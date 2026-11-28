Grecia oferă destinații uimitoare pentru perioada Crăciunului. Deși este cunoscută la nivel mondial pentru verile sale calde și însorite, plajele cu nisip alb și apele cristaline, această țară are mult mai multe de oferit, scrie Greek Reporter.

Peisajul surprinzător de divers al Greciei oferă nenumărate oportunități – din nord până în sud – de a explora și de a te bucura de destinații de iarnă superbe.

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Cele mai bune destinații de Crăciun în Grecia

Agios Athanasios

Una dintre cele mai populare destinații de Crăciun din nordul Greciei, Agios Athanasios este situat pe versanții vestici ai impunătorului munte Vorras, care marchează granița dintre Grecia și Macedonia de Nord.

Un sat autentic, cu o arhitectură tradițională din piatră, Agios Athanasios dispune totodată de numeroase hoteluri, baruri și restaurante. Împreună cu zona de schi – cunoscută și sub numele de Kaimaktsalan – acesta oferă cadrul perfect pentru o vacanță reușită, fiind situat la doar câteva ore de mers cu mașina de Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia.

Elatochori

Un sat ascuns în inima pădurilor dese, Elatochori te va face să uiți complet de lumea exterioară. O vizită aici îți va oferi ocazia de a descoperi frumusețea naturii, prin plimbări pe poteci care șerpuiesc printre copaci și de-a lungul unor pârâiașe. Ar trebui neapărat să guști din delicatesele locale, precum dulceața tradițională sau băuturile pe bază de ciocolată.

În imediata apropiere a localității se află o zonă de schi. Așadar, dacă ai norocul să ajungi aici când regiunea este acoperită de zăpadă, te poți bucura de toate sporturile de iarnă disponibile în cadrul complexului. Elatochori este situat la vest de orașul Katerini, la doar câteva ore de Salonic.

Elati și Pertouli

Elati și Pertouli, ambele situate în regiunea Trikala din Grecia Centrală, se numără printre cele mai renumite destinații de iarnă și de Crăciun din întreaga țară, mai scrie sursa citată anterior.

Muntele Koziakas oferă peisaje de basm, bogate în zăpadă. Adesea, ceața și umezeala îngheață pe ramurile copacilor, creând decoruri magice, desprinse parcă din povești, de-a lungul potecilor forestiere. Arhitectura montană tradițională a regiunii, alături de splendoarea naturală a zonei, merită cu siguranță atenție. Munții din vestul Tesaliei ar trebui, fără îndoială, să se numere printre următoarele tale destinații pentru un Crăciun în Grecia.

Karpenisi

Karpenisi se află în partea centrală a Greciei continentale. Situat pe versanții muntelui Tymfristos, acesta este reședința regiunii.

Cu o populație de aproximativ zece mii de locuitori, Karpenisi îmbină perfect facilitățile de agrement specifice unei localități montane cu frumusețea peisajului înconjurător. Râurile, pădurile și pârtiile de schi irezistibile fac din Karpenisi una dintre cele mai atractive destinații pentru sărbătorile de Crăciun în Grecia.

Trikala Korinthias

O destinație renumită pentru sezonul de iarnă și Crăciun în Peloponez, Trikala Korinthias este, de fapt, un ansamblu format din trei sate: Ano, Mesi și Kato Synoikia.

Mesi Synoikia este cunoscut pentru tavernele sale tradiționale și se află în apropiere de lacul Doxa, precum și de mica zonă de schi Zireia. Farmecul zonei Trikala Korinthias reflectă frumusețea uluitoare a munților din sudul Greciei. Pădurile, temperaturile specifice iernii și ospitalitatea caldă te vor face să te simți ca și cum ai fi undeva în Europa Centrală. Nu rata ocazia de a petrece măcar un Crăciun în acest colț din estul Peloponezului.

Palaios Panteleimon

Construit pe versanții „Muntelui zeilor”, Palaios Panteleimon este cea mai populară destinație turistică de pe Muntele Olimp.

O așezare veche, abandonată de locuitorii săi în anii ’50, Palaios Panteleimon este astăzi o destinație montană plină de viață. Aceasta îmbină frumusețea inegalabilă a celui mai mare munte din Grecia cu briza mării din regiunea Macedonia, satul aflându-se la doar câteva minute de mers cu mașina de coasta Mării Egee, în Pieria.

Plin de taverne, hoteluri și magazine, Palaios Panteleimon poate fi locul ideal pentru o vacanță de Crăciun, departe de agitația vieții urbane cotidiene.

Arachova

Una dintre cele mai faimoase destinații populare de iarnă din Grecia este satul montan Arachova. Această bijuterie nu doar că este situată într-unul dintre cele mai spectaculoase lanțuri muntoase din Grecia, dar se află și foarte aproape de situl antic Delphi – un obiectiv care merită neapărat vizitat.

Situată pe versanții Muntelui Parnas, celebru încă din antichitate, Arachova oferă numeroase posibilități de recreere și divertisment de tip „après-ski” pe gustul tuturor, dispunând de zone de schi, baruri, cluburi și tot felul de magazine. Arhitectura sa tradițională, pe fundalul unor vârfuri acoperite de zăpadă, amintește de peisajele din Alpi – totul la mai puțin de două ore de capitala țării, Atena.