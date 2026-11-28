Ca să justifice excluderile din grupul PNL de la Senat, prim-vicepreședintele partidului, Ciprian Ciucu, a explicat că atunci când membrii propriului partid votează cu PSD în 99% dintre cazuri este o problemă de afiliere politică, nu de conștiință. Potrivit lui Ciucu, nu a fost luată încă o decizie privind organizarea unui congres al PNL pentru demiterea unor membri din partid.

Ciucu explică excluderile din grupul PNL de la Senat

Ciprian Ciucu a fost întrebat, sâmbătă, la Digi24, dacă au fost rezolvate problemele interne din PNL, în condițiile în care, în această săptămână, au existat excluderi din grupul parlamentar sau din partid.

Prim-vicepreședintele PNL a explicat că excluderile au vizat grupul parlamentar și a susținut că un partid trebuie să aibă o poziție coerentă în voturile din Parlament.

„Din grupul politic, pentru că e normal ca un grup politic să aibă o coerență la vot. Evident că trebuie să respecți libertatea de conștiință și la vot. Dar când, statistic, cei din propriul tău partid votează cu PSD 99%, cred că e o problemă nu de conștiință, ci de afiliere politică. Și atunci avem dreptul de a fi afiliați cu ei sau de a nu fi afiliați cu ei. Cum nu respectă o coerență de acțiune în Parlament, care nu este vorba despre unu, două, trei, cinci, zece proiecte care să țină de conștiință, ci de acțiunea politică coerentă a unui partid, e nevoie de coerență în Partidul Național Liberal și salut această decizie a grupului din Senat”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Ciucu, despre organizarea unui congres PNL

Întrebat când va fi organizat următorul congres al PNL, prim-vicepreședintele partidului a răspuns că acesta ar putea avea loc în primăvară, dar că nu este sigur că va fi necesar.

„Poate să apară în primăvară. Nu știu. Poate să nu fie nevoie de un congres. Am avut un congres în urmă cu un an. Domnul președinte Bolojan a candidat singur. Putea candida oricine altcineva căruia nu-i convenea. Eu am fost ales atunci prim-vicepreședinte împreună cu domnul Veștea, domnul Predoiu și doamna Pauliuc. După care am mai avut un congres, în care s-a schimbat statutul. Eu urma să candidez pentru poziția de prim-vicepreședinte și, de altfel, singur”, a declarat Ciucu.

Liberalul a explicat că nu a mai candidat după ce, cu trei zile înainte, a apărut dosarul de la DNA.

Ciucu a adăugat că nu a fost luată o decizie privind organizarea unui nou congres.

„Pot să organizez un congres și pot să nu organizez un congres, pentru că partidul are deja congresul nu foarte vechi, de un an de zile. Și asta rămâne de decis, dacă vom organiza sau nu vom organiza un congres. Pentru că cei trei din conducerea partidului, mă refer la domnul Predoiu, care și-a dat demisia, doamna Pauliuc și domnul Veștea, pot fi chiar demiși dacă mai lucrează împotriva partidului într-un astfel de congres și se pot alege alții pe aceste funcții”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu susține că Ilie Bolojan controlează PNL

Întrebat dacă Ilie Bolojan controlează Partidul Național Liberal, Ciprian Ciucu a răspuns afirmativ și a criticat grupul celor care contestă actuala conducere.

„De departe, ca să fie clar. Păi vedem aceiași oameni. Cinci, șase oameni care azi apare unul, mâine apare altul în presa plătită, cu aceeași frecvență. Se mai întâlnesc cu doi, trei primari pe ici, pe colo, dar sunt aceiași oameni. Lansează o platformă care se cheamă nu știu cum. Poimâine mai fac un eveniment. Nu vine nimeni de la ei. L-au alimentat pe domnul Tișe. Adică sunt aceiași câțiva, foarte puțini oameni care sunt, s-a văzut, sunt foarte vocali. După Biroul Politic Național încep să atace partidul, ceea ce ne face rău. Ne face rău pentru că nu se mai duce mesajul corect al conducerii și toată lumea se uită la scandal. E natural, pentru că conflictul atrage, mai ales conflictul politic, și sunt preluați peste tot și se creează așa o imagine că Partidul Național Liberal este pe muchie de cuțit”, a afirmat Ciprian Ciucu.

El a precizat că cei care contestă actuala conducere a PNL reprezintă „undeva la 10%” din Biroul Politic Național.