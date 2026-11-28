Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, susține că reducerea cheltuielilor statului trebuie însoțită de măsuri care să contribuie la relansarea economiei, în condițiile în care politicile de austeritate și-au demonstrat deja efectele negative. ”Austeritatea sugrumă economia, am văzut asta în ultimul an și jumătate” spune demnitarul care s-a referit și la presiunea suplimentară asupra deficitului bugetar, generată de suspendarea unor fonduri de aproximativ 3,4 miliarde de euro din PNRR.

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Reducerea cheltuielilor publice nu redresează economia

Alexandru-Mihai Ghigiu consideră că Executivul trebuie să găsească un echilibru între diminuarea cheltuielilor publice și adoptarea unor măsuri care să susțină activitatea economică.

”Cred că ceea ce trebuie să aibă în vedere Guvernul, eu, colegii mei, este să avem măsuri de relansare economică, pentru că oricât vom încerca să avem măsuri de austeritate, măsurile de austeritate, am văzut în acest an și jumătate că, practic, sugrumă economia. Nu putem vorbi doar de austeritate, avem nevoie de reducerea cheltuielilor publice și, în același timp, de un boost, de o serie de măsuri pentru economie”, a declarat ministrul Alexandru-Mihai Ghigiu.

Miliardele de euro suspendate din PNRR pun presiune pe deficitul bugetar

În ceea ce privește suspendarea unei sume de aproximativ 3,4 miliarde de euro, aferente cererilor de plată cinci și șase din PNRR, ministrul a explicat că bugetul statului va fi afectat încă din acest an, întrucât Ministerul Finanțelor luase deja în calcul încasarea unei părți importante din acești bani. Ghigiu estimează însă că România ar putea recupera o parte dintre fondurile suspendate până la sfârșitul lui martie, anul viitor.

”Cred că impactul, într-o primă fază, va fi asupra deficitului pe acest an, pentru că vom vedea, cu siguranță, o sumă, am estimat-o noi, în jur de 3,4 miliarde de euro, o vom vedea suspendată. Știu că o bună parte din această sumă, Ministerul Finanțelor și-o programase să intre în acest an. Deci va trebui să vedem o serie de ajustări pentru acest an. Dacă ne referim pentru anul viitor, eu sunt optimist că putem atrage o parte din această sumă suspendată undeva, probabil la finalul lunii martie”, a afirmat Alexandru-Mihai Ghigiu.

Ce se va întâmpla cu fondurile de coeziune

În cazul fondurilor europene aferente exercițiului financiar 2021-2027, România se apropie de un nivel de absorbție efectivă de 40%, reprezentând sumele deja virate de Uniunea Europeană. Valoarea contractelor încheiate depășește însă 135% din totalul fondurilor alocate. Potrivit ministrului, banii disponibili prin politica de coeziune pot fi utilizați până în 2029, iar în cazul programelor de dezvoltare durabilă și tranziție justă, termenul se poate extinde până în 2030.

Totodată, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit recent peste 800 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor pentru acoperirea cofinanțărilor.

”Chiar și ieri sau în ultimele două zile, am primit undeva peste 800 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, tocmai pentru a plăti aceste cofinanțări și a rambursa în acest an o sumă importantă de la Comisia Europeană. Deci, în acest moment, nu există riscul ca banii europeni din coeziune să fie pierduți”, a explicat ministrul.

Alexandru Ghigiu s-a referit și la lipsa lichidităților în cazul beneficiarilor privați, care afectează ritmul de implementare a proiectelor, dar și la contestațiile formulate în cadrul procedurilor de achiziții publice. El a anunțat că ministerul pregătește modificări legislative pentru soluționarea acestor probleme.

Soluții pentru investițiile care pierd finanțarea prin PNRR

Numărul exact al obiectivelor de investiții care nu mai pot beneficia de finanțare prin PNRR nu este cunoscut deocamdată, pentru că se așteaptă raportările din partea altor patru ministere coordonatoare.

Alexandru-Mihai Ghigiu a prezentat însă trei variante prin care investițiile ajunse într-un stadiu avansat ar putea fi continuate, astfel încât acestea ”să nu devină ruine în comunitățile respective”.

Prima soluție presupune preluarea unor proiecte, printre care școlile verzi și campusurile duale, de către Agențiile de Dezvoltare Regională sau transferarea acestora către alte programe europene. O altă posibilitate este utilizarea excedentului bugetar al autorităților locale ori accesarea unor împrumuturi de la Trezorerie, în baza prevederilor legii de închidere a PNRR.

Pentru investițiile majore în infrastructură, o parte din cheltuieli ar putea fi transferate în anul 2028, prin etapizarea proiectelor și finanțarea acestora în cadrul viitorului program european.

„Asta nu înseamnă că proiectele, mai ales cele care sunt într-un stadiu avansat, se suspendă, însă pentru unele dintre ele, într-adevăr, mai ales pentru cele foarte mari, e posibil să vedem o întârziere la plăți”, a conchis Ghigiu.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene s-a aflat, azi, la Târgu Mureș, la semnarea contractului de finanțare pentru realizarea unui centru de date modern în Parcul Industrial – Platforma Vidrasău-Ungheni.