Partidul de stânga din Germania, BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht), a decis sâmbătă în congres o colaborare punctuală cu partidul de extremă dreapta, AfD (Alternativa pentru Germania). Decizia a declanșat o criză internă în interiorul formațiunii și s-a soldat cu zeci de demisii chiar în timpul congresului desfășurat la Dresda.

Majoritatea celor aproximativ 600 de delegați au respins o moțiune depusă de mai mulți fondatori care cereau delimitarea fermă față de AfD, o formațiune politică clasificată drept extremistă de către serviciile interne de informații din mai multe landuri.

Fondatoarea Sahra Wagenknecht și co-președinții Amira Mohamed Ali și Fabio De Masi au pledat pentru o „colaborare bazată pe proiecte” și au susținut că partidul trebuie să voteze inițiativele bune indiferent de cine le propune, renunțând astfel la așa-numitul „zid de protecție” impus anterior.

„AfD este un partid contradictoriu”, a spus Sahra Wagenknecht. Cu toate acestea, aceasta a susținut că generalizările radicale, defăimarea și reprezentările distorsionate nu fac decât să submineze credibilitatea în fața alegătorilor. AfD nu este un partener strategic pe termen lung, a afirmat ea, „dar atâta timp cât există o fereastră de oportunitate pentru schimbări și îmbunătățiri concrete, trebuie să profităm de ea”, a spus Wagenknecht, potrivit Tagesschau.

Decizia de sâmbătă a concretizat o politică dusă deja în landul Saxonia-Anhalt, acolo unde cele două formațiuni au colaborat în mai multe rânduri în parlamentul regional, în special în deciziile care prevedeau trimiterea de sprijin către Ucraina. Strategia, denumită „Calea Magdeburgului”, permite colaborarea în chestiuni punctuale, inclusiv prin inițiative legislative comune, voturi pentru anumite proiecte și eventuale înțelegeri scrise între cele două formațiuni.

Cu toate acestea, conducerea partidului a precizat că nu va intra într-o coaliție de guvernare cu AfD și nu va vota un premier din partea extremei drepte, iar cooperarea dintre cele două formațiuni politice cu ideologii complet opuse se va limita strict la proiecte punctuale și înțelegeri parlamentare.

AfD s-a clasat detașat în fruntea alegerilor regionale de la începutul lunii septembrie în Saxonia-Anhalt, dar i-au lipsit trei locuri (39 din 83) pentru a obține majoritatea absolută în parlament, unde BSW dispune de cinci aleși. Deși candidatul AfD, Ulrich Siegmund, speră să preia conducerea guvernului regional în decembrie, conducerea BSW a anunțat până acum că intenționează să se abțină la votul pentru funcția de prim-ministru, ceea ce lasă deschis scenariul unui guvern minoritar. În același timp, celelalte partide politice din Germania refuză orice fel de colaborare cu Alternativa pentru Germania.

Imediat după votul de sâmbătă, aproximativ 30 de membri ai BSW și-au anunțat demisia din partid în semn de protest. Printre cei care au părăsit formațiunea se numără co-fondatorul Klaus Ernst și co-președinta filialei din Berlin, care au spus că apropierea de o grupare extremistă încalcă principiile inițiale ale partidului.