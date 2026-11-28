Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a discutat, sâmbătă, la Brașov, cu primarii din județ despre posibilitatea unirii voluntare a unor localități. Acesta susține că această măsură ar putea ajuta comunitățile să aibă mai mulți bani pentru investiții, să atragă mai ușor fonduri europene și să dezvolte proiecte pentru locuitori. Alexandru Stoica a precizat că localitățile nu și-ar pierde identitatea, tradițiile sau istoria, ci ar putea colabora pentru a obține rezultate mai bune. Primăriile care vor să se unească voluntar cu localitățile vecine pot începe procedurile până la 1 martie 2027. Guvernul pregătește și facilități fiscale, precum și un program de investiții pentru administrațiile care aleg această variantă.

Alexandru Stoica le-a prezentat primarilor din Brașov avantajele comasării voluntare a localităților

Alexandru Stoica a scris pe pagina lui de Facebook că oamenii au aceleași nevoi, indiferent dacă locuiesc într-un sat mic sau într-un oraș mare. Ministrul Dezvoltării a povestit că a discutat, la Brașov, cu primarii din județ despre avantajele comasării voluntare a localităților. Acesta a dăugat că prin unirea eforturilor, comunitățile ar putea avea mai mulți bani pentru investiții, ar putea atrage mai ușor fonduri europene și ar putea realiza mai multe proiecte.

„Indiferent dacă trăiesc într-un sat cu câteva sute de locuitori sau într-un oraș mare, oamenii își doresc aceleași lucruri: drumuri bune, apă și canalizare, școli moderne și servicii publice de calitate. Despre cum putem răspunde mai bine acestor nevoi am discutat astăzi, la Brașov, cu primarii din județ, cărora le-am prezentat beneficiile comasării voluntare a localităților. Sunt comunități care, prin eforturi comune, ar putea avea mai multe resurse pentru investiții, mai multe șanse de a accesa fonduri europene și de a realiza proiecte importante pentru oameni”, a precizat pe Facebook Alexandru Stoica.

Alexandru Stoica: Comasarea voluntară nu va șterge identitatea localităților

Ministrul Dezvoltării a mai explicat că unirea voluntară a localităților nu înseamnă că acestea își vor pierde istoria, tradițiile sau identitatea. Alexandru Stoica a spus că primarii trebuie să vină cu propuneri și să discute despre soluțiile prin care comunitățile lor pot avea condiții mai bune. Acesta a subliniat că scopul reformei este ca oamenii să vadă îmbunătățiri concrete în viața de zi cu zi.

„Comasarea voluntară nu înseamnă renunțarea la identitatea unei localități, la istoria sau la tradițiile ei. Înseamnă posibilitatea de a construi împreună ceea ce, separat, este mult mai greu de realizat. Vreau să ascult propunerile primarilor, să le înțeleg preocupările și să găsim împreună cele mai bune soluții pentru comunitățile pe care le reprezintă. Pentru că, dincolo de orice reformă administrativă, cel mai important este ca oamenii să simtă o schimbare în bine în viața lor de zi cu zi”, a mai precizat ministrul Dezvoltării.

Comasarea voluntară a localităților are termen-limită 1 martie 2027

Primăriile care doresc să fuzioneze voluntar cu localitățile învecinate au la dispoziție până la 1 martie 2027 pentru a iniția procedurile. Guvernul pregătește în paralel o ordonanță de urgență care va stabili facilitățile fiscale și programul de investiții pentru administrațiile care aleg această variantă.

Autoritățile vor ca, la începutul anului viitor, consiliile locale să adopte hotărârile necesare pentru organizarea referendumurilor prin care cetățenii vor decide dacă sunt de acord cu unirea localităților.

Ce se întâmplă după 1 martie 2027

Reforma administrativă ar urma să aibă două etape. Prima presupune comasarea voluntară, până la 1 martie 2027. Ulterior, Guvernul pregătește o a doua etapă, care ar putea include reorganizarea prin asumarea răspunderii.

„Prima etapă, cea a comasării voluntare, este până la 1 martie. A doua etapă este cea prin asumare, care presupune discuții mult mai largi”, a declarat anterior Alexandru Stoica.

Ministrul a precizat că responsabilitatea sa vizează, în această etapă, comasarea voluntară și că eventualele schimbări la nivelul județelor sau al altor structuri administrative necesită analize suplimentare.