Vântul puternic continuă să provoace probleme în Capitală. Un alt copac s-a prăbușit pe carosabil, de această dată pe Calea Floreasca, unde circulația rutieră este blocată. Pompierii au ajuns la fața locului și intervin pentru îndepărtarea arborelui.

Imaginile surprinse la locul incidentului arată echipajele de intervenție și autospeciala pompierilor, în timp ce aceștia acționează pentru eliberarea drumului.

Este un nou incident produs în București de rafalele puternice de vânt și de ninsorilor viscolite care afectează Capitala.

Mai mulți copaci au căzut peste mașini și pe carosabil

Incidentul de pe Calea Floreasca vine după o serie de intervenții ale pompierilor în mai multe zone din București. În cursul zilei, arbori au căzut peste autoturisme pe strada Mărgelelor, în Sectorul 6, și pe Aleea Blăjel. Alte prăbușiri au fost semnalate pe Drumul Între Tarlale și pe bulevardul Barbu Văcărescu, la intersecția cu strada Ramuri Tei.

Rafalele puternice de vânt au doborât un copac și pe Bulevardul Barbu Văcărescu. Acesta s-a prăbușit pe carosabil și a blocat circulația rutieră. Incidentul a afectat și circulația tramvaiului de pe linia 5, care nu a mai putut traversa zona din cauza copacului căzut.

Prima ninsoare de anul acesta în Capitală

Meteorologii au instituit sâmbătă un cod galben de vânt puternic și viscol pentru București, avertizarea fiind valabilă până duminică, la ora 10:00. După expirarea acesteia, Capitala va rămâne sub atenționare cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului, până la ora 20:00. Mai multe evenimente, printre care și cel de aprindere a luminițelor de Crăciun din Sectorul 4, au fost anulate din cauza avertizărilor meteorologice.

Bucureștiul se pregătește pentru primele ninsori puternice de anul acesta cu peste 400 de utilaje și aproape 2.800 de muncitori. Primarul Ciprian Ciucu a convocat Comandamentul de deszăpezire și a cerut prioritizarea transportului public, spitalelor, școlilor și serviciilor de urgență.