robinet.

Duritatea totală, adică ceea ce numim de obicei duritatea apei, este dată de sărurile de calciu și magneziu și se exprimă de regulă în grade germane. Potrivit clasificării citate de Apavital, operatorul de apă din Iași, apele cu duritate medie au între 8 și 18 grade germane. La Iași, compania indică valori între 12 și 17 grade germane și precizează că, la acest nivel, nu este nevoie ca duritatea să fie redusă în procesul de potabilizare. Aceleași săruri pot forma însă o crustă pe instalațiile și echipamentele prin care trece apa. Pentru a o evita, spune operatorul, consumatorul poate folosi echipamente autorizate de filtrare sau de dedurizare.

Pentru nitrați, valoarea admisă este de 50 mg/l, potrivit Ordonanței nr. 7/2023.

Ce face fiecare tip de filtru

Pentru gust și miros contează mai ales cărbunele activ, care poate reduce clorul și gustul lăsat de acesta. Unele filtre de bucătărie îl combină cu un filtru ceramic, cu pori foarte fini, de ordinul a 0,5 microni. Debitul depinde de construcția filtrului, de mărimea porilor și de presiunea apei.

Dacă rezultatele analizelor arată că aveți nevoie de un tratament anume, există filtre de bucătărie cu un al doilea cartuș, pentru reducerea durității sau a nitraților. Altele au trei trepte de filtrare, pentru duritate și pentru nitrați.

Pentru centrala termică și mașina de spălat contează însă apa din toată casa. Aici depunerile din instalații și aparate pot fi reduse cu un dedurizator, montat la intrarea apei în locuință.

În funcție de locul în care este montat, filtrul de bucătărie poate sta pe blat, conectat la robinetul existent, sau ascuns în dulap. Un filtru de apă sub chiuvetă lasă blatul liber. În funcție de model și de instalație, are de obicei un robinet separat pentru apa filtrată, montat printr-o gaură de diametru mic făcută în chiuvetă.

Cum îl întrețineți

Producătorul indică și o durată de utilizare, și un volum de apă, înlocuiți cartușul la prima limită atinsă. Notați-vă data montării, deși producătorul vă trimite o notificare atunci când se apropie momentul înlocuirii. Așa veți ști când urmează înlocuirea.

La cartușele cu rășină pentru calcar sau nitrați, respectați intervalele indicate de producător pentru modelul respectiv.

Când alegeți cartușe de schimb pentru filtrul de apă , verificați dacă sunt compatibile cu modelul aparatului pe care îl aveți.

Dacă apa de la robinet arată altfel sau are alt gust decât de obicei, Apavital recomandă să o lăsați să curgă câteva secunde. În cazul în care problema persistă, verificați dacă și vecinii observă același lucru sau dacă apa nu a fost oprită pentru intervenții după o avarie. Dacă situația nu se remediază, contactați operatorul de apă.

Pe scurt

Buletinul de analiză arată rezultatele pentru zona dumneavoastră. Filtrul de bucătărie se alege după caracteristicile apei și după rolul cartușului, iar pentru întreținere și înlocuire urmați instrucțiunile producătorului pentru cartușul pe care îl folosiți.