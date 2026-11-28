După alegerile parlamentare care nu au produs o majoritate clară, Benjamin Netanyahu ia în calcul o soluție de compromis pentru ieșirea din blocajul politic din Israel. Premierul israelian este gata să accepte ca Gadi Eisenkot să conducă Guvernul în primii doi ani ai unui eventual mandat comun, urmând ca el să revină ulterior în funcție. Formula amintește de rotația premierilor convenită de PSD și PNL în România.

Netanyahu a transmis că este dispus să ocupe temporar poziția de premier alternativ, deși consideră că partidul său, Likud, fiind cea mai mare formațiune parlamentară, ar trebui să conducă viitorul Executiv. Liderul israelian invocă însă situația de securitate și necesitatea unui compromis politic, relatează The Jerusalem Post.

În același timp, el vrea ca negocierile să avanseze rapid și așteaptă ca și adversarul său să accepte concesii.

Conform variantei discutate în Israel, Eisenkot ar deveni premier pentru primii doi ani, după care Netanyahu ar prelua conducerea Guvernului pentru restul mandatului.

Negocierile dintre cele două tabere au ajuns la a cincea întâlnire

Gadi Eisenkot, fost șef al Statului Major al armatei israeliene și actual lider al partidului Yashar, a confirmat că reprezentanții celor două formațiuni au purtat cinci runde de discuții în ultimele două săptămâni, scrie Mediafax.

În paralel, Eisenkot încearcă să găsească o formulă prin care să obțină o majoritate parlamentară fără participarea partidului Likud, însă această variantă are șanse mai reduse de reușită.

Publicația Maariv scrie că blocul politic condus de acesta vrea să finalizeze acordurile de coaliție și să le depună în Parlament până marți, 1 decembrie, sau cel târziu miercuri.

Președintele Isaac Herzog i-a acordat un mandat pentru formarea Guvernului, care expiră pe 6 decembrie.

Cum au fost împărțite mandatele după alegerile din Israel

Scrutinul parlamentar din 27 octombrie 2026 nu a oferit niciuneia dintre tabere suficiente mandate pentru a guverna singură.

Likud, partidul condus de Benjamin Netanyahu, a obținut 27 de locuri în Knesset. Formațiunea lui Gadi Eisenkot a câștigat 21 de mandate.

Cele două blocuri politice au, împreună, 101 parlamentari: 53 în tabăra lui Netanyahu și 48 în cea a lui Eisenkot. Alte 19 mandate au revenit partidelor arabe.

Pentru învestirea unui guvern este nevoie de sprijinul a cel puțin 61 dintre cei 120 de membri ai Parlamentului israelian.

România a folosit aceeași formulă în coaliția PSD-PNL

Ideea împărțirii mandatului de premier nu este nouă în politica românească. În noiembrie 2021, PSD și PNL au încheiat un acord de guvernare prin care au stabilit că cele două partide vor conduce pe rând Executivul.

În prima etapă, funcția de prim-ministru i-a revenit liberalului Nicolae Ciucă. Acesta a rămas la Palatul Victoria până în iunie 2023, când i-a predat conducerea Guvernului social-democratului Marcel Ciolacu.

Înțelegerea a făcut parte din acordul de coaliție care a permis celor două formațiuni, până atunci adversare politice, să formeze un guvern comun.