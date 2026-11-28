Considerat un proiect de suflet al lui Vladimir Putin și principala arteră logistică a armatei ruse în sudul Ucrainei, Podul Crimeei se află din nou în vizorul Ucrainei după ce Volodimir Zelenski ar fi ordonat distrugerea completă a acestuia, scrie The Telegraph.

După o operațiune complexă în care au fost neutralizate sistemele rusești de apărare antiaeriană și un segment important al șoselei a ajuns în apele strâmtorii Kerci, președintele ucrainean le-a cerut comandanților săi să demoleze ce a mai rămas din construcția de 19 kilometri lungime.

Mai multe drone și rachete de croazieră ucrainene au lovit podul care leagă Peninsula Crimeea de Rusia în urmă cu 10 zile, într-unul dintre cele mai devastatoare atacuri simbolice din războiul dintre Rusia și Ucraina.

Șoseaua cu patru benzi și arcada sa de susținere au fost prăbușite în strâmtoarea Kerci, ceea ce a afectat capacitatea Rusiei de a aproviziona trupele sale din Crimeea. În același timp, rachetele Neptun ale Kievului au afectat grav și calea ferată ranforsată a podului, potrivit serviciilor secrete ucrainene.

„Președintele vrea să fie demolat complet”, a declarat o sursă militară, adăugând că se pregătesc și alte atacuri.

Informațiile din Ucraina reflectă o încredere crescândă în capacitățile militare interne, dar și o dorință de a menține presiunea și nivelurile de amenințare. Distrugerea întregului pod ar însemna o victorie politică semnificativă pentru Zelenski, în încercarea sa de a slăbi controlul lui Vladimir Putin asupra Crimeei.

Cu toate acestea, o astfel de operațiune este departe de a fi una simplă. Misiunile anterioare au fost extrem de complexe, iar apărarea podului a fost probabil consolidată în ultimele săptămâni.

Putin a construit Podul Crimeei, cunoscut și sub numele de Podul Kerci, pentru a celebra anexarea Crimeei în 2014. La inaugurarea acestuia în 2018, președintele rus a trecut în mod simbolic podul la volanul unui camion.

De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, trupele lui Zelenski au încercat în numeroase rânduri să distrugă acest punct de trecere, în speranța de a afecta capacitatea Rusiei de a reaproviziona peninsula ocupată și trupele sale din partea de sud a țării. În ciuda încercărilor asidue, abia pe 18 noiembrie anul acesta au înregistrat un succes.

Întreaga operațiune a implicat 11 sisteme diferite de arme și o operațiune în șapte etape de slăbire a apărării rusești din jurul podului înainte de a ataca structura în sine.

Un raport al serviciilor de informații a Ministerului Apărării de vineri preciza că, în urma atacurilor, podul rutier de transport în comun a devenit nefuncțional, dar este „probabil” ca o linie de cale ferată să fie încă în uz.